Näin Sini selittää käytöstään Big Brother -talossa: ”Kyllä aviomieheni tietää...”

Sini kiittelee tuoreessa päivityksessään ihmisiä kaikesta tuesta ja kannustuksesta, jota hän on saanut viime päivinä osakseen. Sini myös toteaa, että hänen aviomiehensä kyllä tietää, millainen Sini luonteeltaan on.

Kenties yksi Suomen Big Brotherin historian dramaattisimmista käänteistä nähtiin televisiossa tänä syksynä, kun 33-vuotias asianajaja Sini poistui yllättäen talosta vain vajaa viikko sen jälkeen, kun hän oli astellut taloon ensimmäistä kertaa. Syynä oli avioerohakemus, jonka Sinin aviomies oli jättänyt sillä välin, kun Sini itse oli asukkaana talossa.

Myöhemmin viime viikolla Sini siirrettiin sivuun työstään asianajotoimistosta. Porilainen Sini työskenteli asianajajana miehensä omistamassa yrityksessä. Ensimmäiset päivät talosta poistumisensa jälkeen Sini piti hiljaiseloa sosiaalisessa mediassa, mutta eilen hän rikkoi ensimmäistä kertaa hiljaisuuden ja otti kantaa tekoihinsa. Nyt Sini on jakanut Instagram-tilinsä tarinat-osiossa kirjoituksen, jossa hän selittää tapahtumiin johtanutta käytöstään talossa.

Tuoreissa Instagram-tarinoissaan Sini kertoo käyneensä läpi viestejä, joita hän on saanut ihmisiltä liittyen hänen Big Brother -talossa viettämäänsä aikaan. Hän kertoo saaneensa satoja viestejä sosiaalisen median välityksellä. Viestien joukkoon on mahtunut niin kannustavaa kuin kriittistäkin palautetta.

– Ensimmäinen viikko meni tosiaan aika sumussa, mutta nyt olen alkanut näitä tulleita viestejä käymään läpi ja en ehkä kestä. Siis tottakai ikävääkin on mahtunut joukkoon. Mutta se positiivisen ja kannustamisen määrä! Laskut meni jo sekaisin, mutta ainakin yli 300 ihanaa viestiä on tullut. Olen siis sanaton. Yritän vastata ja olen erittäin kiitollinen teille kaikille tuesta. Olette ihania ja sydämellisiä ihmisiä, Sini kirjoittaa.

Sini poistui Big Brother -talosta vietettyään siellä vain viisi päivää.­

Sini kertoo tuoreessa päivityksessään kärsivänsä myös ADHD:stä, eli aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä. Hän kertookin saaneensa lukuisia viestejä, joissa muut ADHD:stä kärsivät ihmiset ovat kiitelleet häntä esimerkin näyttämisestä.

– Moni ADHD-ihminen on kertonut kokeneensa samaistumista väärinymmärretyksi tulemisesta ja kokeneet saaneensa voimaa, kun en ole antanut neurologisten ongelmien olla esteenä opiskelulle. Kun se oikea ala ja asia löytyy, ADHD on oikeastaan aikamoinen voimavara ja lahja. Luota itseesi, muistuttaa Sini, joka on itse koulutukseltaan asianajaja ja varatuomari.

– Itse ainakin saavutan rikosjuttujen sekä kauppatieteen opintojen parissa helposti ylikeskittymistilan, joka on flow-tilaan verrattava tila. Tällöin ihminen on tehokkaimmillaan. Ja se, että yksikin lukihäiriöinen tai ADHD saisi voimaa ja uskoa itseensä sanomisistani, niin sitä vastaan otan vastaan vaikka sata paskaa palautetta, hän jatkaa.

Sini kuitenkin painottaa, ettei halua laittaa tekojaan ADHD:n piikkiin, mutta toteaa sen vaikuttaneen siihen, miten hän talossa käyttäytyi. Sini viihtyi Big Brother -talossa ollessaan tiiviisti erityisesti Artun, 26, seurassa. Kaksikko muun muassa halaili toisiaan sekä nukkui vierekkäin ja parin välit vaikuttivat muutenkin läheisiltä. Lisäksi Siniä syytettiin Big Brother -talossa Minnan kiusaamisesta.

– Ja ei, en todellakaan yritä laittaa tiettyjä talossa tekemiäni asioita ADHD:n piikkiin. Mutta ylivilkkauteni, impulsiivisuuteni ja mauttomat ”läpät” laitan. Ne ovat minua ollut aina ja tulee olemaan. Kyllä aviomieheni tietää läpän nuoreksi leskeksi jäämisestä ja en ikinä voinut kuvitella, että jollakin on niin kireällä vanne päässä, että luulisi mun olevan tosissaan. Pieni vinkki: elämässä pääsee helpommalla, kun ei ota kaikkea liian tosissaan, Sini täräyttää.

– Ja selvyyden vuoksi: tapoihini ei kuulu kertoa esimerkiksi perunkirjoitustilaisuudessa anoppivitsiä tai kiroilla tuomioistuimen käsittelyssä. ADHD:stä huolimatta osaan käyttäytyä töissä.

Päivityksensä lopussa Sini toteaa olevansa kuitenkin ennen kaikkea kiitollinen saamistaan viesteistä ja muistuttaa, että jos toiselle ihmiselle ei ole mitään hyvää sanottavaa, voi joskus olla paikallaan olla hiljaa.

– Anyway, pointti oli se kiitollisuus teille ihanille ihmisille. Tää maailma ei ole niin paha, miltä se on viime päivät näyttänyt. Ps. Olen rakkaille bonuslapsilleni yrittänyt opettaa, että jos on vain ikävää sanottavaa, niin joskus kannattaa vain olla hiljaa. Toivon tämän postauksen osalta samaa aikuisilta ihmisiltä, Sini päättää avautumisensa.

Aiemmin julkaisemissaan Instagram-tarinoissa Sinin totesi, että hänestä leimautui BB-talossa Minnan kiusaaja. Monet tv-katsojat kokivat Minnan tulleen kiusatuksi talossa toisten asukkaiden toimesta. Minna häädettiin talosta viime sunnuntaina. Sini kertoi käsitelleensä asiaa Minnan kanssa, mutta tunnusti, ettei aina toiminut BB-talossa parhaalla mahdollisella tavalla.

Myös Minna on kommentoinut kiusaamiskohua. Suplan BB-podcastissa Minna totesi, ettei hän koe tulleensa kiusatuksi.

– En koe, että minua olisi kiusattu millään tavalla. Ensinnäkin, kun en tiennyt siitä, eikä se näkynyt millään tavalla talossa. En mä siitä millään tavalla kärsinyt, kun en tiennyt siitä, Minna sanoi podcastissa.

Minna kehui jaksossa Siniä ”upeaksi tyypiksi”.

– Olemme aikuisia ihmisiä, ja on pyydetty sekä annettu anteeksi. Koen, että Sini oli aidosti pahoillaan, kuten Kati ja Ellakin ja keitä muita siinä oli. Minun ja Sinin välillä kaikki on OK. Toivon, että Sinille annettaisiin rauhaa, Minna jatkoi.