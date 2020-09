Turkulaisen Tuomaksen vuosien haave toteutuu Haluatko miljonääriksi? -kisassa – paljastaa tv:ssä koskettavasti, mihin käyttäisi voittopotin

Turkulainen sairaanhoitaja Tuomas Kinnunen pääsee toteuttamaan haaveensa lauantaina Haluatko miljonääriksi? -ohjelmassa.

Tällä viikolla Haluatko miljonääriksi? -kisassa nähdään todellinen ohjelman superfani. Tuomas Kinnunen, 48, on nimittäin haaveillut kilpailuun mukaan pääsemisestä peräti 20 vuotta ja lauantaina tv:ssä nähdään, miten hänen suuri unelmansa toteutuu.

Kun Kinnusen mukaan pääsy varmistuu, pomppaa hän penkiltään ylös eikä riemulla ole rajaa. Hän tuulettaa villisti onnistumistaan karsintakierroksella ja marssii tyytyväisenä Jaajo Linnonmaan luo.

– Jotenkin tuli oikeesti mieleen -95 ja Timo Jutila, kun äijä veti, Linnonmaa iloitsee Kinnusen tuuletukseen viitaten.

– No tätä on odotettu vähintään se 20 vuotta. Nyt suuri kivi putosi sydämestä, mahtavaa, Kinnunen huokaisee.

– Ihan siitä Lasse Lehtisen ajoilta on seurattu kaikki ja aina on haettu mukaan, ja nyt sitten vihdoinkin tärppäsi. Se kun pääsi tänne ja sitten vielä selvisi tuosta, niin kyllä tämä on unelmien täyttymys, hän selittää hetken päästä.

Sairaanhoitajana työskentelevällä Kinnusella on hyvä syy olla mukana miljonäärivisassa juuri nyt. Hänellä olisi nimittäin palkintopotin rahoille äärimmäisen tärkeä käyttötarkoitus.

Turkulaisen Kinnusen hakuvideolta selviää, että moni hänen unelmansa on jo toteutunut: hänellä on ihana vaimo, mieleinen työ ja oma asunto. Yksi asia kuitenkin täydentäisi onnen.

– Haluaisin yhdistää meidän perheen. Toki prosessi on pistetty jo alulle, mutta siihen menee rahaa kyllä vielä huomattavasti, että saataisiin meidän poika Suomeen. Tämä on minun tämänhetkinen ykköshaaveeni, hän kertoo esiteltyään kuvaa perheestään.

Studiossa Kinnunen avaa tilannetta Linnonmaalle.

– Tosiaan vaimolla on 6-vuotias poika Filippiineillä, tai nyt hän on tietenkin meidän poika, että ollaan nyt pistetty hakemukset käyntiin. Silloin kun minä tein tätä videota, niin en itse asiassa tiennyt, että perheeni tulee kasvamaan kahdella, elikkä nyt on vaimo raskaana tällä hetkellä, Kinnunen kertoo onnesta hehkuen.

– Että rahan tarvetta on tulevaisuudessakin! hän nauraa.

Haluatko miljonääriksi? Nelosella lauantaina kello 20.00.