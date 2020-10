Nuori naiskokki Jasmiina haluaa lisää palkkaa – Ina Mikkola ja asiantuntijat neuvovat, mitä hänen pitäisi tehdä

Ina Mikkola ratkaisee asiantuntijoiden ja yleisön kanssa työntekijöiden ongelmia suorassa Tilipäivä-lähetyksessä.

Tilaajille

Koodarimies ei pysty nukkumaan öisin, koska pelkää mokaavansa työssään. Hän ei usko, että osaa ja kykenee työhönsä. Miehen pään täyttävät kauhukuvat epäonnistumisesta ja siitä, että jos niin käy, kaikki on hänen syytään.

Alle kolmekymppinen naiskokki Jasmiina Sairio työskenteli Michelin-tähden ravintolassa, jossa hän sai huonoa palkkaa. Hän vaihtoi nykyiseen työhönsä lounasravintolaan, jossa saa parempaa palkkaa. Kun työt ja vastuu siellä lisääntyivät, kokki pyysi lisää palkkaa. Sitä ei tullut. Siihen päälle koronapandemia pyyhkäisi hänet lomautetuksi.

Mitä näiden työntekijöiden tulisi tehdä? Siihen Ina Mikkola lähtee etsimään ratkaisuja asiantuntijatiiminsä ja yleisön kanssa uudessa Tilipäivä-ohjelmassa, joka käsittelee työelämän ongelmia, kuten palkkausta, häpeää, työpaikkakiusaamista, uupumusta.

– Suorissa Tilipäivä-lähetyksissä on jokaisessa jaksossa työntekijä, jolla on jokin ongelma työelämään liittyen. Asiantuntijan ja yleisön voimin hänelle tarjotaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia.

Mikkola kutsuu ohjelmaansa reality-asiakeskusteluohjelmaksi, koska keskiössä on tavallinen ihminen. Tarinoihin on katsojien helppo samaistua.

– Välillä harmittaa, että tv:ssä on paljon formaatteja, jotka täytetään julkkiksilla. On ihanaa, että tässä on tavallisia ihmisiä ja oikeita ongelmia, joihin monet voivat samaistua. Tuntuu, että useimmissa työelämää käsittelevissä jutuissa käsitellään enemmän menestyjiä tai johtajia. Käsittelemättä jää suurimman osan eli perusduunareiden ongelmat.

Mukana on yhtä lailla naisten kuin miesten kohtaamia ongelmia. Koodarimiehen ongelma liittyy huijarisyndroomaan, joka koskettaa yhtä lailla miehiä. Ongelman kohdatessaan miehet voivat ottaa sen myös raskaammin, sillä miehiltä odotetaan pärjäämistä ja heikkouden piilottamista.

Kahdeksassa Tilipäivä-lähetyksessä Mikkola myös paljastaa omaan työhistoriaansa liittyviä vaikeita asioita. Se ei ole helppoa.

– Koska ajatuksena on murtaa tabuja, haastamalla itsenikin voin näyttää esimerkkiä ja kannustaa puhumaan työelämän kipukohdista. Vaikka olen käsitellyt pornoa ja huumeita, tämä on mulle tabumpi aihe, hän tunnustaa.

Tilipäivä-kokonaisuuteen kuuluu myös Tilipäiväkirjat-realitysarja, jossa kahdeksan eri aloilla olevaa naista kertoo työelämäkamppailustaan koronakriisin keskellä. Yksi heistä on kampaaja-kahvilayrittäjä Iida Ketola, joka kuvaa koskettavasti, miltä tuntui, kun matto vedettiin jalkojen alta. Naiset kuvasivat tunnelmiaan keväällä itse. Lisäksi tulossa on podcast, jonka jokaisessa jaksossa kerrotaan yhden ihmisen tarina.

Iida Ketola (kesk.) ja seitsemän muuta naista kuvaavat työarkeaan koronakriisin keskellä.­

– Niissä huokuu työelämän ja koko elämän moninaisuus ja se, miten monet asiat voivat heitellä ihmistä.

Ina Mikkolan Tilipäivä ti 6.10. alkaen TV2 klo 21.00

Tilipäiväkirjat ti 6.10. alkaen TV2 klo 21.45 / Yle Areena