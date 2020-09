Anna Puu jättää The Voice of Finland -ohjelman – näin paljon tähtivalmentaja on muuttunut vuosien varrella!

Anna Puu on ollut suosikkiohjelman tähtivalmentajana neljän kauden verran. Perjantai-illan finaalilähetyksen jälkeen hän sanoo ohjelmalle hyvästit.

Laulaja Anna Puu, 38, on istunut suositun The Voice of Finland -ohjelman tähtivalmentajan penkissä jo usean vuoden ajan. Perjantaisen finaalilähetyksen myötä Puu sanoo jäähyväiset ohjelmalle, eikä häntä nähdä enää valmentajana.

Puu aloitti tähtivalmentajana vuonna 2017, jolloin ohjelmasta ilmestyi sen kuudes kausi. Puu täytti tuolloin Tarja Turusen jättämän paikan. Tuolloin Puu täydensi Olli Lindholmin, Redraman ja Michael Monroen muodostaman tähtivalmentajarivistön.

Yhteensä Puu ehti olla ohjelmassa valmentajana neljän kauden verran. Tuoreimmalla yhdeksännellä kaudella Puun kanssa tähtivalmentajina nähtiin Redraman ja Toni Wirtasen lisäksi myös Juha Tapio ja Sipe Santapukki.

Neljä kautta musiikin hurmaa ovat taanneet katsojille ja Anna Puun faneille myös lukuisia näyttäviä tyylejä.

Katso alla olevasta kuvagalleriasta, miten paljon Puu on muuttunut vuosien varrella istuessaan tähtivalmentajan penkissä!

Kausi 6 (2017)

­

­

­

­

Kausi 7 (2018)

­

­

­

Kausi 8 (2019)

­

­

­

Kausi 9 (2020)

­

­

­

Perjantai-iltana Anna Puun viimeinen kausi ohjelmassa huipentuu finaaliin. Puu kommentoi viimeistä lähetystä omassa Instagramissaan ja kertoi olotilansa olevan haikea.

– Aika tunteellinen olotila. Oon hurjan onnellinen kaikista neljästä kaudesta. Sen opin jo heti alkuunsa, että Voice herättää katsojissaan suuria tunteita, joista oon saanut osani niin hyvässä kuin pahassa. Sellaiseen ohjelmaan on ollut antoisaa laittaa myös omat tunteet ja osaaminen peliin. On vähän haikeeta miettiä, että ens kaudella tässä "mun pukkarissa" ja "mun tuolissa" pitää majaa joku muu, mutta sen verran voin paljastaa, että hän on kyllä huipputyyppi! Puu hehkutti.

Yhdeksännen kauden The Voice of Finland -finalistit ovat Anna Puun tiimistä Maritza Palmroth, Juha Tapion tiimistä Henry Friman, Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin tiimistä Juffi Seponpoika ja Redraman tiimistä Etni Khan.

Puun tilalle tulevaa tähtivalmentajaa ei ole vielä paljastettu.

The Voice of Finlandin finaalijakso perjantaina 25. syyskuuta kello 20 alkaen Nelosella.