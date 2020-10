Katukissa Bobista tuli huumeaddiktin pelastus – tositarina riipaisee syvältä

Tänään tv:ssä nähtävä elokuva Katukatti Bob on suurmenestys, joka kertoo elämänmakuisen tositarinan huumeaddikti James Bowenista.

”Aivan kuin olisin elänyt jokaisen hetken”, lausuu pitkänhuiskea mies hakiessaan signeerauksen tämän elokuvan viimeisessä kohtauksessa, kirjanjulkaisutilaisuudessa.

Hän on cameo-roolin tekevä aito James Bowen, rikkinäisen lapsuuden kärsinyt ja huumeisiin sortunut katumuusikko, jonka elämään Roger Spottiswooden draama perustuu.

Kyseinen kirja kantaa samaa nimeä kuin elokuva: Katukatti Bob. James Bowenin omaelämäkerrallisesta, elämänmakuisesta teoksesta tuli yllättävä suurmenestys. Elokuva on yhtä lailla hyvän mielen tarina: kuinka söpö kissa kesytti lontoolaisen huumeaddiktin.

James Bowenin roolissa nähdään Luke Treadaway, joka laulaa ja soittaa itse musiikkinumerot. Katukattia näyttelee muutama näyttelijäkissa, mutta pääosin itse Bob, eli Bowenin tosielämän lemmikki. Ohjaaja Spottiswoodenia inspiroi sympaattinen ja autenttinen sankarikissatarina.

Bowen on huumeiden viemä katutrubaduuri, jonka riutunut elämä kokee suuren muutoksen orpokissan myötä. Kun on joku, josta huolehtii ja joka huolehtii, on äkkiä tärkeää tehdä parannus. Lisäksi naapurissa asuu kaunis koiraihminen (Ruta Gedmintas), jonka läsnäolo motivoi sekin. Vieroituslääkärinä nähdään Downton Abbey -tähti Joanne Froggatt.

Elokuvassa on muutama kiusallisen päälle liimattu kohtaus, kuten koirien ja kissojen koheltava yhteenotto, eikä kuvakulman vaihto kissan näkökulmaan aina tekniikkana toimi.

Suurisydämisyys kuitenkin pelastaa paljon.

Elokuvalla on samanlaisia tervehdyttäviä vaikutuksia kuin netin kissavideoilla. Myös muille kuin kissojen ystäville mukana on riittävästi draaman kaarta.

Aito James Bowen löysi Bobin, hylätyn ja loukkaantuneen kissan tukiasunnostaan 2007. Hän käytti viimeiset puntansa eläinlääkäriin, ja sen jälkeen Bob ei koskaan jättänyt uutta isäntäänsä, vaan seurasi tätä kaikkialle.

Bowen on kertonut Bobin todella pelastaneen hänen elämänsä – ja siksi on niin surullista, että Bob itse lopulta menehtyi auto-onnettomuudessa tänä vuonna, jo vanhemmalla iällä.

– Bob antoi minulle suunnan ja elämäntarkoituksen, toteaa Bowen, jonka huumekoukun syitä olivat muun muassa rikkinäinen lapsuus ja nuoruus eroperheessä ja koulukiusattuna. Nuoruuden imppaaminen johti nopeasti vahvempiin aineisiin.

Heroiini vei asunnottomuuteen sen jälkeen, kun miehen yritys ryhtyä rocktähdeksi ei ollut tuottanut tulosta.

Bowen joutui maksamaan huumevieroituksensa soittamalla Lontoon keskustassa ja myöhemmin myymällä Isoa Numeroa kaduilla.

Löytökissa sai nimen Bob, koska se riehuessaan toi Bowenin mieleen Twin Peaks -sarjan hurjan Bobin!

Söpöläinen muutoin oli kaukana tv-hirviöstä. Muusikon olalla viihtyvästä lontoolaiskissasta tuli pikkuhiljaa turistien suosikkikuvauskohde ja YouTube-hitti.

