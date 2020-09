Korona laittoi Tohtori Paiseen etähommiin – näin poksautukset sujuvat nyt

Tohtori Paiseena tunnettu Sandra Lee kertoo, että etätyöt aiheuttivat haasteita.

Tv-tohtori Sandra Lee, 49, puristelee ja poistelee potilaidensa paiseita, luomia ja kystia katsojien iloksi – ja ihmetykseksi.

Koronapandemia on muuttanut myös suositun lääkärin työnkuvaa. Viruksen vuoksi potilaat ovat jumissa kotonaan ja Tohtori Paise konsultoi asiakkaitaan videon välityksellä. Sunnuntaina Dplay+-suoratoistopalvelussa alkaa uusi sarja Tohtori Paise: Ennen poksautusta (Dr. Pimple Popper: Before the Pops), jossa seurataan, kuinka iho-ongelmaisten hoito onnistuu poikkeusaikana.

– Isoin ero on se, että olen kotona ja minulla on ammattimainen yläosa ja pyjamahousut, kuten tälläkin hetkellä, Lee nauraa videopuhelussa kaunis paitapusero yllään ja jatkaa.

– Tämä antoi mahdollisuuden jutella kunnolla potilaille ja saada pallo pyörimään turvallisesti. Samalla yritin löytää vastauksia, miten voin auttaa heitä.

Sandra Lee kertoo, että uudessa tosi-tv-ohjelmassa on luvassa jälleen yllättäviä tapauksia.­

Dermatologian eli ihotautiopin kirurgi kohtasi uudessa tilanteessa myös haasteita.

– Vaikeinta oli se, etten voinut koskea potilaisiin ja tuntea koskemaani kohtaa. Se on kuitenkin iso osa työtäni. On myös vaikeampi muodostaa yhteys potilaan kanssa. Useimmissa tapauksissa tarvitaan kasvokkain tapaaminen, joten haastavaa oli tietää, pystynkö ilman sitä kontaktia auttamaan heitä.

Tohtori Paise kertoo, että tässäkin tosi-tv-ohjelmassa nähdään isoja ja yllättäviä tapauksia.

– Tapausten monimutkaisuus ja ihmisten tarve sille, mitä teen, on niin hämmästyttävää. On todella kunnia-asia, että saan tavata tuntemattomia ja pystyn auttamaan heitä ja muuttamaan heidän elämänsä.

Yksi realityohjelman avuntarvitsijoista on Roger, jolla on ylimääräistä kasvua nenässään.

– Tapaus on toistaiseksi isoin, jonka olen nähnyt. Etsimme kirjallisuudesta, miten parhaiten voimme hoitaa häntä. Kirjoissakaan ei tullut vastaan yhtä isoa esimerkkiä, joten hänellä saattaa olla ennätys. Se on melko vaikuttavan näköinen.

Sitten kissa hyppää sohvalle emäntänsä kanssa. Tohtori Paise pahoittelee.

– Hän tuli tervehtimään. Hän on 20-vuotias, eikä kuule hyvin. Hän on aina kanssani ja tuntuu tietävän, milloin minulla on Zoom-puhelu.

Sandra Lee on nykyisin yksi maailman kuuluisimmista lääkäreistä. Hänellä on YouTubessa 6,7 miljoonaa seuraajaa, ja Instagramissa häntä seuraa 3,9 miljoonaa henkilöä.­

Alun perin Sandra Lee nousi julkisuuteen julkaistuaan netissä työvideoita, joissa hän puristaa erilaisia näppyjä, kystia ja finnejä potilaittensa ihosta. Nyt hänellä on YouTubessa 6,7 miljoonaa seuraajaa. Instagramissa häntä seuraa 3,9 miljoonaa henkilöä.

– Meillä kaikilla on kokemusta siitä, kun emme tunne oloamme parhaimmaksi tai olemme epävarmoja jostain. Tässä ohjelmassa on mahtavaa, kun voi nähdä toisen ihmisen elämän muuttuvan paremmaksi.

Tohtori Paiseen tv-ohjelmat ovat kohonneet suosituiksi ympäri maailmaa. Nyt hän on yksi maailman kuuluisimmista lääkäreistä.

– On outoa, että minut tunnistetaan. Olen vain minä, olen dermatologi, joka rakastan työtäni ja potilaitani. En koskaan ryhtynyt tähän sen takia, että haluan olla kuuluisa.

– Parasta on, kun lapset tulevat vierailemaan klinikalleni syntymäpäivillään tai lomillaan vain sanoakseen hei. Tapaamiseni on heille yhtä tärkeää kuin mennä Disneylandiin. On mahtavaa kuulla lapsilta, että he haluavat olla seuraava Tohtori Paise.

Omaa lääkärikeskustaan Los Angelesissa yli 15 vuoden ajan pyörittäneellä tohtorilla on kaksi teini-ikäistä poikaa. Myös hänen miehensä on dermatologi.

– Lapseni ja perheeni ovat isoin saavutukseni elämässäni.

Tohtori Paise: Ennen poksautusta, sunnuntaina 27.9. alkaen Dplay+

Tohtori Paise ja Tohtori Paise: Poksautustarinat, ma, ke, pe, la ja su TV5 ja TLC