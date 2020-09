Maaret Kallio avautuu tv:ssä kohtaamastaan ulkonäköpilkasta – alentava kommentti luentotilaisuudessa sai veren kiehahtamaan

Maria Veitola yöpyy tällä viikolla Maaret Kallion luona. Psykoterapeuttina työskentelevä Kallio kertoo kohdanneensa rajuja ennakkoluuloja ulkonäkönsä vuoksi.

Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa vieraillaan tällä viikolla koko kansan tunteman psykoterapeutin, tv-kasvon ja kolumnistin Maaret Kallion, 43, luona.

Kallio ottaa Maria Veitolan vastaan Espoon-kodissaan, joka on sisustettu terapeutin tyylille ominaisesti vaaleilla ja rauhallisilla sävyillä.

Kaksikon puhe kääntyykin pian Kallion tyyliin ja pukeutumiseen. Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntijana tunnetuksi tullut Kallio on nähty yleensä tv:ssä pukeutuneena hempeisiin kuoseihin, vaaleanpunaiseen, pitsiin ja helmikorvakoruihin.

– Se on tietysti harkittu brändi, olen rakentanut tätä lapsesta asti, 70-luvulta saakka, Kallio vitsailee ensin nauraen.

Tällä viikolla Yökylässä Maria Veitola -jaksossa tutustutaan Maaret Kallioon.­

Hän kuitenkin vakavoituu nopeasti ja paljastaa saaneensa ulkonäöstään ja tyylistään paljon ikävääkin palautetta.

– Sitä on helppo pilkata. Olen saanut kuittia siitä, että esiinnyn pitsipaidassa ja tukka kiharrettuna. Todella paljon on tullut kuittia siitä, Kallio paljastaa.

– Asiantuntijan pitäisi olla sellainen harmaa kuiva korppu, Kallio selventää Veitolan ihmetellessä asiaa.

– Mä taas ajattelen, että saanko olla se helmikorvakorunainen, koska se on minua, Kallio perustelee.

Eräs takavuosina sattunut tapaus sai Kallion veren kiehahtamaan. Kallio oli tuolloin reilu 30-vuotias, töissä Väestöliitossa ja menossa luennoimaan isoon tilaisuuteen.

Yllään hänellä oli 50-luvun henkeen sopiva mekko, jossa oli leveä helma.

– Tykkään sellaisista mekoista. Menin sinne tilaisuuteen ja muistan, kun joku sanoi, että aa, meille tulikin tällainen tyttönen. Ensin tuli häpeän leimahdus, että olisi pitänyt pukeutua järkevämmin, Kallio myöntää.

– Sitten tuli sellainen olo, että perkele, että tästäkö se nyt on kiinni? Tässä ei ole mitään väärää, eikä tämä ole mikään kannanotto muille. Eikä sen pidä olla niin, että itseään pitäisi piilottaa millään tavalla, jos siinä ei ole jotain loukkaavaa muille, Kallio korostaa.

Maaret Kallio kertoo, ettei häntä ole aina otettu vakavasti pukeutumistyylin vuoksi.­

Maaret Kallio on tuttu useista tv-ohjelmista, joissa hänet on nähty asiantuntijana. Kallio nousi julkisuuteen Ensitreffit alttarilla -sarjasta, ja on sittemmin ollut mukana muun muassa Kielletty rakkaus- ja Yhden illan juttu -sarjoissa.

Kallio on myös kirjoittanut useita mielenterveyteen, jaksamiseen ja onnellisuuteen keskittyviä teoksia. Hänen tuorein kirjansa Voimana toivo julkaistiin maaliskuussa.

Yökylässä Maria Veitola torstaisin MTV3-kanavalla klo 21.00.