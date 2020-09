10 kulissipaljastusta Sydämen kutsumuksesta: yksi näyttelijöistä joutuu vankilaan, yksi näytteli hääkohtausta sydän murskana...

Suosikkisarjan uusi kausi alkaa joulujaksolla. Elizabeth Thatcherin sydämestä kilvoittelevat yhä Lucas ja Nathan.

1. Sydämen kutsumuksen (When Calls the Heart) takana on Pieni talo preerialla -sarjan luoneen ja siinä Charles-isää näytelleen Michael Landonin 56-vuotias poika Michael Landon Jr. Poika työskenteli kuuluisan isänsä rinnalla kameramiehenä tv-sarjassa Enkeli maantiellä. Pieni talo preerialla -kulissit tulivat hyvin tutuksi Landon Jr:lle, sillä hän vietti vapaa-aikaansa kulisseissa ja ystävystyi Lauraa ja Marya esittäneiden Melissa Gilbertin ja Melissa Sue Andersonin kanssa.

Sarjan luoja Michael Landon Jr. on kuuluisan Pieni talo preerialla -näyttelijän poika.­

2. Sarja sijoittuu Hope Valleyn idylliseen pikkukylään Kanadassa. Hope Valleyn kylää ei ole olemassa, mutta sarjan fanit voivat suunnata Brittiläiseen Kolumbiaan. 72 kilometrin päässä Vancouverista sijaitsee Langley, jossa sarja on kuvattu. Hope Valley on rakennettu Rod ja Wendy MacInnesin farmille, jonne pääsee tutustumaan kuvausten ollessa tauolla. Samalla paikalla on muuten kuvattu kauhuelokuva Scary Movie 4 (2006).

Sarja sijoittuu kuvitteelliseen kanadalaiskylään.­

3. Bill Averya näyttelevä Jack Wagner, 60, on tuttu kasvo monista tv-sarjoista. Kauniiden ja rohkeiden katsojat muistavat hänet Ridgen velipuolena Dominick ”Nick” Maronena. Nick heilasteli yhden jos toisen Loganin naisen kanssa ja siitti heidän lapsiaan. Pisimpään jatkuneessa saippuaoopperassa General Hospitalissa Wagner näytteli Frisco Jonesia.

­

4. Sarja perustuu kanadalaiskirjailija Janette Oken Canadian West -kirjasarjaan. Sen ensimmäinen osa nimeltään When Calls the Heart julkaistiin vuonna 1983.

5. Elizabeth Tratcheria näyttelevä Erin Krakow ja ratsupoliisi Jack Thorntonin näyttelijä Daniel Lissing halusivat kirjoittaa itse Elizabethin ja Jackin vihkivalat viidennen kauden hääjaksossa. Idea oli Lissingin. Tuottajat antoivat sille vihreää valoa, koska Lissing ja Krakow tietävät parhaiten hahmonsa kuin kukaan muu.

– Kirjoitin Jackin valat ja Erin Elizabethin, joten häät tuntuivat intiimiltä. Katsoja tuntee näiden kahden hahmon välisen yhteyden ja rakkauden. Minulla ja Erinillä on näyttelijöinä ja ystävinä syvä yhteys, joten olimme toistemme tukena koko kohtauksen ajan.

Daniel Lissingin esittämä Jack ja Erin Krakow’n Elizabeth Thatcher menivät naimisiin viidennellä kaudella.­

6. Vaikka häissä oli käsinkosketeltavan ihana tunnelma, Lissing näytteli häät sydän murskana. Australialaisnäyttelijä kuvaili päivää elämänsä yhdeksi vaikeimmista. Hän oli saanut vain kymmenen minuuttia ennen kuvausten alkamista äidiltään surullisen soiton siitä, että hänen isoisänsä oli menehtynyt.

