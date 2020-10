Suomalaisnäyttelijät kertovat intiimikohtausten tekemisestä: suutelemiseen liittyy yksi kirjoittamaton sääntö

Saara Kotkaniemen maanantaina julkaistussa tutkimuksessa suomalaisnäyttelijät kertovat, millaiseksi he kokevat intiimikohtausten tekemisen. Näyttelijöiden mukaan suutelemiseen liittyy yksi kirjoittamaton sääntö.

Näyttelijä Saara Kotkaniemi, 34, on tehnyt laajan selvityksen intiimikohtausten tekemisestä kameratyöskentelyssä tv- ja elokuvamaailmassa. Maanantaina julkaistussa selvityksessä pääsee ääneen kymmeniä suomalaisia ammattinäyttelijöitä, jotka kertovat avoimesti muun muassa siitä, millaista on tehdä seksi- ja suutelukohtauksia kameran edessä.

Selvityksen mukaan monille haastateltaville suuteleminen on luonnollinen osa näyttelijäntyötä. 20 prosenttia haastatelluista näyttelijöistä piti suutelemista kameran edessä helppona, ja jotkut jopa laskivat suutelukohtausten tekemisen näyttelijänammatin hyviin puoliin.

Haastatelluista 12,5 prosenttia oli sitä mieltä, että suutelukohtaukset ovat seksikohtauksia intiimimpiä. Joidenkin mielestä suudellessa raja oman persoonan ja roolihenkilön välillä hämärtyy, toisin kuin teknisiksi koetuissa seksikohtauksissa. Muutamat haastatellut olivat kokeneet jopa syyllisyyttä, jos suuteleminen kameran edessä oli ollut liian mukavaa.

– Suuteleminen saattaa olla ihan sietämättömän rajoilla, et onks se enää ok. Se on niin intiimiä. Et jos toi ees hipasee mua kielellä ni mä kuolen. Et ei saa kiusata ihmistä. Et joko se on niin mukavaa, et siitä tulee liian kivaa, et sitä punastuu kun sanotaan kiitos. Tai sit se on niin, et ’jos tää ällötys tekee edes eleen siihen suuntaan, et tää olis privaattia, ni mä vetäsen sitä kuonoon’, yli 50-vuotias naisnäyttelijä kertoo.

Saara Kotkaniemi teki laajan tutkimuksen, jonka avulla hän toivoo intiimikohtausten tekemisen helpottuvan ja muuttuvan turvallisemmaksi.­

Merkittävin näyttelijöiden mielipiteitä jakava ero suutelemiseen liittyen koskee kielen käyttöä suudeltaessa. Monet olivat sitä mieltä, että alalla on yhteinen kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan kieltä ei suutelukohtauksissa käytetä. Kielisuutelemista pidettiin turhana, koska ero ei haastateltujen mielestä näy lopputuloksessa.

Kirjoittamaton sääntö on ongelmallinen, koska se ei välttämättä päädy kaikkien tietoon. Jos suutelemisen tavasta ei sovita etukäteen, siitä voi seurata ahdistaviakin kokemuksia. Jotkut haastatellut olivat pohtineet suutelemisen rajoja erityisesti Me too -kampanjan jälkimainingeissa.

– Kyl suutelemisessa on tietyt säännöt, et kieltä ei kauheesti oikeestaan käytetä. Oon mä tehnyt jotain kohtauksia, joissa vastanäyttelijä on työntänyt kielen kurkkuun asti, ja se on ollut ällöttävää. Mä koen, että sä voit silti suudella intohimoisesti toisen kanssa, vaikka et käytä kieltä. Mä en tarkoita, et se olis sellaista pussailua, vaan kyl sitä voi ihan suudella, alle 40-vuotias naisnäyttelijä kertoo.

– Oon Me too:n jälkeen miettinyt, että oonko mennyt joskus överiksi tai astunut jonkun rajojen yli tässä suhteessa. Mulla ei oo koskaan tullut ees mieleen, et jos hahmot suutelee keskenään, ni se pitäisi tehdä jotenkin teknisesti eikä silleen miten se siinä tilanteessa menee. Mutta kukaan ei oo tähän mennessä mulle valittanut tai huomauttanut. Toivoisin, että siitä olisi sanottu, alle 40-vuotias miesnäyttelijä toteaa.

