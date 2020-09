Robin Packalen avautuu tv:ssä siitä, miten kaikki alkoi toistaa Suomessa samaa kaavaa – kyllästyi ja teki radikaalin päätöksen

Robin Packalen huomasi, että jokaisesta hänen biisistään tuli hitti ja ura toisti samaa kaavaa. Nyt laulaja kokee kehittyvänsä pitkästä aikaa uusien haasteiden edessä.

Lähes kaikki suomalaiset tietävät Robin Packalenin. 22-vuotiaasta laulajasta tuli tähti vuonna 2012, kun hänen Frontside Ollie -kappaleensa musiikkivideo nousi valtavaksi Youtube-hitiksi yhdessä yössä. Robin oli tuolloin vasta 13-vuotias, mutta hänen uransa alkoi salaman lailla ja seuraavat vuotensa hän vietti hittejä julkaisten, keikkaillen ja parrasvaloissa eläen.

Robin kertoo Nelosen Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! -ohjelman keskiviikon jaksossa, että vaikka musiikkiura oli hänen unelmiensa täyttymys, alkoi se jossakin vaiheessa puuduttaa. Robin vietti käytännössä koko nuoruutensa laulaen ja keikkaillen, ja lähes kaikista hänen julkaisemista kappaleistaan ja levyistään tuli menestyksiä.

Jossakin vaiheessa hänestä alkoi tuntua, että ura Suomessa toisti samaa, tuttua kaavaa. Niinpä hän päätti tehdä radikaalin päätöksen: jättää suomenkielisen tuotantonsa taakseen, aloittaa puhtaalta pöydältä kansainvälisen uran englanninkielisillä kappaleilla.

– Koin, että näin on pakko tehdä. En mä voi olla kaksikymppinen jätkä, että tämä on nyt tätä samaa paskaa kuin aikaisemminkin, Robin kertoo Jethro Rostedtille tv:ssä.

Robin viettää päivää ja iltaa Jehtro Rostedtin, Hjallis Harkimon ja Aku Louhimiehen kanssa Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! -ohjelmassa.­

Laulaja myöntää, että hänestä alkoi tuntua, että julkaisi hän minkä kappaleen tahansa, tuli siitä hitti. Kansainvälisellä uralla tilanne on toinen, sillä kilpailu on raadollisempaa eikä Robinilla ole maailmalla taustallaan aiempaa suosiotaan.

– Suomessa sama kaavaa toistui vain. Aina tehdään musaa, sitten mennään keikoille. Suomessa aina kun teki biisin, se menestyi se biisi. Se on se ero, mikä tässä tulee nyt: nyt sen menestyksen eteen täytyy oikeasti tehdä se duuni. Mikä sen parempi tapa kehittyä kuin tehdä se duuni? Nyt mulla on oikeasti sellainen olo, että olen yrittäjä, Robin analysoi tv:ssä.

Robin jäi tauolle vuonna 2017 ja paineli armeijaan sekä suoritti lukion. Kun hän sitten teki paluun, oli edessä suuri yllätys: artisti oli solminut levytyssopimuksen Saksan Universalin kanssa.

Robin kertoo tv:ssä, että päätös urasta Suomen rajojen ulkopuolella syntyi jo kauan sitten.

– Osittain me tehtiin päätös englanninkieleen vaihtamiseen 2013. Olin silleen, että intin jälkeen tapahtuu! No, 2017 sitten tehtiin jäähyväiskeikka. Siinäkään kohtaa me ei tietysti kerrottu kenellekään, että mitä tuleman pitää. Mulla on ollut Saksan Universalin kanssa diili 2015 vuodesta asti.

Jethro Rostedtia kiinnostaa, mitä Robin tekee, jos ura ei maailmalla aukeakaan. Palaako hän sitten maitojunalla kotiin? Artisti sanoo tiedostavansa riskit ja sen, ettei menestys Suomen ulkopuolella tule helpolla.

– Kyllä mä tiedän, mihin lähdin, mutta tämä on pitkä tie. Ei ikinä voi etukäteen tietää, mutta ei myöskään voi tietää, jos ei yritä.

Robin kertoi kesällä IS:lle, että vaikka hän päätti ”hylätä” suomenkielisen tuotantonsa toistaiseksi, ei hän sulje pois sitä mahdollisuutta, että tekisi joskus vielä musiikkia suomeksi.

– Jos joskus kymmenen vuoden kuluttua totean, että haluankin tehdä levyn suomeksi, voin tehdä. Tiedostan, että saan suomalaiselta yleisöltä tukea. Olen kiitollinen, kun olen siihen asemaan päässyt. Mutta nyt minun on laulettava englanniksi, koska se tuntuu uudelta ja jännältä.

Toistaiseksi Robin on julkaissut kolme englanninkielistä kappaletta, joista viimeisin Benefits julkaistiin kesällä.

