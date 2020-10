Tunnetut suomalaisnäyttelijät avautuvat ulkonäköpaineista – agentti kielsi lihomasta raskauden aikana, tuottaja passitti pirtelödieetille

Saara Kotkaniemen tutkimuksessa moni haastateltu kertoo urheilleensa enemmän tai laihduttaneensa ennen intiimikohtauksen kuvauksia.

Maanantaina julkaistiin näyttelijä Saara Kotkaniemen, 34, tekemä laaja selvitys siitä, miten näyttelijät kokevat intiimikohtausten tekemisen kameratyöskentelyssä tv- ja elokuvamaailmassa. Selvitystä varten Kotkaniemi haastatteli kymmeniä Suomen eturivin näyttelijöitä ja ohjaajia, jotka kertoivat avoimesti kokemuksistaan.

Yksi tutkimuksen teema käsittelee näyttelijöiden ulkonäköpaineita. Suurin osa (67,5 %) näyttelijöistä kertoi kokeneensa joskus tai jatkuvasti ulkonäköpaineita intiimikohtauksiin liittyen. Ulkonäköpaineita kokivat naiset ja miehet yhtä paljon.

Syy ulkonäköpaineisiin oli monen kohdalla tyytymättömyys omaan vartaloon, mihin on vaikuttanut muun muassa totuttu kuvasto. Esimerkiksi Hollywood-elokuvien intiimikohtauksissa esiintyvät näyttelijät ovat olleet pääsääntöisesti hyvin hoikkia ja virheettömiä.

Jopa 45 prosenttia haastatelluista kertoi joskus omasta aloitteestaan urheilleensa enemmän tai laihduttaneensa ennen intiimikohtauksia. Sukupuolten välillä ei ollut suurta eroa.

– Jos on ollut niin sanottu ’rakastajan’ rooli ni oon ajatellut ehkä klassisesti tai yleisesti niin, et naisten mielestä olis mielekkäämpää, et voin heittää paidan pois ilman, et näkyy röllykkää. Sit toisaalta jos rooli on toisenlainen ni sit saa olla mahaa ja muuta iän tuomaa, 40–50-vuotias miesnäyttelijä kertoo.

Näyttelijä Saara Kotkaniemi teki selvityksen, jossa pääsee ääneen kymmeniä suomalaisia ammattinäyttelijöitä. He kertovat avoimesti siitä, millaista on tehdä intiimikohtauksia kameran edessä.­

Moni oli myös törmännyt tuottajien, ohjaajien ja agenttien laihuuden ihannointiin. Joillekin oli esitetty pyyntöjä tai jopa vaatimuksia vartalon muokkaamisesta.

– Ohjaaja halus, että käydään salilla ja ollaan hyvännäkösii. Ja vaikka oltiin nuoria eikä lihavia, ni silti piti käydä siellä. Jotenkin sitä perusteltiin jollain takavalolla, 40–50-vuotias naisnäyttelijä kertoo.

Huonosti perusteltuja tai epärealistisia pyyntöjä tai vaatimuksia oli kuitenkin myös kyseenalaistettu.

– Mun piti olla myös miestuottajan pyynnöstä ennen uintikohtausta 1,5 viikkoa proteiinisheikkidieetillä. Se kuulemma ’vaan näyttää paremmalta kuvassa’. Ja mä olin sillon tosi hoikassa kunnossa. Se oli tosi outoo, teki mieli heittää ne sheikit sen naamaan, kun se toi sen jenkeistä tilatun paketin. Must ne oli niin pahoja, et mä söin ehkä kaks ja päätin, et mä en näitä syö. Sit mä söin vaan vähän vähemmän, mieluummin mä syön salaattia ku jotain proteiinisheikkejä. En tykkää, et joku tulee määrittelee mitä pitää syödä, alle 40-vuotias naisnäyttelijä sanoo.

Tuottajien, ohjaajien ja agenttien laihuuden ihannointiin oli törmännyt useampikin näyttelijä. Näyttelijöiden täydelliseen ulkonäköön oli pyritty kuvamuokkauksella ja leikkauksella, ja yhdessä tapauksessa näillä toimenpiteillä oli jopa kerskailtu.

Eräälle naisnäyttelijälle oli esitetty agentin puolelta täysin kohtuuton pyyntö.

