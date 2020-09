Kommentti: Mitä ihmettä tapahtui Ensitreffit alttarilla -ohjelmalle? – Uhkaa lässähtää käsiin

– Tämä on katsojien aliarvioimista, sillä asiat junnaavat, eivätkä tilanteet etene suuntaan eikä toiseen, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Katri Utula.

Milloin tässä oikein alkaa tapahtua jotain?

Tämä on ollut jo pari viikkoa ensimmäinen ajatukseni, kun olen katsonut uutta Ensitreffit alttarilla -ohjelman tuotantokautta.

Tämänhetkisen tilanteen voi kiteyttää hyvin lyhyesti: kaikilla pareilla menee ihan mukavasti, eikä ohjelmassa tapahdu oikeastaan yhtään mitään.

Kauden ongelma on ilmeinen: aiempien kausien sijaan jaksoja on huomattavasti enemmän – entisten kymmenen sijaan peräti 14.

Ja se myös näkyy – eikä lainkaan hyvällä tavalla.

Hääjaksot ja häämatkat on jaettu kahteen eri osaan, ja ennen varsinaista yhteenmuuttoa jopa osallistujien asuntoihin tutustumiseen saatiin kulutettua yksi jakso.

Tämä on katsojien aliarvioimista, sillä asiat junnaavat, eivätkä tilanteet etene suuntaan eikä toiseen.

Kati ja Janne lähtivät häämatkalle Rukalle.­

Katsojien odotukset sarjaa kohtaan ovat korkealla, mutta joudun ainakin itse joka jakson aikana pettymään siihen, että seuraan liian hitaasti etenevää sarjaa.

Tv-sarjoilta on lupa odottaa tänä päivänä vain parasta, sillä kilpailu on entistä kovempaa ja laatusarjoja tulee eri kanavilta ja suoratoistopalveluista niin paljon, että vain harvoille ja valituille on oikeasti aikaa.

Yksi sarjojen tärkein tehtävä on koukuttavuus ja sopivan tiivis rytmi: asioiden on mentävä eteenpäin.

On toki hienoa seurata neljän parin häämatkataivalta Suomen kauniissa maisemissa (häämatkat voisivat jatkossakin suuntautua Suomen rauhaisaan luontoon stressaavien eurooppalaisten suurkaupunkien sijaan), mutta tämä kaikki olisi voitu kiteyttää yhteen jaksoon.

Tuomas ja Emma nauttivat Kolin upeista maisemista.­

Vaikka ohjelma on ollut vuosi toisensa jälkeen varsin kiitelty ja rakastettu, ei pidä tuudittautua siihen, että sarja kantaa myös pitkäveteisenä.

Katsojat haluavat kokea ohjelmasta samaistumispintaa myös parisuhteen tai henkilöiden omiin kipukohtiin ja kasvun paikkoihin sekä ottaa koppia asiantuntijoiden vinkeistä.

Nyt mitään niistä ei liiemmin ole tarjolla.

Toki kautta on vielä rutkasti jäljellä ja kaikkea ehtii tapahtua (kuten luvattu on), mutta pelkona on, että katsojat ehtivät siihen mennessä jo kyllästyä.

Mitä tulee itse pareihin, niin kiteytän ne nyt lyhyesti:

Juudit & Tommi: Miellyttävä ja leppoisa pariskunta – joskin varsin kaverillinen sellainen. Toivottavasti kipinää löytyy riittävästi?

Juudit tuntuu myös olevan varsin nopearytminen, ja erirytmisyydestä taitaa tulla pieniä ongelmia. Uskon kuitenkin tämän parin tulevaisuuteen.

Tommi ja Juudit matkasivat Iso-Syötteelle.­

Kati & Janne: Alun kiherryksestä ja huumasta on selvitty ja omaa aikaakin on osattu jo ottaa.

Pulppuavan Katin ja rauhallisen Jannen erilaisuus näyttäytyy tällä hetkellä hyvänä asiana, kuten myös Katin rehellisyys tunteista puhuttaessa: Kati myöntää stressaavansa jatkuvasta yhdessäolosta.

On vain hyvä asia, että hän pystyy sanoittamaan myös ikävät asiat.

Emma & Tuomas: Suorasukainen pariskunta, joka selvästi ymmärtää toistensa (etenkin Emman) töksäyttelyä ja erikoista huumoria. Heillä on jo helliä hetkiä ja kivanoloista koskettelua.

Mutta osaavatko he puhua tunteistaan, vai verhotaanko ikävätkin asiat vitsailuksi ja naurun alle?

Matti ja Mira pääsivät nauttimaan Teijon kansallispuiston rauhasta.­

Mira & Matti: Joukon suurin kysymysmerkki. Miraa kalvaa epävarmuus, joka näkyy hieman vaisuna käytöksenä – joka taas voi olla omiaan ruokkimaan Matin epävarmuutta suhteen tulevaisuudesta.

Matti kertoo olevansa ihastunut, mutta hänkin on vielä melko varovainen. Toivottavasti he uskaltavat heittäytyä tunteidensa vietäviksi, eivätkä anna epävarmuuden pilata muuten varsin lupaavaa alkua.

Mitä mieltä sinä olet pareista? Osallistu keskusteluun kommenttikentässä.