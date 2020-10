Suomalaiset huippunäyttelijät kertovat avoimesti seksikohtausten tekemisestä – naisnäyttelijä oli kontillaan maassa ja mies ”riehui” takana

Suomen elokuvasäätiö julkaisi maanantaina Saara Kotkaniemen laajan tutkimuksen siitä, millaiseksi suomalaisnäyttelijät kokevat intiimikohtausten tekemisen. Monilla oli negatiivisia kokemuksia aroista tilanteista.

Näyttelijä Saara Kotkaniemi teki selvityksen, jossa pääsee ääneen kymmeniä suomalaisia ammattinäyttelijöitä. He kertovat avoimesti siitä, millaista on tehdä seksikohtauksia kameran edessä.­

– Oli esimerkiksi äänimies, joka kehui alusvaatteisiin puettua vartaloani mikrofonia laittaessaan ja amatöörinäyttelijä, joka ilmoitti kuvauksiin tullessaan, että “panemaanhan tänne on tultu” ja kieltäytyi suojaamasta alastonta vartaloaan kuvien välillä, näyttelijä Saara Kotkaniemi kuvailee ikäviä kokemuksiaan intiimikohtausten tekemisestä kameratuotannoissa.

Kotkaniemi, 34, on tehnyt laajan selvityksen intiimikohtausten tekemisestä kameratyöskentelyssä tv- ja elokuvamaailmassa, jossa hän käy läpi lukuisten suomalaisnäyttelijöiden kokemuksia.

Kotkaniemi kertoo tutkimuksensa saatesanoissa, että kun hän Me Too -keskustelun myötä pysähtyi pohtimaan omaa uraansa, tajusi hän, että ikävimmät muistot uralta liittyivät intiimikohtausten tekemiseen. Intiimikohtauksella tarkoitetaan näyttelijöiden seksuaalista toimintaa, alastomuutta tai osittaista alastomuutta sisältäviä kohtauksia.

Kotkaniemi kertoo tutkimuksessaan, että hän kokee oppineensa intiimikohtausten tekemisen kantapään kautta ja näin käy myös monille muille näyttelijöille. Hän halusikin luoda alalle selkeät ohjeet, joiden avulla muut alan ammattilaiset kokisivat kohtausten tekemisen turvallisemmaksi ja kohtauksista olisi helpompi sopia ja puhua etukäteen.

Saara Kotkaniemi teki laajan tutkimuksen, jonka avulla hän toivoo intiimikohtausten tekemisen helpottuvan ja muuttuvan turvallisemmaksi.­

Ohjeistustaan varten Kotkaniemi teki laajan selvitystyön, johon hän haastatteli Suomen eturivin näyttelijöitä ja ohjaajia, jotka kertovat avoimesti omista kokemuksistaan intiimikohtausten tekemisestä. Tutkimuksen julkaisi maanantaina Suomen elokuvasäätiö. Kotkaniemen tutkimuksesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Kotkaniemi listaa haastattelemansa henkilöt aakkosjärjestyksessä tutkimuksensa aluksi, mutta myöhemmin he kertovat kokemuksistaan nimettömänä. Haastatellut ovat Milka Ahlroth, AJ Annila, Laura Birn, Saara Cantell, Samuli Edelmann, Tommi Eronen, Mi Grönlund, Alli Haapasalo, Minna Haapkylä, Kristiina Halkola, Ulla Heikkilä, Matti Ijäs, Jonna Järnefelt, Inka Kallén, Elina Knihtilä, Tommi Korpela, Krista Kosonen, Mikko Kouki, Mika Kurvinen, Matleena Kuusniemi, Iina Kuustonen, Maarit Lalli, Elena Leeve, Mikko Leppilampi, Heidi Lindén, Tiina Lymi, Laura Malmivaara, Malla Malmivaara, Taru Mäkelä, Inari Niemi, Jarkko Niemi, Teemu Nikki, Mikko Nousiainen, Lauri Nurkse, Miikko Oikkonen, Matti Onnismaa, Marja Pyykkö, Saara Saarela, Joonas Saartamo, Aleksi Salmenperä, Esko Salminen, JP Siili, Anu Sinisalo, Oskari Sipola, Petteri Summanen, Martti Suosalo, Lauri Tanskanen, Ville Tiihonen, Lauri Tilkanen, Pamela Tola, Alina Tomnikov, Kai Vaine, Samuli Valkama, Jussi Vatanen, Samuli Vauramo, Pihla Viitala, Ilkka Villi, Ville Virtanen, Johanna Vuoksenmaa ja Maria Ylipää.

