Muotilegenda Jukka Rintalan ylellinen arki mykistää Maria Veitolan – illallista tarjoillaan Versacen lautasilta ja suolassa on kultahippuja

Jukka Rintala valottaa Maria Veitolalle arkeaan ja elämäänsä, jonka hän on usein pitänyt visusti yksityisenä.

Maria Veitola vierailee torstain Yökylässä Maria Veitola -sarjan jaksossa muotisuunnittelija Jukka Rintalan ja tämän puolison Matti Vaskelaisen luona. Veitola yöpyy parin vapaa-ajankodissa Sointulassa ja pääsee kurkistamaan, miten muotialan huipulla elävä pari viettää aikaansa.

Jukka Rintala tunnetaan pitkän linjan muotisuunnittelijana, jonka luomuksia on nähty muun muassa Linnan juhlissa lukuisien tunnettujen suomalaisten päällä. Vaatteiden lisäksi hän on suunnitellut muun muassa sisustustekstiilejä, koruja ja lasiesineitä.

Vaikka Rintala on ollut julkisuudessa vuosien ajan, on hän vaiennut yksityiselämästään. Rintala on ollut yhdessä puolisonsa Matti Vaskelaisen kanssa 80-luvun alusta saakka.

Pari viettää paljon aikaa ”mökillään”, joka on ylellinen asumus, jonka seiniä koristavat taide ja erilaiset muistoesineet. Sen vaalea sisustus on harkittu, katossa roikkuu kattokruunuja ja kaikki tavarat ovat kauniita. Esillä on kristallikannuja, kynttelikköjä ja erilaisia vaaseja.

Veitola pääsee nukkumaan huoneessa, jossa on suuri sänky, joka on vuorattu kauniilla, kultareunaisilla tyynyillä ja jonka seiniltä löytyy erilaista taidetta.

– No ohhoh! Hei miten ihanaa. Ihan tosi nätti huone, Veitola ihailee yöpaikkaansa.

Jukka Rintala ja Matti Vaskelainen ovat olleet yhdessä 1980-luvun alusta asti. Pari on myös työskennellyt yhdessä liki 40 vuotta.­

Kolmikko juo aluksi kuplivat tervetuliaismaljat kauniista samppanjalaseista. Sitten Vaskelainen valmistaa heille illallista, johon kuuluu mozzarellasalaattia, vuohenjuustopaistosta ja keittoa. Ruoka tarjoillaan ainutlaatuisilta Versacen astioilta, jotka saavat Veitolan häkeltymään.

– Onks nää vähän liikaa nyt? Rintala miettii asetellessaan lautasia pöytään.

– Ei oo! Ei oo liikaa! Mä en ole ikinä syönyt Versacen astioista. Et vie niitä nyt pois, kun mä haluan syödä niistä, Veitola parahtaa.

Ennen nukkumaanmenoa Veitola saa parilta lahjaksi korvatulpat, jotka on paketoitu kauniisti enkelirasiaan. Vaskelainen vihjailee, että niille voi tulla käyttöä, sillä Rintala kuorsaa hänen mukaansa.

Aamulla Vaskelainen on jälleen valmistanut upean aterian ja loihtinut aamupalapöytään kaurapuuroa, tuoreita marjoja, useita hedelmämehuja, mehukeittoa, erilaisia leipiä, tuorejuustoa, keitettyjä kananmunia ja muita herkkuja. Herkut kruunaa suolamylly, jossa on seassa kullan näköisiä hippuja tuomassa aamiaiseen ripauksen luksusta.

– Kaapissa on sellainen, siinä lukee koristesuola. Siinä on vähän kultahippuja. Elämässä pitää olla ekstraa!

– Kultasuolaa munan päälle, Veitola komppaa ihmeissään.

Yökylässä Maria Veitola torstaisin MTV3-kanavalla klo 21.00.