Nuorta ohjaajalupausta Kirill Sokolovia kutsutaan ”Venäjän Tarantinoksi” – paljastaa nyt, miten Joensuussa asuminen käänsi kaiken päälaelleen

Venäjän Tarantinoksi kutsuttu Kirill Sokolov kertoo, että Joensuu teki hänestä elokuvaohjaajan.

Pikimustalla huumorilla ja verenpunaisella väkivallalla vuorattu venäläiselokuva Why Don’t You Just Die on kirvoittanut maailmalla vertauksia Quentin Tarantinon ohjaustöihin. Sen nuori kirjoittaja-ohjaaja Kirill Sokolov paljasti IS:lle, että elokuvantekijä hänestä tuli Joensuussa.

Huomenna Suomen ensi-iltansa saava Why Don’t You Just Die? on 31-vuotiaan Sokolovin ensimmäinen pitkä elokuva.

Yli 25 maahan myyty leffa on kerännyt kiitosta ja ällistyttänyt yleisöä kaikkialla, missä se on esitetty.

Elokuva tapahtuu lähes kokonaan yhdessä moskovalaisasunnossa.­

Lähes kokonaan yhdessä moskovalaisessa asunnossa tapahtuva elokuva kertoo verisestä yhteenotosta, joka pyörähtää käyntiin, kun tyttären poikaystävä saapuu ensivierailulle potentiaalisten appivanhempiensa luokse vasaraa selkänsä takana piilotellen.

Umpikieron tarinan rakennuspuita ovat raiskaus, kosto ja korruptio sekä loputtomat valheet ja petokset.

Villisti kieppuvan tarinan juuret ovat syvällä venäläisessä todellisuudessa.

– Venäjällekin yltäneen MeToo-liikkeen myötä useat ystäväpiirini naiset alkoivat kertoa oman perheensä tai sukulaistensa taholta kokemastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja häirinnästä. Noiden tarinoiden pohjalta aloin kehitellä elokuvaani, Sokolov paljastaa.

Valmistuessaan Sokolovin elokuva ei herättänyt Venäjällä kummoista huomiota.

Mutta kierrettyään kansainvälisillä festivaaleilla ja kerättyään kehuja arvovaltaisissa länsilehdissä, sen ansiot noteerattiin myös kotimaassa ja se palasi menestyksekkäästi ohjelmistoon.

Elokuva laukoo tylyjä totuuksia venäläisestä yhteiskunnasta ja elämänmenosta.­

Päältä katsoen Sokolovin elokuva on sarjakuvamaisella väkivallalla kyllästetty musta perhekomedia. Mutta hurmeisen pintansa alla se laukoo myös tylyjä totuuksia venäläisestä yhteiskunnasta ja elämänmenosta.

– Venäjän yhteiskunnallista todellisuutta suoraan peilaava elokuva olisi väistämättä surullinen ja masentava. Mustan huumorin kautta voin kuitenkin käsitellä sitä rehellisesti ja silti viihdyttävästi, Sokolov toteaa.

– Luulin aluksi, että elokuvani merkitykset avautuisivat vain venäläisille. Mutta yllättäen katsojat niin Yhdysvalloissa kuin Brasiliassa ja Taiwanilla ovat ymmärtäneet sen ihan yhtä hyvin. Oikeastaan se on sääli. Nämä samat ongelmat ovat siis tuttuja kaikkialla maailmassa, Sokolov naurahtaa.

Entä miten Joensuu vaikutti siihen, että fysiikkaa Pietarin yliopistossa opiskelleesta Sokolovista tuli elokuvantekijä?

– Tehdessäni maisterin tutkintoani kansainvälisessä vaihto-ohjelmassa ravasin pari vuotta kuukausittain Joensuussa ja opiskeluni loppuvaiheessa asuinkin siellä kolmisen kuukautta. Sikäläisellä fysiikan laitoksella on upea laboratorio kalliine laitteineen, joten opiskeluni kannalta se oli hienoa, Solokov sanoo.

Fysiikkaa alun perin opiskellut Kirill Solokov kiinnostui Joensuussa elokuvantekemisestä.­

– Mutta Joensuu on aika pieni ja hiljainen kaupunki keskellä ei mitään. Olin siellä täysin eristyksissä kaikesta paitsi tieteestä. Halusin saada elämääni jotain muutakin sisältöä, joten aloin huvikseni kirjoittaa elokuvia. Huomasin nauttivani siitä niin paljon, että päätin unohtaa koko fysiikan ja ryhtyä elokuvantekijäksi!

Nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin, Kirill Sokolov on juuri päättänyt toisen pitkän elokuvansa kuvaukset ja käy samalla tiiviitä neuvotteluita suuren Hollywood-leffan ohjaamisesta.

– Olen jo vuoden ajan neuvotellut Hollywood-studion kanssa isosta projektista, mutta en tiedä, milloin se realisoituu. Hollywoodin koneisto toimii niin paljon hitaammin kuin venäläinen. Venäjällä neuvottelut olisi käyty kahdessa viikossa ja parissa vuodessa leffa olisi jo teattereissa, nuorekasta energiaa huokuva Sokolov kuittaa.