– Mulla oli vireillä yks ulkomainen duuni ja mä olin saanut tietää, et mä oon raskaana ni mun ulkomaalainen agentti kehotti mua tekemään abortin. Mä sanoin, et ei missään nimessä. Sit se sanoi, et ’remember not to take any kilos during your pregnancy, my wife was eating only protein shakes and she didn’t gain any kilos at all’ ja sit se kysy vielä, et ’could you give birth two weeks earlier ‘coz you know that during the last couple of weeks you gain weight the most’. Ja sit se oli aina niin, et ’you have to look thin, you have to look thinner’. Sano mulle monta kertaa. Jos agentitkin tukee sellasta, et pitäis synnyttää kaks viikkoa aiemmin ja syödä proteiinipirtelöitä, ni kuinka paljon tää ala kannustaa sellaseen vääristyneeseen naiskuvaan, josta me halutaan just eroon. Se on vangitsevaa ja rajaa meitä ihmisinä tosi paljon. Niin kauan kun sitä kompataan ja se sallitaan ni niin kauan se tulee hallitsemaan, alle 40-vuotias naisnäyttelijä avautuu.

Saara Kotkaniemi teki laajan tutkimuksen, jonka avulla hän toivoo intiimikohtausten tekemisen helpottuvan ja muuttuvan turvallisemmaksi. Kotkaniemi tunnetaan useista suomalaisista tv-sarjoista ja elokuvista, kuten Täydellinen joulu -elokuvasta ja Onnela -sarjasta.­

Selvityksen mukaan näyttelijän ulkonäköpaineet voivat tehdä intiimikohtausten tekemisestä epämukavaa, ja kuvaustilanteeseen heittäytyminen voi olla itsekriittisyyden takia jopa mahdotonta. Muutaman haastatellun rajat alastomuuden suhteen olivat tiukemmat omien ulkonäköpaineiden ja itsekriittisyyden takia.

Kotkaniemi kirjoittaa tutkimuksessaan, että näyttelijöiden painoon tai vartaloon liittyvää kommentointia tulee välttää viimeiseen asti, koska se voi olla näyttelijälle hyvin loukkaavaa ja pahimmillaan aiheuttaa jopa sairaalloista käyttäytymistä.

Haastatellut listattiin aakkosjärjestyksessä tutkimuksen alussa, mutta myöhemmin he kertovat kokemuksistaan nimettömänä. Haastatellut ovat Milka Ahlroth, AJ Annila, Laura Birn, Saara Cantell, Samuli Edelmann, Tommi Eronen, Mi Grönlund, Alli Haapasalo, Minna Haapkylä, Kristiina Halkola, Ulla Heikkilä, Matti Ijäs, Jonna Järnefelt, Inka Kallén, Elina Knihtilä, Tommi Korpela, Krista Kosonen, Mikko Kouki, Mika Kurvinen, Matleena Kuusniemi, Iina Kuustonen, Maarit Lalli, Elena Leeve, Mikko Leppilampi, Heidi Lindén, Tiina Lymi, Laura Malmivaara, Malla Malmivaara, Taru Mäkelä, Inari Niemi, Jarkko Niemi, Teemu Nikki, Mikko Nousiainen, Lauri Nurkse, Miikko Oikkonen, Matti Onnismaa, Marja Pyykkö, Saara Saarela, Joonas Saartamo, Aleksi Salmenperä, Esko Salminen, JP Siili, Anu Sinisalo, Oskari Sipola, Petteri Summanen, Martti Suosalo, Lauri Tanskanen, Ville Tiihonen, Lauri Tilkanen, Pamela Tola, Alina Tomnikov, Kai Vaine, Samuli Valkama, Jussi Vatanen, Samuli Vauramo, Pihla Viitala, Ilkka Villi, Ville Virtanen, Johanna Vuoksenmaa ja Maria Ylipää.

Suomen elokuvasäätiö julkaisi tutkimuksen maanantaina. Tutkimuksen tekijä Saara Kotkaniemi halusi luoda alalle selkeät ohjeet, joiden avulla muut alan ammattilaiset kokisivat kohtausten tekemisen turvallisemmaksi ja kohtauksista olisi helpompi sopia ja puhua etukäteen.