Hitler-meemeistä tuttu natsipomo vilahtaa nyt aivan erilaisessa roolissa – tunnistatko muut saksalaissarjojen vakiokasvot?

Tuntuuko, että viime vuosien saksalaisissa tv-ohjelmissa ovat pyörineet aina samat näyttelijät? IS esittelee suosikkisarjojen vakionaamoja.

Babylon Berlin, Das Boot – Sukellusvene U-612, Deutschland 86... Samat kasvot tähdittävät Suomessa nähtäviä saksalaisia historiasarjoja. Muistatko, kuka näyttelijöistä on kuka?

(juttu jatkuu grafiikan jälkeen)

­

Tom Schilling

Itä-Berliinissä syntynyt Tom Schilling, 38, löydettiin teatterilavalle jo lapsena. Palkittu näyttelijä esitti myös nuorta Adolf Hitleriä elokuvassa Mein Kampf (2009). Mukana mm. näissä:

■ Sodan sukupolvi. Yksi viidestä pääosan esittäjästä.

■ The Same Sky – Isku sydämeen. Itäsaksalainen hurmuriagentti, joka vikittelee Britannian tiedustelupalvelun analyytikkoa (Silta-sarjan Sofia Helin).

Tom Schilling vikitteli hurmuriagenttina pari vuotta sitten nähdyssä The Same Sky – Isku sydämeen -sarjassa.­

Sylvester Groth

Usein natsirooleissa nähty Sylvester Groth, 62, tunnetaan myös tenorina. Hän on esittänyt propagandaministeri Joseph Göbbelsiä kahdesti, komediassa Mein Führer ja Quentin Tarantinon elokuvassa Kunniattomat paskiaiset. Mukana mm. näissä:

■ Deutschland 83 ja 86. Stasin ulkomaanvakoiluosaston pomo.

■ Sodan sukupolvi. SS-majuri.

■ Laulava lihakauppias. Alkoholisoitunut sirkustaiteilija.

Sylvester Groth on kuin tehty historiasarjojen rooleihin.­

Jonas Nay

Jonas Nay, 29, on Saksan kansainvälisesti tunnetuimpia nuoria näyttelijöitä. Hän on entinen lapsitähti, joka löysi ensimmäisen roolinsa lastenohjelmassa lehti-ilmoituksesta. Tunnetaan myös muusikkona ja Pudeldame-yhtyeestään. Mukana mm. näissä:

■ Deutschland 83 ja 86. Pääosa itäsaksalaisena vakoojana.

■ Tannbach, vartioitu kylä. DDR:n ideaaliin uskova maanviljelijä.

■ Laulava lihakauppias. Pääosa Yhdysvaltoihin emigroituvana teurastajana.

Jonas Nay on nähty Suomessa viime vuosina useiden sarjojen päärooleissa.­

Ludwig Trepte

DDR-rokkari Stephan Trepten poika Ludwig Trepte, 32, on itseoppinut näyttelijä, joka on nähty usein Jonas Nayn kanssa samoissa sarjoissa. Myös hän aloitti uransa jo lapsena, kun naapurissa asunut tv-ammattilainen järjesti hänelle roolin tv-sarjassa. Mukana mm. näissä:

■ Deutschland 83 ja 86. Bundeswehrin upseerin pasifistinen poika.

■ Tannbach, vartioitu kylä. Juutalainen salakuljettaja, joka auttaa laittomissa rajanylityksissä.

■ Sodan sukupolvi. Natseja pakeneva juutalainen, joka liittyy puolalaisiin partisaaneihin.

Ludwig Trepte on entinen lapsinäyttelijä.­

Leonie Benesch

Lontoossa asuva Leonie Benesch, 29, on nuoren polven naisnäyttelijöiden ykköstähtiä. Benesch vilahtaa myös Netflixin The Crownissa prinssi Philipin Cecile-sisarena. Mukana mm. näissä:

■ Babylon Berlin. Sisäkkö, joka päätyy osaksi attentaattia.

■ Laulava lihakauppias. Yhdysvaltoihin emigroituvan lihakauppiaan vaimo.

■ Loikkari. Itä-Berliinin hallinnon sihteeri.

Leonie Benesch kuuluu ahkeriin tv-sarjakasvoihin.­

Volker Bruch

Volker Bruch, 40, on Saksan kovimpia kansainvälisiä näyttelijätähtiä. Hän ottaa aktiivisesti kantaa mm. ympäristö- ja pakolaiskysymyksiin. Hän esitti suomalaista death metal -bändin laulajaa saksalaisessa tv-elokuvassa Machen wir’s auf Finnisch ja joutui opettelemaan suomea rooliaan varten. Mukana mm. näissä:

■ Babylon Berlin. Pääosa rikoskomisario Gereon Rathina 1920–30-lukujen sykkivässä Berliinissä.

■ Sodan sukupolvi. Pääosa minisarjassa, joka seuraa viittä berliiniläistä ystävää sotavuosien aikana.

Babylon Berlinin päätähti Volker Bruch nähdään sarjan tuoreissa jaksoissa Suomessa 30. lokakuuta alkaen.­

Rainer Bock

Teatterikonkaria on kutsuttu sivuosien sankariksi. Rainer Bock, 66, on nähty monissa kansainvälisissä elokuvissa, usein historiallisissa univormuissa. Hän on esiintynyt muun muassa Netflixin Better Call Saul ja Isänmaan puolesta -sarjoissa sekä Ketussa. Mukana mm. näissä:

■ Das Boot – Sukellusvene U-612. Sukellusvenetukikohdan komentaja.

■ Tannbach, vartioitu kylä. Stasi-upseeri.

■ Loikkari. Metsävartioaseman seinähullu aliupseeri.

Rainer Bock on sivuosien sankari.­

Robert Stadlober

Robert Stadlober, 38, lopetti koulun 16-vuotiaana keskittyäkseen näyttelemiseen. Itävaltalainen tunnetaan myös muusikkona. Mukana mm. näissä:

■ Das Boot – Sukellusvene U-612. Aliupseeriksi nouseva kokki.

■ Tannbach, vartioitu kylä. Kylän intohimoisimman natsin SS-upseeripoika.

Itävaltalainen Rober Stadlober tähdittää monia saksalaissarjoja.­

Ulrich Matthes

Pistäväkatseinen konkarinäyttelijä Ulrich Matthes, 61, jäi mieleen Perikato-elokuvan kuuluisasta kohtauksesta, josta kiertää lukuisia Hitler kuulee -videomeemejä. Matthes esiintyi aikanaan myös lukuisissa Derrickin jaksoissa. Mukana mm. näissä:

■ Perikato. Klassikkoelokuvan Joseph Göbbels.

■ Das Boot – Sukellusvene U-612. Kapteeni Hoffmanin isä.

Pistäväkatseinen Ulrich Matthes muistetaan parhaiten Perikato-elokuvasta.­

Laulava lihakauppias, Das Boot – Sukellusvene U-612 ja Babylon Berlin nähtävillä Yle Areenassa.