Suosikkisarjan pääpari salasi ensin suhteensa – nämä tv:n rakastavaiset ovat yhdessä myös oikeassa elämässä

Kotiin takaisin -sarjan kaksi avioparia vei työt kotiin. True Blood -sarjan tähdet rakastuivat kulisseissa.

Taisteluparin Glynis Barber ja Michael Brandon ovat yksi monista tv-sarjojen pareista, jotka ovat oikeassa elämässäkin naimisissa. Juuri uusintakierrokselta päättyneessä Kotiin takaisin -sarjassa oli mukana peräti kaksi avioparia.

Päähenkilö Sarah Nordmannia näyttelevä Marta Dusseldorp on naimisissa näyttelijä-ohjaaja Ben Winspearin kanssa ja heillä on kaksi tytärtä. Winspear muistetaan henkisesti haavoittuneena sotilaana Rene Nordmannina, jota Sarah yritti puhaltaa takaisin henkiin. Winspear haki alun perin George Bligh’n rooliin, mutta sai osan Renenä.

Marta Dusseldorp ja Ben Winspear tutustuivat näytelmässä vuonna 2003.­

– Renen rooli on lahja. Roolissa on vähän tekstiä, mutta valtavasti subtekstiä. Se on hyvin fyysinen rooli, koska Rene on pääasiassa mykkä hahmo, jonka täytyy ratkaista asiat ruumiinkielellään, Winspear kuvaili Sydney Morning Heraldille.

Häntä jännitti työskennellä kunnianhimoisen ja perfektionistisen vaimonsa kanssa.

– Ajattelin, että minun on pakko onnistua tässä tai Marta toteaa ohjaajalle: ”mistä te löysitte tämän äijän?”.

Toinen sarjan pääpareista on myös naimisissa keskenään. Carolyn Bligh’ta esittävä Sara Wiseman ja Jack Duncanin näyttelijä Craig Hall tapasivat toisensa 20 vuotta sitten indie-elokuvan kuvauksissa. He kertoivat Stuff-sivustolle Kotiin takaisin -sarjan teon aikana tuntuneen, että heitä oli neljä ihmistä samojen seinien sisällä.

Uusiseelantilaiset Craig Hall ja Sara Wiseman tapasivat indiekauhuleffan kuvauksissa 20 vuotta sitten.­

– Me olimme hyvin, hyvin, hyvin sisällä hahmoissamme. Luimme yhdessä käsikirjoituksia, ja kun jotakin tapahtui hahmolle, istuimme lukemassa sitä silmät kyynelissä. Ehkä se kertoo siitä, kuinka vahvasti käsikirjoitus oli tehty.

Harva tuotannon työntekijöistä tiesi alussa näyttelijöiden olevan naimisissa keskenään. Heidän luultiin olevan vain metodinäyttelijöitä, jotka ovat yllättävän läheisiä keskenään ja halailevat toisiaan melkoisen paljon.

Rakkaus on leimahtanut kulisseissa. Vampyyrisarja True Bloodin Stephen Moyer ja Anna Paquin tapasivat toisensa sarjan koekuvauksissa vuonna 2008. Se ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä, mutta kemiaa löytyi.

– En nähnyt Annaa kolmeen kuukauteen koekuvausten jälkeen, ja hän oli vaihtanut hiustenväriään tummasta kauniiksi blondiksi, ja minä puolestaan blondista tummaksi vampyyriksi. Kolmantena tai neljäntenä päivänä tiesin haluavani viettää hänen kanssaan loppuelämäni, Moyer kertoi Peoplelle.

He pitivät suhteensa salassa vuoden ajan tuotannolta, koska eivät halunneet sen vaikuttavan työntekoon.

Pari meni naimisiin vuonna 2010 ja sai kaksoset Charlien ja Poppyn kahta vuotta myöhemmin.

– Olemme parhaita ystäviä ja äärimmäisen kiitollisia siitä, että löysimme toisemme, Paquin iloitsee.

Anna Paquin ja Stephen Moyer esittivät True Bloodin pääparia.­

Menestyssarja Game of Thronesin Jon Snow’n ja Ygritten tarina päättyi sarjassa traagisesti, mutta Kit Haringtonin ja Rose Leslien yhteinen taival voi mainiosti. Pari sanoi toisilleen tahdon Skotlannin Aberdeenshiressa pienessä kirkossa kesäkuussa 2018. Paikalla oli 200 vierasta.

He olivat tavanneet toisensa kuvauksissa alun perin vuonna 2012. Neljä vuotta myöhemmin he paljastivat seurustelevansa. Pari paljasti vastikään odottavansa esikoislastaan.

Kit Harington ja Rose Leslie löysivät toisensa Game of Thronesista.­

Mila Kunis ja Ashton Kutcher tapasivat 70’s Show -sarjan kuvauksissa. Sarjaa esitettiin vuosina 1998–2006. Näyttelijät esittivät sarjassa on-off-pariskuntaa, ja Kunis sai ensisuudelmansa juurikin Kutcherilta.

– Ensin ihastelin, kuinka söpö hän on. Sitten tuskailin, pitääkö minun suudella häntä? Olin niin hermostunut ja tunsin oloni epämukavaksi. Olin niin ihastunut häneen, Kunis kertoi Peoplelle.

Mila Kunis ja Ashton Kutcher koripallopelissä vuonna 2014.­

Parin romanssi antoi odotuttaa, sillä Kutcher alkoi seurustella itseään 15 vuotta vanhemman Demi Mooren kanssa vuonna 2003. Kaksi vuotta myöhemmin he avioituivat. Avioliitto tuli tiensä päähän, kun miehen syrjähypyt selvisivät Moorelle. Lopullisesti ero astui voimaan 2013.

Kutcher oli lähentynyt Kuniksen kanssa. Romanssi näyttelijöiden välille syttyi vuonna 2012. Parin ensimmäinen lapsi, Wyatt-tytär, syntyi vuonna 2014. Seuraavana vuonna soivat hääkellot. Toinen lapsi, Dimitri, syntyi vuonna 2016.