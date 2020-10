Tommi Läntinen putosi Tähdet, tähdet -ohjelmasta

Nämä kappaleet kuultiin sunnuntaina:

Tommi: Good Golly Miss Molly (Little Richard)

Suvi: Fiilaten ja höyläten (Rauli Badding Somerjoki)

Hanna: Great Balls Of Fire (Jerry Lee Lewis)

Konsta: Get On (Hurriganes)

Tommi & Suvi: Can’t Help Falling In Love (Elvis)

Konsta & Hanna: Always On My Mind (Elvis)