Martina Aitolehti puhkesi vuolaisiin kyyneliin suorassa lähetyksessä – sai liikuttavan yllätyksen tyttäreltään

Posse-ohjelmassa nähtiin koskettava hetki, kun Martina Aitolehdelle ojennettiin tyttären kirjoittama kirje.

Posse-viihdeohjelmassa nähtiin perjantai-iltana vieraana urheilija, sometähti ja yrittäjä Martina Aitolehti, joka puhui suorassa lähetyksessä kuluneesta vuodesta. Vuosi 2020 on ollut Aitolehdelle täynnä käänteitä niin urheilu-uran kuin yksityiselämänkin osalta.

Jarppi Leppälän ja HP Parviaisen haastattelussa ollut Aitolehti yllätettiin suorassa lähetyksessä totaalisesti, kun hänelle annettiin yllätyksenä kirje hänen tyttäreltään. Aitolehdellä on vuonna 2008 syntynyt Victoria-tytär liitostaan Esko Eerikäisen kanssa, sekä vuonna 2012 syntynyt Isabella-tytär suhteestaan Stefan Thermanin kanssa. Tänä vuonna Aitolehti on käynyt läpi rankkaa eroa Thermanin kanssa.

– Monilla on mielipide sinusta, mutta hyvin harva tuntee sinua oikeasti. Me lähestyimme sinun läheisiäsi, ja saatiin heiltä kirje, Aitolehdelle paljastettiin Possessa.

Herttaisesti Victorian käsialalla kirjoitetussa kirjeessä luki ”parhaalle äidille”, ja kun se ojennettiin Aitolehdelle, alkoi hän välittömästi liikuttua.

– Apua, viimeeksikin kun olin tv:ssä, niin itkin, Aitolehti sopersi pitäen kirjettä käsissään.

– Tämä on tyttäreltäni, Aitolehti sanoi ja avasi kirjeen.

Aitolehti luki Victoria-tyttärensä kirjoittaman kirjeen itkua pidätellen yleisölle ja tv-katsojille.

– Moi äiti, halusin sanoa, että mä rakastan sua tosi paljon. Musta on kivempi nähdä kun sä hymyilet enemmän. Tykkään sun sisustustyylistä, ja siitä, että asutaan lähekkäin isin kaa. Meillä on paras perhe, Aitolehti luki tyttärensä kirjettä kyyneleet valuen.

– Jos sulla on paha päivä niin lue tää kirje, että taas hymyilet. Ps. sä teet parempaa ruokaa kuin isi, Victoria-tytär kirjoitti saaden Aitolehden nauramaan.

Aitolehti kiitteli vuolaasti kauniista yllätyksestä.

– Tää on ihan parasta. Kyllähän mä tän tiesinkin, mulla on tosi läheiset ja erityiset välit mun tyttäriin. Kysyn heiltä tosi paljon asioista, ja kerron heille joka päivä, että rakastan heitä. Haluan opettaa heille juuri tätä. Tämä on superarvokasta, Aitolehti nyökytteli murtuen jälleen itkuun.

Haastattelussa Aitolehti kertoi, että hän on oppinut rankan vuoden aikana paljon itsestään.

– Olen ollut niin sairaan kauan julkisuudessa, niin on tosi kova duuni pitää kiinni siitä, kuka oikeasti on ja mitkä omat elämänarvot on. Kaiken myllerryksen keskellä on tullut enemmän hyvää kuin huonoa. Kannattaa uskaltaa ottaa hetkellisesti turpiin ja kovaa, siitä se sitten paranee, Aitolehti kuvaili.

Aitolehti ilmoitti huhtikuussa Instagram-tilillään, että hänen ja Stefan Thermanin liki kymmenen vuoden parisuhde oli ohi. Aitolehti kertoi eroilmoituksessaan, että hän oli ollut onneton jo pitkään ja koki, ettei hänellä ollut enää muuta mahdollisuutta kuin päästä irti. Hänen mukaansa kyse oli sekä hänen että hänen tyttäriensä edusta.

Soppa sakeni, kun Aitolehden eroon liitettiin pian Katiska-huumevyyhdissä syytetystä Niko Ranta-ahosta eronnut Sofia Belórf, joka on sittemmin viihtynyt tiiviisti Thermanin seurassa.