Kuvataanko Temptation Island Suomea jatkossakin kotimaassa? Sami Kuronen vihjailee jo talviversiosta: ”Toppatakit kahisisivat rinneravintoloiden after skissä”

Tänään alkava Temptation Island Suomi -ohjelma on kokenut korona-ajan vuoksi radikaalin muutoksen: parit ja sinkut siirrettiin Thaimaan auringosta Kainuun kesämaisemiin. Tuottaja kertoo, miten kuvaukset poikkeavat aiemmasta. Suomi-versio saattaa saada jopa jatkoa.

Suomalaispariskuntien ja sinkkujen taivalta Temptation Island Suomi -ohjelmassa on seurattu jo vuosien ajan, mutta kuvauspaikkana on ollut joka kerta kuuma ja kostea Thaimaa.

Varatut tyypit ovat nauttineet sinkkujen kanssa upeista kynttiläillallisista merenrannalla Thaimaan saarilla, ja kaikki osallistujat ovat päässeet pakenemaan omaan kuplaansa, joka on täysin irti omasta arjesta.

Todellisuus on päässyt todella unohtumaan, ja kaikenlaista onkin sitten sattunut ja tapahtunut.

Mutta mitä tapahtuu, kun kuvauslokaatiot siirretään Thaimaasta Suomen Kainuuseen?

– Ei sillä kuvauspaikalla lopulta ole niin suurta merkitystä ohjelman sisältöön, sanoo ohjelman tuottaja Jenna Viitanen.

– Ohjelmaformaatti on selkeä, ja se maailma on helppo luoda mihinpäin maailmaa tahansa. Edelleen osallistujilla on kaksi erillistä resorttia, joista toinen on saaressa.

Suomi-kaudella osallistujat pääsevät nauttimaan porealtaan lämmöstä.­

Kuvauspaikka siirtyi koronan vuoksi Suomeen, ja uusi tuotantokausi kuvattiin kesällä Vuokatin ympäristössä.

Kuvauslokaatiota etsittiin ympäri Suomea, mutta Vuokatti osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi.

– Olimme yhteydessä moniin eri paikkoihin ja kävimme katsomassa eri kohteita. Kohteessa piti olla majoituspaikat myös tuotantotiimille sekä hyvät retkimahdollisuudet ympäristössä, tuottaja kertoo.

Lopputulos yllätti jopa tuotannon.

– Pakko sanoa, että yllätyin itsekin siitä, että kuvauspaikat ovat ajoittain jopa visuaalisesti kauniimpia kuin Thaimaassa. Tätä kautta ja Suomi-maisemia katsoo ylpeydellä, ja ohjelma on myös hyvä matkailumainos Suomelle, tuottaja Viitanen toteaa.

­

– Suomi on äärettömän kaunis ja eksoottinen maa, ja se, mikä tuntui alunperin tässä ikävässä maailmantilanteessa kompromissiratkaisulta, osoittautuikin todella toimivaksi ratkaisuksi. Tämä on kiva kontrasti aikaisempaan.

Myös ohjelman juontaja Sami Kuronen on mielissään, että kahdeksas kausi kuvattiin Suomessa.

– On vain hyväksi, että ohjelma muuttuu, ja katsojilla on varmasti eri fiilis katsoa tätä, kun maisemat ovat tuttuja ja valoisaa on koko ajan.

Suomi-versio saattaa saada jopa jatkoa, sillä seuraavaa kautta suunnitellaan jo ja osallistujien haku on käynnissä.

– Olisi mahtavaa saada sellainen Suomi Winter Edition, jossa toppatakit kahisisivat rinneravintoloiden after skissä, Kuronen vihjaa.

Suomi-teemaa ei unohdettu kuvauksissa, vaan sitä haluttiin jopa korostaa.

– Emme halunneet tuoda Thaimaata Suomeen, vaan halusimme osallistujillekin ainutlaatuisen suomalaisen elämyksen. Meillä on paljut ja saunalautat, lasi-iglut rannalla, on pelejä ja urheiluvälineitä ja monenlaisia treffivaihtoehtoja. Tärkeintä oli, että osallistujat viihtyvät, tuottaja jatkaa.

Osa porukasta majoittuu näin.­

Ja hyvin he tuntuivat sitten viihtyvänkin.

– Porukka tuli heti tosi hyvin toimeen keskenään, ja kaikilla tuntui olevan kivaa. Toki joillakin nousi koti-ikävää pintaan, mutta itse sijainti ei vaikuttanut kenenkään fiiliksiin, tuottaja kertoo.

Kuvaukset järjestettiin keskikesällä, jolloin lämpötila saattoi öisin laskea melko alas.

– Ajoittain oli kylmä, mutta pidimme pukeutumisella huolen siitä, ettei kukaan joutunut palelemaan, tuottaja lisää.

Kaikki neljä tällä kaudella mukana olevaa pariskuntaa koki Suomi-version positiivisena yllätyksenä.­

Tuotantoporukka koostui tällä kertaa pelkästään suomalaisista, ja tuottaja iloitseekin siitä, että he pystyivät omalta osaltaan tukemaan kotimaista työtä sekä palveluita ohjelman puitteissa.

– Thaimaassa meillä on ollut vuosittain aina tuttu, iso thai-tiimi, jotka ovat mukana eri maiden tuotannoissa. Nyt piti miettiä, että mitkä kaikki asiat meidän pitää ottaa ihan alusta asti haltuun, tuottaja Viitanen kertoo.

Projekti työllisti yli 50 henkeä, ja osa kuvaus- ja tuotantotiimistä tuli Kainuusta.

– Oli tietyllä tavalla helpompi tehdä töitä suomalaisella tiimillä, koska silloin ei ole kulttuurieroja ja kaikki ovat ajoissa paikalla. Mutta samalla piti opetella monia asioita alusta.

Temptation Island Suomi, keskiviikkoisin ja torstaisin 30.9. alkaen Nelonen klo 21.00.