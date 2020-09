Huhut kiihtyvät: onko hän uusi James Bond?

Meillä saattaa olla uusi 007.

Hardy oli vuonna 2015 Oscar-ehdokkaana parhaasta miessivuosasta elokuvassa The Revenant.­

Huhujen mukaan Tom Hardy olisi uusi James Bond, The Huffington Post kertoo.

Hardy ei ole mikään eilisen teeren poika. Hän on näytellyt muun muassa elokuvissa Isku Mogadishuun, Keinoja kaihtamatta, Bronson, Inception, Pappi, lukkari, talonpoika, vakooja, Yön ritarin paluu, The Revenant, Dunkirk ja Venom.

Hardyn kiinnitystä legendaarisen agentin näyttelijäksi ja Daniel Craigin korvaajaksi ei ole vahvistettu, mutta asioista perillä olevien lähteiden mukaan mies olisi lukittu rooliin jo kesäkuussa.

Joidenkin lehtitietojen mukaan uuden Bondin näyttelijä paljastettaisiin jo marraskuussa, mutta tuotantoyhtiö tuskin julkistaa tietoa vielä tänä syksynä.

Bondin tekijät ovat tottuneet koronan aiheuttamiin viivästyksiin. Craigin viimeisen Bond-seikkailun No Time To Dien piti olla ensi-illassa jo huhtikuussa, mutta sitä lykättiin epidemian takia. Tämänhetkisen tiedon mukaan leffa rysähtää brittien valkokankaille 12. marraskuuta.

Pierce Brosnan näytteli Bondia vuodesta 1994 aina vuoteen 2005 saakka. Hän kertoi Daily Mailille jo vuonna 2018, että Tom Hardy saisi legendaariseen rooliin ”pikkuisen vipinää”.

– Daniel Craig on ollut uskomaton Bond. Hän on erittäin fyysinen ja näyttää tappavalta aseelta. Katsoja todella uskoo, että siinä on kaveri, joka pystyy tappamaan, Brosnan totesi.

– Craigin jälkeen Hardysta tulisi hyvä Bond. Näkisin hänet mielelläni 007:n roolissa. Bondin näyttelijän täytyy saada agenttiin pikkuisen vipinää.

Vaikka Hardy on noussut otsikoihin, muitakaan näyttelijöitä ei voi sulkea pois kun spekuloidaan uudella Bondilla.

Idris Elba nousee toistuvasti esiin, kun pohditaan uutta tuplanollaseiskaa.

Elban lisäksi Thorin veljeä Lokia näytelleen Tom Hiddlestonin ja Game of Thrones -tähden Richard Maddenin nimet ovat nousseet esiin Bond-veikkauksissa.