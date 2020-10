Suosikkiohjelma Eränkävijöihin liittyvä Marjo, 30, asuu keskellä metsää pienen tyttärensä kanssa – ”Monesti kysytään, että eikö minua pelota täällä”

Eränkävijöiden uudella kaudella tavataan metsästystä harrastava Marjo Kämäräinen sekä hänen Pinja-tyttärensä.

Suosikkiohjelman uudella kaudella Aki Huhtasen ja Äijä-koiran, Manu Soininmäen sekä Riikka Aaltosen rinnalla nähdään aivan uusia eränkävijöitä.

Eränkävijöiden viidennellä kaudella seurataan aiempaa enemmän metsästystä. Multialla asuva 13-vuotias Paavo Lehtomäki on nuoresta iästään huolimatta kokenut erämies. Uuden kauden aikana nähdään Paavon metsästysretkiä yhdessä hänen Johannes-isänsä ja kavereidensa kanssa.

Rovaniemeläisen Joonas Mourujärven ja hänen avopuolisonsa Tiinan harrastuksiin kuuluvat muun muassa suurriistan metsästys ja lohen perhokalastus. Heille syntyi hiljattain poikavauva.

Johannes Lehtomäki osoittaa Paavo Lehtomäelle mahdollisia supikoiran paikkoja.­

Uudella kaudella tutustutaan myös kuusamolaisen Marjo Kämäräiseen, 30, ja hänen 5-vuotiaaseen Pinja-tyttäreensä.

– Vähän tietenkin jännittää kauden alku, koska sarja on niin kovin suosittu ja sillä on paljon katsojia. Fiilikseni ovat kuitenkin hyvät, koska kyseessä on hyvän mielen ohjelma, Marjo sanoo.

Ohjelma oli hänelle entuudestaan hyvinkin tuttu, koska hän on katsonut kaikki aikaisemmat kaudet.

– En kyllä koskaan ajatellut, että olisin itse tässä joskus mukana. En olisi ikinä hakenut mukaan ilman kavereiden yllytystä.

Marjo Kämäräinen sorsastamassa.­

Marjo asuu Pinjan kanssa kahdestaan metsän keskellä. Lähimpään vakituisesti asuvaan naapuriin on pari kilometriä matkaa.

– Koen luonnossa olemisen hyvin palauttavana. Kalenterini on täynnä suunnilleen koko ajan, joten valintani asua metsän keskellä ja lähellä luontoa tekee helpoksi sen, että pääsen luontoon melkein päivittäin – kiireestä huolimatta.

Nykyisessä kodissaan Marjo on asunut viitisen vuotta. Välillä hänen valintaansa ihmetellään.

– Monesti kysytään, että eikö minua pelota täällä. Kaupungissa minua todennäköisesti pelottaisi, mutta täällä ei ole ketään, jota tarvitsisi pelätä. Sitten on kysytty myös, että eikö minulla käy aika täällä pitkäksi. Jos omistaa rintamamiestalon, niin voin luvata, että ikinä ei lopu tekeminen kesken, Marjo nauraa.

Luonnon ja oman rauhan lisäksi Marjo tykkää syrjäkylällä asumisen yhteisöllisyydestä.

– Täällä on ihan normaalia piipahtaa naapurin luo kylään ilmoittamatta, ja postimiehen tuntee nimeltä. Koska tunnen kaikki naapurini, se tuo itselleni sellaista turvallisuuden tunnetta.

– Ainut haittapuoli on se, että matkaa Kuusamon keskustaan kertyy 50 kilometriä. Jos kaupasta unohtuu ostaa maitoa, niin ei sitä lähdetä erikseen hakemaan. Yhteisöllisyys paikkaa tosin sitäkin: kun käy naapurista kysäisemässä unohdettua kauppatavaraa, tarvittava ainesosa yleensä löytyy.

Marjo Kämäräinen tarkkailee karhuja Kuusamon karhukojulla.­

Vapaa-ajalla Marjo sorsastaa, metsäkanalinnustaa ja hirvestää.

– Kun syksyn merkit alkavat olla ilmassa, rupeaa heti polttelemaan, että alkaisipa jo kausi. Toki paljonhan tähän liittyy riistahoidollista työtä ympäri vuoden. Vain itse metsästysosuus on syksyllä.

Marjon ollessa pieni hänen vanhempansa kävivät sorsastamassa ja jänismetsällä. Marjo innostui metsästyksestä vasta aikuisiällä. Ennen metsästyksen aloittamista hän oli kasvissyöjä.

– Pohdiskelin, että riistaliha sopisi minun eettiseen ajatusmaailmaani, koska se on hiilineutraalia. Aloin opetella ensimmäiseksi hirvestystä, koska laskeskelin, että siinä lihan hyötysuhde tapettujen eläimien määrään on niin hyvä. Yhdestä hirvestä saa käsittämättömän määrän lihaa, ja sillä ruokkii monta perhettä.

– Valitsin hirvestyksen myös siitä syystä, että se on ryhmässä tapahtuvaa toimintaa. Itselläni ei ollut osaamista ja kokemusta, joten pääsin kokeneiden metsästäjien matkaan oppimaan.

Hirvimetsästyksessä Marjoa kiehtoo eniten yhteisöllisyys.

– Koska porukassa metsästetään, odotan aina kovasti metsästystilanteita ja kaikkea metsässä vietettyä aikaa. Saaliin saaminen ei ole itselleni se hienoin hetki metsästyksessä.

Uudella kaudella tavataan myös Joonas Mourujärvi.­

Myös Pinja-tytär on innokas luonnossa liikkuja.

– Hän lähtee aina hyvin mielellään metsään, ja esimerkiksi teltassa yöpyminen on hänelle luksusta. Jos aika ei joskus riitä lähteä pidemmälle retkelle, niin saatamme nukkua teltassa kotipihallakin. Siitä hän nauttii.

Jo pienestä pitäen Pinja on ollut mukana muun muassa saalista käsittelemässä.

– Kun on ollut esimerkiksi hirven nylkemistä tai paloittelua, niin hän on innokkaasti lähtenyt hirviliiterille mukaan katsomaan ja oppimaan.

Viime syksynä Pinja pääsi ensimmäisen kerran kokemaan myös metsästystilanteen. Nyt Pinja alkaa olla jo sen verran iso, että tietää, miten tilanteessa täytyy toimia.

– En halunnut ottaa Pinjaa mukaan metsästystilanteisiin nuorempana, kun en voinut luottaa siihen, että turvallisuusohjeet pysyisivät koko ajan mielessä. Nyt hän on jo sen verran kokenut luonnossa liikkuja, että kulkee tosi hyvin mukana. Hirvenmetsästykseen en kuitenkaan ota Pinjaa vielä mukaan, koska se on ryhmämetsästystä ja siellä on useampi muuttuja. Näissä asioissa mennään aina turvallisuus edellä.

