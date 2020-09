Oscar-ehdokas mukana Risto Räppääjä -elokuvan tiimissä

Oscar-ehdokas Heather Loeffler on lavastanut Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvan.

Maineikas lavastussuunnittelija Heather Loeffler on suunnitellut Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvan lavastuksen.

Loefflerin työlista on huomiotaherättävä.

Hänen töitään ovat muun muassa Unelmien pelikirja - Silver Linings Playbook, Shame, Joy, Poikani Kevin - We need to talk about Kevin, Carol, Creed II sekä Michelle Obamasta kertova dokumentti Becoming.

Oscar-ehdokkaana hän on ollut lavastuksestaan American Hustle -elokuvaan.

Räppääjä-elokuva perustuu Sinikka ja Tiina Nopolan samannimiseen kirjaan. Elokuvan päärooleissa jatkavat Risto Räppääjä ja pullistelija -elokuvasta tutut Silmu Ståhlberg Risto Räppääjänä ja Lumi Kallio Nelli Nuudelipäänä.

Muissa keskeisissä rooleissa nähdään Ylermi Rajamaa Lennart Lindbergina ja Jenni Kokander Pakastaja-Elvinä. Rauha Räppääjän roolin tekee Minka Kuustonen.