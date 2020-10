Varattu Jenna heittää sinkkumiehelle räikeän ehdotuksen Temptation Islandilla – uskalias idea kaatuu yhteen seikkaan

Käynnissä on vasta kauden toiset bileet, mutta tunnelma on jo katossa ja varatut lähentyvät sinkkujen kanssa.

Meno sen kun yltyy pahamaineisella Kainuun Temptation Islandilla. Siinä missä Jonna löytää itsensä sinkku-Tinon vierestä, niin ikään varattu Jenna viihtyy kylki kyljessä Jessen kanssa.

Jessestä ystävän löytänyt Jenna kertoo kameroille, että heidän välillään on monia yhdistäviä tekijöitä.

– Jesse on vähän sellainen vetäytyvämpi. Koen, että olen itse vähän saman tyyppinen, Jenna kertoo ohjelman kolmannessa jaksossa.

Sinkku-Jesse on Jennan mieleen.­

Myös Jesse tunnustaa, että Jenna on mukavaa juttuseuraa.

– Mun mielestä Jennan kanssa luistaa juttu ihan hyvin. Meillä on yhteiset musiikkimaut ja tällaiset, Jesse sanoo.

Keskustelutuokion lomassa silmin nähden ihastuneen oloinen Jenna innostuu kehumaan Jessen hymyä.

– Jesse on just sellainen, jolle pystyy avautumaan kaikesta, ja Jesse pystyy avautumaan takaisin. Jesse on tosi ihana, Jenna hehkuttaa.

Sinkkumiehissä riittää varatuille naisille houkutusta kerrakseen.­

Ensi alkuun viattomalta vaikuttava ystävyys nousee uudelle tasolle, kun Jesse pyytää Jennalta halausta nukkumaan lähtiessään. Jenna yllättää kysymällä, haluaako Jesse hänet viereensä nukkumaan.

Suunnitelma karahtaa kuitenkin kiville, sillä Jope on jo Jessen sängyssä nukkumassa. Houkutusta on silti ilmassa.

– Jos pitäis joku houkutus nimetä, niin se saattaisi ehkä olla Jesse, Jenna myöntää seuraavana päivänä.

Temptation Island Suomi Nelosella ja Ruudussa keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21.