Haastatelluilla suomalaisnäyttelijöillä on intiimikohtausten tekemisestä sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia. Kotkaniemen mukaan 73,3 prosentilla haastatelluista oli negatiivisia kokemuksia intiimikohtauksista. Moni kokee, että niiden tekeminen on ”pakollinen paha”.

Haastateltujen negatiiviset kokemukset olivat hyvin erilaisia ja niille oli monia syitä. Kotkaniemen mukaan suurin osa tapauksista (44,4 prosenttia) liittyi jollakin tapaa ohjaajan työtapaan, käytökseen tai toimintaan intiimikohtauksen kuvaustilanteessa. Näyttelijät olivat kokeneet ahdistaviksi tilanteet, joissa ei ollut tiedossa mitä tehdään ja miten.

– Kuvattiin jossain studiossa, päivä oli sekava eikä kukaan oikeen kertonut mitään, et mitä kuvataan. Tiesin, et seksikohtaus kuvataan ja mua jännitti se, mut ei oltu puhuttu mitään, et mitä vääntöö siinä tulee olee. Mä olin kylpytakki ja munasuojus päällä ja pyörin siellä tuntitolkulla ilman mitään tietoa oikein mistään. Sit loppujen lopuks mä makasin vastanäyttelijän päällä ja ohjaaja huutaa erilaisia tahteja ”kovempaa, hitaammin” tai jotain, kuvailee 40–50-vuotias miesnäyttelijä.

– Oli yks rakastelukohtaus, jonka jälkeen ohjaaja sanoi mulle, et ”sä voisit harkita pornonäyttelijän uraa”. Se oli varmasti kohteliaisuus, et kaikki muut oli menny paskasti mut tää oli menny hyvin, kertoo alle 40-vuotias naisnäyttelijä.

Joskus myös vastanäyttelijään liittyvät seikat saattoivat aiheuttaa epämukavan olon, joskus taas muuhun kuvausryhmään liittyvät asiat ja toisinaan syitä oli useita.

– Tehtiin leffassa kohtausta, jossa mun henkilö tulee sisään huoneeseen, jossa pannaan ja mä menin sisään tietämättä, miten tilanne on ratkaistu. Astuin suljetun oven takaa sisään huoneeseen ja mun edessä avautui seuraava näky: naisnäyttelijä oli alasti kontillaan sängyllä ja hänen takanaan riehui amatöörinäyttelijä. Molemmat olivat täysin alasti ja amatöörinäyttelijän genitaalit heilui vasten naisnäyttelijän genitaaleja, miehen ”pannessa täysillä” takaapäin. Mitään suojia ei ollut. Näky ei eronnut pornoelokuvasta millään muulla tavalla, kuin että elimet eivät menneet sisäkkäin. Ohjeet tuli vain amatöörimiehelle, joka eläytyi hikiseen rooliinsa täysillä. Tilanteen annettiin jatkua hyvin kauan. Ohjaaja pyysi kohtauksen jälkeen työryhmää antamaan isot aplodit takaapäin panevalle miehelle. Se on yks väärimpiä tilanteita missä oon ollut paikalla, alle 40-vuotias miesnäyttelijä kuvailee.

Joskus intiimikohtausta kuvatessa on tapahtunut myös epäasiallista käytöstä tai ahdistelua. Fyysistä koskettelua tuli ilmi viiden haastattelun kohdalla.

