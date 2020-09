Lähes 200 kiloa painava Antti Railio saa lääkäreiltä karuja uutisia – avautuu kameroille järkytyksestään: ”Olin ihan kuoleman kielissä”

Antti Railio saa illan Suurin pudottaja -jaksossa lääkäreiltä huonoja uutisia. Myös kuntotesti osoittautuu laulajalle raskaaksi.

Tämän illan Suurin pudottaja Suomi -jaksossa ohjelmassa mukana olevat julkisuudesta tutut suomalaiset suorittavat kuntotestit lääkärien valvovien silmien alla. Kilpailijat saavat myös verikokeidensa tulokset, jotka tarjoavat tarkkaa tietoa kunkin osallistujan terveydentilasta.

Lääkäreillä on huonoja uutisia erityisesti laulaja Antti Railiolle. Railion painoindeksi on nimittäin 54,7, mikä tarkoittaa sairaalloisen lihavaa. Railion paino oli ohjelman ensimmäisessä punnituksessa huimat 194,4 kiloa.

– Olen entinen urheilija, ja sitten alkoi pala palalta tippua siitä rakennelmasta. Alkoi valvominen, sitten tuli pikkuhiljaa yösyöminen. Nyt, kun tehtiin kuntotestejä, olin ihan kuoleman kielissä – ajattelin, miten kunto on mennyt tällaiseksi näin pienessä ajassa, se on järkyttävää, Antti kuvailee vointiaan.

Ammattilaiset lohduttava Anttia vaikeassa tilanteessa. Heidän mukaansa tilanteessa positiivista on se, että laulaja itse on ymmärtänyt asian vakavuuden. Lääkäri kannustaakin Anttia aloittamaan elämänmuutoksen rauhallisesti sekä liikkumaan rasvanpolttosykkeellä.

– Mun pohjalainen pää sanoo, että nyt pitää ruveta huhkimaan niin kuin heinämies ja vetää ittensä ihan piippuun, mutta selvisikin, että 150–120 syke on maksimi rasvanpoltolle. Ei tarvi olla ihan Rockyna tuolla koko ajan. Kerran viikkoon ois hyvä vetää semmoinen tosi raskaskin juttu, Antti kertaa oppimaansa.

Railio on kokeillut elämäntapamuutosta jo ennen osallistumistaan Suurin pudottaja -ohjelmaan. Vuonna 2018 Railio kertoi pudottaneensa painoaan jopa 80 kiloa. Hän innostui tuolloin kuntosalilla treenaamisesta ja kertoi luopuneensa totaalisesti muun muassa alkoholista ja herkuista.

Railio on kärsinyt pitkään ylipainosta, joka on vaikuttanut myös laulajan mielenterveyteen. Railio on julkisuudessa kertonut kärsivänsä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, mutta kahden vuoden takaisella elämäntaparemontilla oli positiivisia vaikutuksia myös tähän elämän osa-alueeseen.

– Puoleentoista vuoteen en ole tarvinnut mitään masennus- tai paniikkihäiriölääkitystä enkä mitään muutakaan lääkitystä, sillä vastustuskykykin on parantunut radikaalisti. Ennen kaikki mahdolliset taudit tarttuivat minuun, nyt olen ollut täysin terve, Railio hehkutti IS:lle vuonna 2018.

Kuluneen vuoden aikana Railion elämäntaparemontin tulokset ovat kuitenkin karisseet ja pudotetuista 80 kilosta 60 on tullut rytinällä takaisin. Railio kertoo Suurin pudottaja -ohjelmassa, että erityisesti terveellisesti syöminen on osoittautunut laulajalle hankalaksi.

– Ruoka on kaikki. Se on mulle nautintoaine, mutta enemmän se on mulle se määrä. Liha on mulle semmonen, että varmaan pieksisin monet lihan syönnissä, sillä mä pystyn syömään sitä kilokaupalla. Mulla on sairas suhtautuminen ruokaan. Mä olen addikti. Mut pitäisi laittaa vieroitukseen ruuasta, mutta miten sä sen teet, niin se on vaikeampi kysymys, Railio kertoo sarjassa.

– Se on varmaan järkytys tosi monelle katsojalle, koska olen aika varma, että mä olen suurin ihminen, joka sinne on noussut. Laihdutin tossa hiljattain 80 kiloa, ja niistä on 60 tullut takaisin, tässä viimeisen vuoden aikana, Railio kertoo ohjelmassa viitaten lähtöpainoonsa.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.