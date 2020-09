Keira Knightleylta harvinainen avautuminen äitiydestä – nuorin lapsi oppi kävelemään varhain, vanhemmalla pakkomielle Ryhmä Hausta

Keira Knightleyn nuorimmainen alkoi kävellä yhdeksän kuukauden ikäisenä.

– Minä olin, että helvetti soikoon, istu alas, Keira Knightley sanoo vitsailleensa, kun hänen nuorin lapsensa jätti konttaushommat väliin ja ryhtyi kävelemään.

Näyttelijä puhui harvinaisen avoimesti perhe-elämästään The Tonight Show’ssa.

Knightley kertoi kuinka hänen perheensä, aviomies James Righton ja lapset Delilah, 1, ja Edie, 5, ovat kohdanneet koronakriisin.

– Aloitimme karanteenin, kun nuorimmainen oli kuusi kuukautta vanha. Hänen elämänsä on ollut siis alusta lähtien hyvin outoa, Knightley, 35, kertoi Jimmy Fallonille.

– Samalla 4-vuotiaamme juoksenteli hänen ympärillään, koska emme voineet mennä ulos.

– Ehkäpä juuri siksi vauva, joka oli vain istunut paikallaan yhdeksän kuukauden ajan päättikin nousta ylös ja ryhtyä kävelemään.

Knightleylla ei ollut omien sanojen mukaan aavistustakaan, että yhdeksän kuukauden ikäinen lapsi pystyisi kävelemään.

– Se ei vain näytä fyysisesti mahdolliselta, koska hänen jalkansa ovat niin pienet.

– Iso takamus ja pienet jalat. Missä muussa maailmantilanteessa tahansa olisin ajatellut, että vau, lapseni on nero. Nyt olin kuitenkin, että istu alas, emme ole vielä valmiita tähän.

Knightley kertoo, että Delilah jätti konttaamisen kokonaan väliin.

– Laitoimme hänet vatsalleen lattialle ja hän katsoi meitä tyyliin: ”Mitä hittoa te puuhaatte? En aio suostua tähän”.

Knightley kertoi lähetyksessä, että vanhemman lapsen pakkomielle Ryhmä Hau -ohjelmaan on helpottanut, mutta tämä on löytänyt uuden intohimon, johon on tarttunut 5-vuotiaan innostuksella.

– Nyt se on Beatles. Hän osaa kaikki sanat Hard Day’s Night -biisistä.

– Hän haluaa myös Beatles-synttärit. Niissä pitää olla Sgt. Pepper's -teema ja hän aikoo pukeutua Paul McCartneyksi. Edie on palannut kouluun ja kaikki muut lapset taitavat pitää häntä ihan friikkinä, koska he haluavat yksisarvis- ja prinsessasynttäreitä.