– Sellaista on ollut tosi paljon, et joku tekee ylimääräistä, et laittaa käden jonnekin. Mut niihin mä oon aina heti reagoinut, sanonut et ’idiootti’ tai ihan lyönyt vastanäyttelijää, kertoo yli 50-vuotias naisnäyttelijä.

Vaikka monilla oli ikäviä kokemuksia intiimikohtauksista, oli 60 prosentilla tutkimukseen vastanneista enemmän positiivisia kuin negatiivisia kokemuksia niistä. 21,7 prosentilla oli puolestaan pelkästään positiivisia kokemuksia.

Positiivisiin kokemuksiin vaikuttivat muun muassa hyvä kommunikaatio, luottamus ja ylimääräisten ihmisten poistaminen tilanteesta.

– Olin alaikäinen, mutta ei ollut yhtään sellainen olo et multa pimitettäisiin tietoa. Ohjaaja kertoi kaiken tosi tarkkaan. Kohtaus oli pienessä pukukopissa eikä siellä ollut ketään muita kuin minä ja vastanäyttelijä ja kamera. Se oli hoidettu tosi diskreetisti, koreografia oli tarkka ja ohjaaja ohjasi toimintaa tarkasti. Mua on aina helpottanut se, että se on teknisesti tosi selkeä tilanne ja se jatkuu just sen ajan kuin sen pitääkin jatkua, ei niin et kameran annetaan pyöriä ja odotettais jotain improa siihen. Mitä vähemmän ne on improvisoituja ni sitä parempi, kertoo alle 40-vuotias naisnäyttelijä tutkimuksessa.

Moni haastateltava koki, että luottamus vastanäyttelijään ja se, että tämän kanssa voi sopia asioista, ovat luoneet intiimikohtauksen tekemisestä luontevan tilanteen.

– Kyl se kans tosi paljon riippuu siitä, et jos sä tunnet sun vastanäyttelijän ja sit sovitaan yhessä. Ne jotka on tehny paljon tietää miten käsillä voi suojata esim. rintoja, alle 40-vuotias naisnäyttelijä kertoo.

– Vastanäyttelijä oli alaikäinen, mikä teki tilanteesta haastavan jo etukäteen, mutta se hoidettiin tosi tyylikkäästi. Ohjaaja kutsui meidät harjoitukseen, jossa vain keskusteltiin siitä kohtauksesta. Kuvauksissa oli suljettu setti, ei muita paikalla kuin ohjaaja (joka operoi kameraa) ja pukusuunnittelija. Kaikesta oli puhuttu etukäteen ja sovittu sekä jaettu kokemuksia tällaisista kohtauksista ja elämästä muutenkin. Vastanäyttelijä kysyi myös tosi rohkeasti miehen anatomiaan liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi et voiko miehelle tulla erektio siinä tilanteessa. Kerroin, että todennäköisesti niin ei käy, tilanne on niin keinotekoinen, mutta jos niin käy ni älä ajattele siitä mitään ja toivottavasti se on ok. En ollut koskaan aikaisemmin käynyt tällaista keskustelua ja se oli hirveen hyvä, kuvailee 40–50-vuotias miesnäyttelijä.

Kotkaniemen tutkimuksen mukaan haastateltavat pitivät äärimmäisen tärkeänä sitä, että intiimikohtaukset ovat hyvin perusteltuja. Hänen mukaansa on kuitenkin vaikeaa määritellä, milloin kohtaus on tarpeeksi tärkeä tarinan kannalta. Haastateltavista yli puolet oli sitä mieltä, että intiimikohtaukset ovat tarpeellisia, kun ne kertovat henkilöiden tai tarinan kannalta uutta tai oleellista tietoa.

Tutkimuksen tehnyt Saara Kotkaniemi tunnetaan useista suomalaisista tv-sarjoista ja elokuvista. Hänet on nähty muun muassa Täydellinen joulu -elokuvassa ja hän on tähdittänyt Onnela-, Aallonmurtaja- ja Ratamo-sarjoja.