– Tahatonta rajanylittämistä on käynyt, et miesnäyttelijä tunkee kielen mun kurkkuun ja mä oon ihan järkyttynyt. Ja kaikki näkee, et mä oon järkyttynyt eikä sitä enää kuvattu sen jälkeen. Eikä kohtausta myöskään käytetty. Mun tulkinta siitä oli se, et vastanäyttelijä oli niin paniikissa tilanteessa, ettei tiennyt miten pitäisi toimia. Ja sen seurauksena mä meinasin tukehtua sen kieleen. Se oli traumaattinen kokemus vaikka olikin tahaton, yli 50-vuotias naisnäyttelijä sanoo.

– Kerran ennen suutelukohtausta vanhempi vastanäyttelijä alkoi kertoa, kuinka sen pojat kuolee kotona kateudesta, kun isä pääsee suutelemaan mua ja mökin vessan seinälläkin on mun kuva. Mä menin totaalisen lukkoon, näin itseni seksisymbolina, jota nuoret pojat kattoo vessan seinällä. Ja nyt heidän isänsä on tässä ja pitäisi suudella. Mä olin vähän aikaa ihan kipsissä ja siitä ei ollut aloittajaksi. Mä en viittinyt sanoa, että toi on huono lause. Hän luuli sillä purkavansa tilanteen, mutta siinä mentiin ojasta allikkoon, alle 50-vuotias naisnäyttelijä kertoo.

Näyttelijöiden kokemusten mukaan ohjaajat olivat todella harvoin ottaneet puheeksi suudelmien toteutustavan. Muutamat toivoivat, että ohjaajat ottaisivat enemmän vastuuta suudelmien ohjaamisessa.

Ohjeistus intiimikohtauksia varten

Saara Kotkaniemi kertoo tutkimuksensa saatesanoissa, että kun hän Me Too -keskustelun myötä pysähtyi pohtimaan omaa uraansa, tajusi hän, että ikävimmät muistot uralta liittyivät intiimikohtausten tekemiseen. Intiimikohtauksella tarkoitetaan näyttelijöiden seksuaalista toimintaa, alastomuutta tai osittaista alastomuutta sisältäviä kohtauksia.

Kotkaniemi kokee oppineensa intiimikohtausten tekemisen kantapään kautta, ja näin käy myös monille muille näyttelijöille. Hän halusikin luoda alalle selkeät ohjeet, joiden avulla muut alan ammattilaiset kokisivat kohtausten tekemisen turvallisemmaksi ja kohtauksista olisi helpompi sopia ja puhua etukäteen.

Selvityksen haastatellut ovat Milka Ahlroth, AJ Annila, Laura Birn, Saara Cantell, Samuli Edelmann, Tommi Eronen, Mi Grönlund, Alli Haapasalo, Minna Haapkylä, Kristiina Halkola, Ulla Heikkilä, Matti Ijäs, Jonna Järnefelt, Inka Kallén, Elina Knihtilä, Tommi Korpela, Krista Kosonen, Mikko Kouki, Mika Kurvinen, Matleena Kuusniemi, Iina Kuustonen, Maarit Lalli, Elena Leeve, Mikko Leppilampi, Heidi Lindén, Tiina Lymi, Laura Malmivaara, Malla Malmivaara, Taru Mäkelä, Inari Niemi, Jarkko Niemi, Teemu Nikki, Mikko Nousiainen, Lauri Nurkse, Miikko Oikkonen, Matti Onnismaa, Marja Pyykkö, Saara Saarela, Joonas Saartamo, Aleksi Salmenperä, Esko Salminen, JP Siili, Anu Sinisalo, Oskari Sipola, Petteri Summanen, Martti Suosalo, Lauri Tanskanen, Ville Tiihonen, Lauri Tilkanen, Pamela Tola, Alina Tomnikov, Kai Vaine, Samuli Valkama, Jussi Vatanen, Samuli Vauramo, Pihla Viitala, Ilkka Villi, Ville Virtanen, Johanna Vuoksenmaa ja Maria Ylipää.

Tutkimuksen julkaisi maanantaina Suomen elokuvasäätiö. Kotkaniemen tutkimuksesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Saara Kotkaniemi tunnetaan useista suomalaisista tv-sarjoista ja elokuvista. Hänet on nähty muun muassa Täydellinen joulu -elokuvassa, ja hän on tähdittänyt Onnela-, Aallonmurtaja- ja Ratamo-sarjoja.