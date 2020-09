Uutuusohjelmassa etsitään rakkautta alasti – maailmalla kuohuttanut sarja rantautuu Suomeen

Olisitko valmis tapaamaan deittikumppanisi ensimmäistä kertaa alasti? Uudessa suomalaissarjassa tehdään niin.

Suomeen rantautuu joulukuussa maailmalla kuohuttanut tosi-tv-sarja Naked Attraction, jossa rakkautta etsitään ilman vaatteita. Marja Kihlströmin luotsaamassa sarjassa kymmenen päähenkilöä etsivät tosirakkautta neljän ehdokkaan joukossa.

Discoveryn tiedotteen mukaan sarjan osallistujat tapaavat aluksi ilman vaatteita ja menevät vasta sen jälkeen pukeutuneina ensitreffeille. Tavoitteena on etsiä rakkautta ilman päälle puettuja rooleja eli alasti ja omana itsenä.

Kanavan mukaan Naked Attraction Suomi -sarjan erikoisen asetelman takaa paljastuu syvempiä teemoja. Siinä pohditaan, millä perusteella ihmiset valitsevat kumppaninsa, kun vaatetus ei annakaan vihjeitä ihmisen persoonasta. Entä mitä ajattelemme vetovoimasta, kun valintakriteerinä on vain ja ainoastaan toisen ihmisen alaston keho?

– Naked Attraction Suomi ravistelee katsojaa pohtimaan kehojen moninaisuutta ja avaa mahdollisuuden laajempaan keskusteluun ulkonäköpaineista. Lähdin itse mukaan, koska näen työssäni päivittäin ihmisten kamppailun kehonkuvan kanssa. Tämä ohjelma tuntui tarpeelliselta vastavoimalta antamaan meille jokaiselle lupa olla sitä mitä olemme, ohjelman juontajana toimiva erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström sanoo sarjan tiedotteessa.

Kihlström on aiemmin nähty Sex Tape Suomi -sarjassa.

Uuden Naked Attraction Suomi -ohjelman osallistujien haku on parhaillaan käynnissä tuotantoyhtiö Moskito Televisionin nettisivuilla.

Ohjelmaa on aiemmin esitetty muun muassa Britanniassa ja Tanskassa, joissa se on herättänyt runsaasti huomiota. Britanniassa sarjaa on esitetty jo kuuden tuotantokauden verran.

Sarjan brittiversio sai huippumalli Chrissy Teigenin häkeltymään, kun se pamahti aikoinaan tv-ruutuihin. Hän ihmetteli sarjan alastomuutta Twitterissä vuonna 2017.

– Voi Jumala, he todellakin katsovat vain genitaaleja. Kamera zoomaa peniksiin ja kiveksiin, järkyttynyt huippumalli kirjoitti.

– Kuolisin, jos olisin ensimmäinen pois suljettu henkilö genitaalieni perusteella.

Naked Attraction Suomi nähdään suoratoistopalvelu Dplayssa joulukuussa 2020.