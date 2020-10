Nuoren älykön tie Haluatko miljonääriksi -visassa tyssäsi yllättäen lintukysymykseen – Tuukka, 19, ei pystynyt piilottamaan pettymystään

Tuukka Tuomikosken kompastuskiveksi muodostui kysymys naarasmetson toisesta kutsumanimestä.

Oululainen Tuukka Tuomikoski, 19, on englantilaisessa Warwickin yliopistossa opiskeleva nuorimies, jolle Haluatko miljonääriksi? tuntuu olevan lastenleikkiä.

Tekoälystä inspiroituva nuori nero on käyttänyt vasta yhden oljenkorren, kun juontaja Jaajo Linnonmaa esittää tälle kahdeksannen kysymyksen:

– Mitä toista nimeä naarasmetsosta käytetään? juontaja lukee.

Vaihtoehdot ovat kiiruna, koppelo, riekko ja pyy.

– Tuota noin, nyt lasketaan odotusarvoa, tilastotiedettä ja taloustiedettä pänttäävä mies luennoi.

– Mä oon suht varma, että se riekko... Jos mä oon 50 prosenttisen varma, et se on riekko, 2 500 on tällöin odotusarvoinen varallisuus. Toki se on vähemmän kuin kolme tonnia... Kannattaako mun riskeerata? Tuukka puntaroi.

Opiskelija kuitenkin päättää pelata, petollisen itsevarmasti.

– Mihin me tekoälyä tarvitaan, kun meillä on Tuukka? juontaja lohkaisee.

Tuukka putoaa korkealta ja kovaa.

– Mun mielestä se on riekko, eli lukitaan cee, mies ilmoittaa.

Vastaus on väärin, sillä naarasmetso on koppelo eikä riekko. Tuomikoski vastasi siis väärin 5 000 euron kysymykseen.

– Siinä käytiin läpi todennäköisyyslaskentaa, jätettiin oljenkorret käyttämättä ja käytiin suoraan pihviin kiinni, Jaajo analysoi ja pitää pelaajaa piinassa.

Tuukan ilme on pettynyt, kun totuus paljastuu. Hän poistuu studiosta vain 1 000 euroa taskussaan.

