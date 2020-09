Sini yritti selittää käytöstään Big Brother -talossa – pian hän sai seuraajaltaan kylmäävän viestin

Big Brother -talosta reilu viikko sitten poistunut Sini jakoi Instagram-tilillään kuvakaappauksen viestistä, jonka sai seuraajaltaan.

Sini on saanut seuraajiltaan paljon palautetta sosiaalisessa mediassa.­

Noin viikko on kulunut siitä, kun 33-vuotias porilainen asianajaja Sini poistui monien yllätykseksi Big Brother -talosta vain vajaa viikko sen jälkeen, kun hän oli astellut taloon ensimmäistä kertaa. Syynä oli avioerohakemus, jonka Sinin aviomies oli jättänyt sillä välin, kun Sini itse oli asukkaana talossa.

Talosta poistumisensa jälkeen Sini on kertonut omalla Instagram-tilillään useampaan otteeseen palautteesta, jota hän saa osakseen sosiaalisessa mediassa. Hiljattain Sini julkaisi Instagram-tilinsä tarinat osiossa kuvakaappauksia seuraajiensa lähettämistä viesteistä. Vaikka Sini on kertonut saavansa paljon positiivista palautetta, on hänelle tullut paljon myös ilkeitä viestejä.

Yhdessä saamistaan viesteistä Sinin seuraaja arvostelee naista varsin terävin sanakääntein. Seuraaja oli närkästynyt muun muassa siitä, että avoimesti ADHD:staan kertonut Sini oli laittanut impulsiivisen käytöksensä talossa osittain diagnoosinsa piikkiin. Viesti piti sisällään paljon haukkumasanoja sekä kirosanoja.

– Ihanaa, että on olemassa niin täydellisiä ihmisiä, että kykenevät arvostelemaan näinkin rankasti ihmisiä, joita ei oikeasti tunne, Sini kirjoitti jakamansa kuvakaappauksen yhteydessä.

Sini ehti viettää Big Brother -talossa vain viisi päivää.­

Viestin lähettäjä myös syytti Siniä siitä, että hän olisi omalla käytöksellään nolannut kaikki muut ADHD:sta kärsivät ihmiset. Viestin lähettäjä oli myös sitä mieltä, ettei Sini voi selitellä käytöstään talossa diagnoosillaan.

– Se (käytöksesi) johtuu yksinkertaisesti vain siitä, että olet v*tun inhottava, nasty sekä kaikin puolin ilkeä hyväksikäyttäjä. Toivon, et kukaan ei tule ikinä olemaan sua kohtaan mukava, kun sinä et selvästi sitä muita kohtaan halua olla, kuului seuraajan lähettämä viesti.

Sini kertoo Instagram-tarinassaan jakaneensa kuvakaappauksen viestistä muistuttaakseen seuraajiaan siitä, että julkisuus ei oikeuta ihmisen haukkumista – ei edes silloin, kun ihminen on itse Sinin tavoin hakeutunut julkisuuteen.

– Se, että henkilö on joko hakeutunut tai joutunut työn vuoksi julkisuuteen, ei tarkoita sitä, että kohtuutonta paskaa voi syytää niskaan niin paljon kun lähtee. Tulen taistelemaan epäoikeudenmukaisuutta vastaan jatkossakin, vaikka mediamyrskyä ei voi koskaan voittaa. Mä olen jo sellaisen paskamyrskyn kokenut, ettei oikeastaan tunnu enää missään, Sini kirjoittaa.

Sini viihtyi Big Brother -talossa tiiviisti Artun seurassa.­

Sini poistui Big Brother -talosta sen jälkeen, kun hänen aviomiehensä oli jättänyt erohakemuksen Satakunnan käräjäoikeuteen vain viisi päivää sen jälkeen, kun Sini oli astellut asukkaaksi taloon. Myöhemmin viime viikolla Sini siirrettiin myös sivuun työstään asianajotoimistosta. Porilainen varatuomari Sini työskenteli asianajajana miehensä omistamassa yrityksessä.

Ensimmäiset päivät talosta poistumisensa jälkeen Sini piti hiljaiseloa sosiaalisessa mediassa, mutta sittemmin hän on avautunut kokemuksestaan useampaan otteeseen. Instagram-tilinsä tarinat-osiossa Sini julkaisi muun muassa kirjoituksen, jossa hän selitti tapahtumiin johtanutta käytöstään talossa.

Sini viihtyi Big Brother -talossa ollessaan tiiviisti erityisesti Artun, 26, seurassa. Kaksikko muun muassa halaili toisiaan sekä nukkui vierekkäin ja parin välit vaikuttivat muutenkin läheisiltä. Lisäksi Siniä syytettiin Big Brother -talossa Minnan kiusaamisesta.