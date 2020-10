Raju riita häämatkalla! Ensitreffit alttarilla -Emma avautuu itkuisena kameroille: Tuomas heitti ilmoille äärimmäisen ehdotuksen

Varo juonipaljastuksia! Emman ja Tuomaksen häämatkalla koetaan suuria tunteita. Pari joutuu turvautumaan myös asiantuntijan apuun.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman parit ovat nauttineet täysin siemauksin häämatkastaan Suomen luontokohteissa.

Kolin upeissa maisemissa häämatkaansa viettäville Emmalle ja Tuomakselle häämatka on kuitenkin ollut muutakin kuin pelkkää auvoista tutustumista ja rakkauden huumaa.

– Häämatka on sujunut aika vaihtelevasti. Tunteet on molemmilla pyörinyt laidasta laitaan, Tuomas myöntää.

Artikkeli pitää sisällään juonipaljastuksia tästä eteenpäin.

29-vuotias joensuulaispariskunta paljastaa tuoreessa jaksossa, että he kävivät häämatkallaan vakavan keskustelun kameroiden sammuttua.

Emman mukaan Tuomas halusi jättää leikin jo tässä vaiheessa kesken.

– Yksi asia, mikä tuntui eilen ja tänään tosi pahalta, oli kun Tuomas oli ihan valmis heittää tyyliin hanskat tiskiin tässä vaiheessa, Emma paljastaa nieleskellen kameroille.

Tuomas aikoo luovuttaa jo häämatkalla.­

Tuomaskin kertoo oman näkemyksensä tilanteeseen. Hänen mukaansa parin keskustelu muuttui nopeasti turhauttavaksi.

– Se oli sellaista jankkaamista. Ei oikein keskustelu edennyt haluttuun suuntaan, ja se meni ikävämmäksi lietsomiseksi, Tuomas kuvailee.

Omasta epävarmuudestaan aiemminkin puhunut Emma sanoo kameroille, että riita pahoitti hänen mielensä todella pahasti.

– En ymmärrä miksi tässä vaiheessa pitää tuollaista miettiä, ei sen kuuluisi tässä vaiheessa olla tuollaista, Emma toteaa.

Emma ja Tuomas lähetettiin häämatkalle Kolin maisemiin.­

Tilanne oli niin tulenarka, että molemmat osapuolet soittivat lopulta vuorotellen ohjelman asiantuntijalle Marianna Stolbowille.

– Minä soitin Mariannalle eilen, ja tänään soitti Emma, Tuomas paljastaa.

Emman mukaan parin on vaikea päästä yli käymistään keskusteluista.

– Me ei osata antaa asioiden olla. Jos tulee jotain, ja se käydään läpi, niin se pitäisi jättää siihen, mutta me vedetään hetken päästä se asia esiin. Se on sellainen kehä mitä kierretään, ja molemmat turhautuu, Emma sanoo.

Näin kävi myös häämatkalla tapahtuneen keskustelun kanssa. Asia vaivaa Emmaa niin, että hän purskahtaa lohduttomaan itkuun kameroiden edessä.

– Tavallaan saatiin keskusteltua, mutta kyllähän sellainen jää kaihertamaan mieltä, Emma sanoo pyyhkien kyyneleitä poskiltaan.

Hääpäivää väritti Emman epävarmuus.­

Emman ja Tuomaksen taival ohjelmassa on pitänyt sisällään paljon haastavia hetkiä. Vaikka pari onkin kertonut arvostavansa keskinäistä huumoriaan ja suorapuheisuutta, on jo kauden alusta alkaen nähty myös epävarmuutta sekä kiivasta sananvaihtoa.

Keskustelua ovat aiheuttaneet arkisetkin asiat, kuten tomaatin leikkaaminen ja kaupassa asiointi.

Ensitreffit alttarilla tiistaisin MTV3:lla klo 21.00.