7. Tiesitkö, että jokaisella sarjan keskeisellä hahmolla on aivan oma värikoodinsa puvustuksessaan? Ei ole sattumaa, että esimerkiksi Elizabeth käyttää usein maltillisia vaaleanpunaisia tai keltaisia vaatteita. Rosemary LeVeaux Coulter (Pascale Hutton) taas leiskuu punaisissa tai burgundinpunaisissa puvuissa.

8. Ratsupoliisi Jack menehtyi traagisesti pelastustehtävissä viidennellä kaudella. Leskeksi jäänyt Elizabeth synnytti parin lapsen Jackin. Fanien suosikki Daniel Lissing ei ole katunut päätöstään lähteä sarjasta.

– Jos olisin jäänyt sarjaan ja tehnyt kuudennen kauden, en olisi tavannut vaimoani Nadiaa. En olisi mennyt naimisiin enkä päässyt tähän pisteeseen elämässäni, jossa tunnen olevani tasapainossa siviilielämässäni ja työelämässäni. Nadia on kaikkeni, ja henkilökohtainen elämäni on tärkeämpää minulle kuin työni.

Pari meni naimisiin keväällä 2020 Kaliforniassa.

9. Rosemaryn hahmon piti tehdä sarjaan vain kahden jakson mittainen pikavisiitti. Näyttelijä Pascale Hutton kertoo fanien ja tuotantoryhmän huomanneen pian, että Rosemaryssa on aineksia vaikka mihin. Hän on siitä lähtien ollut mukana sarjassa. Hutton kuvailee hahmonsa kehittyneen itsekeskeisestä kaupunkilaisnäyttelijättärestä todelliseksi ystäväksi, yhteisön johtajaksi ja vaimoksi.

10. Abigal Stantonina muistettu Lori Loughlinin, 56, sai lähtöpassit sarjasta. Elizabeth kertoi kuudennella kaudella Abigailin lähteneen Hope Valleysta hoitamaan sairasta äitiään eikä ole tietoa, palaisiko tämä koskaan takaisin. Seitsemännellä kaudella hahmoa ei ainakaan nähdä, sillä Loughlin sai kahden kuukauden ehdottoman vankilatuomion ja 125 000 euron sakot osana suurta lahjontaskandaalia. Hänen miehensä Mossimo Giannulli joutuu istumaan viideksi kuukaudeksi. Vankila odottaa mukaan kumpaakin marraskuussa.

Aviopari yritti saada tyttärensä huippuyliopistoon vilpillisin menetelmin. Loughlinin ja hänen miehensä väitetään maksaneen peräti 442 000 euroa lahjuksia, jotta heidän tyttärensä Olivia Jade Giannullin tiedoissa lukisi valheellisesti, että tämä on ollut mukana soutujoukkueessa. Tämä auttoi häntä pääsemään Etelä-Kalifornian yliopistoon.

Kun lahjonta tuli ilmi, YouTube-tähdeksi kohonnut Olivia Jade Giannulli joutui jättämään yliopiston kesken. Loughlin myönsi oikeudessa tekonsa.

Lori Loughlin ja Mossimo Giannulli saivat vankilatuomion.­

– Luulin, että toimisin näin rakkaudestani lapsiini. Tosiasiassa, se vain heikensi ja vähensi tyttäreni kykyjä ja saavutuksia, hän kyynelehti.

Erin Krakow on tukenut ryvetettyä ja maineensa menettänyttä näyttelijäkollegaansa. Hän on aiemmin kommentoinut Lorin olevan paras lahja, mitä Sydämen kutsumus on hänen elämäänsä tuonut. Elokuun alussa Krakow julkaisi yhteiskuvan hänestä ja Lorista syntymäpäiväonnittelujen yhteydessä.

”Hyvää syntymäpäivää ikuiselle ystävälleni, jonka sydän on täyttä kultaa. Rakastan sinua.”

Lähteet: Countryliving, Metro News, Huffington Post, ET Online, People

Sydämen kutsumus ma–pe 28.9. alkaen TV1 klo 17.10

