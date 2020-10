Ohjaaja Spike Leen luottonäyttelijä Thomas Jefferson Byrd, 70, on kuollut. Hänet löydettiin sunnuntaina ammuttuna Atlantassa.

Byrdin kuolemasta uutisoivat Yhdysvalloissa useat mediat, muun muassa CNN ja USA Today. CNN kertoo, että Atlantan poliisi vahvisti Byrdin tulleen ammutuksi. Poliisi oli saanut hätäilmoituksen loukkaantuneesta henkilöstä. Paikalle tullut partio löysi Byrdin elottomana.

Byrdia oli ammuttu selkään. Poliisi selvittää tapausta.

Thomas Jefferson Byrd näytteli etenkin useissa Spike Leen ohjaamissa elokuvissa, kuten He Got Game, Get on the Bus ja Clocker. Ohjaajalegenda muisti Byrdia useilla Instagram-postauksilla sunnuntaina.