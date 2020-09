Temptation Island Suomen 8. tuotantokausi kuvattiin Kainuun maisemissa. Tässä jutussa luksusresortit esitellään ensi kertaa.

Aleksi Jalava & Wilma Ruohisto, Vuokatti­

Suomen suosituimpiin tosi-tv-ohjelmiin lukeutuva Temptation Island Suomi jatkuu odotetun kahdeksannen tuotantokauden voimin 30. syyskuuta.

Aiemmista kausista poiketen ohjelma Thaimaan paratiisin sijaan Vuokatin vaarassa. Päätös ohjelman Suomi-kaudesta tehtiin huhtikuussa lähes heti sen jälkeen, kun Suomeen julistettiin maaliskuussa poikkeustila koronapandemian vuoksi.

Kuvauspaikaksi valikoitui Kainuun Vuokatti.

Kainuu osoittautui täydelliseksi paikaksi TIS-kuvauksille.­

– Täältä löytyivät sopivat puitteet. Kaksi näyttävää resortia, runsaasti aktiviteetteja sekä lyhyet välimatkat, ohjelman tuottaja Ilari Wirtanen luettelee.

Vuokatista löytyi myös Suomen oma paratiisisaari, The Aateli Island.

Voit katsoa jutun yltä videon, jossa esitellään Temptation Islandiksi muokattu Aateli Island kaikessa komeudessaan.

Hupaisasti muun muassa Mulkkusaaren ja Paskolahden välittömässä läheisyyteen kohoava Aateli Island on sijainnistaan huolimatta Vuokatin Aateli -majoitusyrityksen omistaja Markku Laantin kruununjalokivi.

Saari toimii toisena TIS-resorteista. Sen kalliolla sijaitsee myös ohjelman liekehtivä pyhäkkö, iltanuotiopaikka.

Muodoltaan se muistuttaa yläilmoista melko osuvasti sydäntä.

Temptation Islandiksi muuttunut Aateli Island yläilmoista.­

Aateli Island on Suomessa ainutlaatuinen paratiisisaari, josta löytyy pienestä ja huomaamattomasta koostaan huolimatta muun muassa helikopterikenttä, hiekkaranta, ja oma satama. Saaren päärakennus on meriteemainen Fregatti-huvila.

– Viikko ennen kuvausten alkua tuli vähän puutarhahommia, Laanti murjaisee ja osoittaa kantoja.

– Koko Sotkamon historiassa ei ole ollut sellaista myrskyä. Saarelta kaatui 11 minuutissa 111 puuta, hän jatkaa.

Aateli Islandille pääsee vain venekuljetuksella.­

Aateli Islandilla sijaitseva Fregatti-huvila on toinen TIS-resorteista.­

Aateli Island valmistui itsenäisyyspäivänä 2009 kahden vuoden rakennusoperaation jälkeen. Saari on nähnyt sen jälkeen paljon, mutta kiiltää silti yhä uututtaan. Siinä on majoittunut silmäätekevien ja tavallisten ihmisten lisäksi myös todellisia maailmantähtiä. Nimiä Laanti ei voi julkisesti paljastaa edes jälkeenpäin.

– Saari tarjoaa myös yksityisyyttä heille, jotka siitä harvoin pääsevät nauttimaan. Sen yksityisyyden säilyttäminen on minulle kunnia-asia, hän toteaa.

– Olemme aiemmin julkaisseet kuviakin saarelta säästeliäästi, jotta salaisuus säilyisi.

Aateli Islandin kokonaiskustannukset kipusivat miljoonaan euroon.­

Laanti kuitenkin kertoo, että saaren on nähnyt useampi kuin uskoisikaan – se on nimittäin toiminut kuvauspaikkana eri tv-sarjoille ja elokuville jo aiemmin. Aateli Islandissa on kuvattu muun muassa Kauppaneuvos Jethroa, Ennätystehdasta, Napapiirin sankarit 3 -elokuvaa sekä hiihtäjä Iivo Niskasesta kertovaa 900 tuntia -dokumenttia.

Luksussaaresta voi kerrankin puhua hyvällä omallatunnolla, sillä kaiken kaikkiaan ainutlaatuisen kohteen rakentaminen kustansi Markku Laantille miljoona euroa.

– Siinä oli vähän kylähulluutta mukana. Mutta se kannatti, sillä projekti herätti heti kiinnostusta.

Huvilan rakennuksessa on käytetty vain laadukkaimpia materiaaleja.­

Porealtaasta kelpaa katsella paratiisisaaren auringonlaskua.­

Fregatti-huvilan ensimmäinen kerros sisältä.­

Paratiisisaarella on myös oma ranta. Juuri ennen kuvauksia riehunut myrsky kaatoi puun, joka jätettiin rantaan muistoksi.­

Sinkut majoittuivat saarella rannalle sijoitetuissa luksusigluissa.­

Kelluvat iglut sisältä.­

Toinen TIS-resorteista sijaitsee mantereen puolella. Kyseessä on Vuokatin suurin luksushuvila, jonka Laanti on nimennyt Keisariksi.

Sekä saarella että Keisari-huvilalla on tavallisesti myös oma, persoonallinen ja historiaan pohjaava sisustuksensa. Aateli Islandin huvila on rakennettu muistuttamaan laivaa, minkä vuoksi sekä rakennus että sisustus ovat merihenkiset. Vuonna 2013 rakennettu Keisari-huvila on saanut vaikutteita 1900-luvun kansallisromantiikasta.

Voit katsoa Keisari-huvilan esittelyn yllä olevalta videolta!

Laanti tempautuu innoissaan kertaamaan Keisarin historiaa, jossa jokaisella yksityiskohdalla vaikuttaa olevan oma tarinansa. Jopa näyttävä painotyö seinällä on hankittu yrittäjältä, jonka asiakaskuntaan lukeutuu muun muassa Tanskan kuningatar Margareeta II.

Huvilassa on seitsemän tilavaa makuuhuonetta, ylellinen saunaosasto porealtaineen, biljardi- ja harrastetila, tankotanssipaikka, näyttävä terassi, tilava olohuone ja ruokailutila, viisi WC:tä ja viisi suihkua sekä 3D-kotiteatteri.

– Joka ei tietenkään ollut kuvausten aikaan käytössä, Laanti huomauttaa.

Valtava Keisari-huvila toimii toisena TIS-resorteista.­

Keisari-huvilaan sisustettiin ”kutuhuone”.­

Keisari-huvilan terassi.­

Sinkkujen sänkyjä Keisari-huvilassa.­

Keisari-huvilassa on arvokasta taidetta.­

Keisari-huvilan keittiö.­

Temptation Island Suomen 8. tuotantokausi alkaa 30.9. Nelosella ja Ruudussa.

