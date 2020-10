Hervoton meininki! Tällaista on uuden Kummeli-elokuvan teko: pokka pettää jatkuvasti, joka palaverissä eksytään asiasta...

Uutta leffaa tekevä Kummeli-ryhmä pahoittelee Antti Luusuaniemen uravalintaa: ”Olis Antin kannattanut kattoa nuorena jotain muita ohjelmia ja lukea jotain fiksua”.

Siitä on pian 30 vuotta, kun Kummeli tuli ja valloitti. Pääosin musiikkipiireistä tulleen tamperelaisryhmän TV2:lle tekemä komediasarja oli jotain aivan erilaista.

Kuten imitaattorinakin tunnettu näyttelijäkonkari Jukka Puotila sen IS:lle sanoo:

– Kummeli toi teatteriporukan ulkopuolelta uudenlaisen tai ainakin toisenlaisen komiikan ja meiningin suomalaiseen viihteeseen. Nämä kaverit ovat pelottomia ja vähän rannattomia. Ei heille voi ääriviivoja piirtää, Puotila luonnehtii.

Jukka Puotila, alias Mr. Green, kehuu Kummeli-porukan tuoneen uudenlaista komiikkaa Suomeen.­

Ollaan Valkeakosken keskustassa, kuvauspaikkana toimivan Ystävyyden talon pihalla. Eläkkeellä jo pari vuotta olleella Puotilalla on rooli vuoden päästä ensi-iltaan tulevassa ensimmäisessä Kontio & Parmas -elokuvassa, mutta pääosissa ovat Kummelit – ja tietysti naispoliisia esittävä Elsa Saisio.

Tv:stä tutut hahmot eivät petä ”siviilissäkään” eli kuvaustauolla. Helposti lähestyttävien kavereiden kanssa olisi taatusti hauskaa viettää pidempikin tovi. Pokkaa miesten seurassa on aika mahdotonta pitää.

Näytiksi esimerkkikysymys!

30 vuotta samojen heebojen kanssa. Vieläkö homma maistuu?

– No, kun ei oo mitään muuta. Täytyis keksiä joku parempi ryhmä tai jotain, Heikki Silvennoinen täräyttää ennen kuin kysymyslause on edes loppunut.

– Heti vaihtaisin, jos joku löytyis, Timo Kahilainen jatkaa.

– Ryhmäteatteriin menisin heti, jos pääsis, Silvennoinen siihen.

Ettäpä näin. Terävästi, luontevasti, tarttuvasti.

Joku saattoi aikanaan veikata, että komedian rajoja rikkoneiden tamperelaisten ura jäisi lyhyeksi. Toisin kävi.

– Ekan vuoden jälkeen meiltä kysyttiin, koska te oikein lopetatte. Viimeiset 20 vuotta on ihmetelty, miten te olette pysyneet kasassa, Kahilainen nauraa.

– Ainoa vastaus on se, että me ollaan kavereita. Kyse on keskinäisestä kunnioituksesta.

Ilkka Heiskanen on elokuvassa Sumelius.­

Kummeleiden työtahti on vuosien mittaan hivenen rauhoittunut. Edellinen elokuva Kummeli V julkaistiin vuonna 2014.

– Kuusi vuotta? Sehän on melkein kymmenen pinnaa mun elämästä, 57-vuotias Kahilainen ynnää.

Mutta taas mennään. Yhteistyökumppaneita on matkan varrella mennyt ja tullut. Kuinka ulkopuoliset lienevät sopeutuneet menoon?

– Ei ne kerro, Silvennoinen sanoo.

– Heillä on voinut olla vaikeaakin, mutta kun me maksetaan niille – tai joku muu maksaa. He ovat täällä rahan takia, Kahilainen vakuuttaa.

– Vierailijat vie kaikki rahat, Heikki Hela puolestaan toteaa.

– Jos olis tarpeeks rahaa, niin tässä olis kaverina Robert de Niro, Kahilainen jatkaa.

Mari Perankoski näyttelee elokuvassa Vänskän roolin.­

Hetkeä aiemmin Kontio & Parmas -leffan tilaaja, Nelonen Median kotimaisen elokuvan päällikkö, itsekin näyttelijänä tunnettu Antti Luusuaniemi meni tunnustamaan IS:lle olleensa nuorena kova Kummeli-fani.

– Osaan yhä melkein kaikki Kummelit ulkoa. Sarjalla oli iso merkitys uravalinnassani, Luusuaniemi tunnusti.

Tunnustus ei Kummeli-kvartettia hetkauttanut.

– Voi, voi, Silvennoinen tiivisti.

– Olis Antin kannattanut kattoa nuorena jotain muita ohjelmia ja lukea jotain fiksua, Heikki Vihinen lisäsi.

Ernest Lawson on elokuvassa Kostamovaara.­

Miten te jaksatte vielä tehdä näitä juttuja?

– Huonosti jaksetaan, Kahilainen valittaa.

– Näin lyhyitä pätkiä kun kuvataan, niin ne jaksaa just ja just, Silvennoinen sanoo ryhmän vanhimpana, 66-vuotiaana.

Luusuanniemen todistus nelikosta on kuvaava:

– On iso juttu päästä levittäjän roolissa tilamaan elokuvaa omilta idoleiltaan. Mutta en mä pääse heitä määräilemään; oon ihan tossun alla. Isoin haaste on pitää pokka. Sellaista palaveria ei ole ollut, jossa naama pysyisi peruslukemilla. Joka palaverissa eksytään asiasta heti.

– Kyllähän tossa on Suomen hauskimmat miehet.

Annetaan vielä sana ensimmäisen kerran Kummelien kanssa vuonna 1997 julkaistussa Kummeli Kultakuume -elokuvassa esiintyneelle Jukka Puotilalle.

– Huomaa, että Kummeleilla on oma fanikaartinsa. Kun olen ollut mukana, niin minutkin on huomattu eri tavalla. Jotenkin, että sinäkin! Näin olen päässyt vähän nauttimaan Kummelien tuntumasta.

Heikki Silvennoinen (Kontio), Heikki Vihinen (Raku), Heikki Hela (Hurtta) ja Timo Kahilainen (Ljunkka) ovat taas leffaa tekemässä.­

