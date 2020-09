Kiti Kokkosen Tanhupallo hurmasi jälleen Putouksessa – näyttelijältä huomio hahmon suosion syystä

Kiti Kokkonen iloitsi päästessään Putouksen lavalle yhdessä aiempien kausien Putous-näyttelijöiden kanssa.

Näyttelijä Kiti Kokkosen rakastettu Tanhupallo-hahmo palasi lauantai-iltana Putouksen Allstars -kauden avausjaksossa. Esikouluikäinen tyttöhahmo vaaleanpunaisessa jumppapuvussaan ja prinsessakruunussaan voitti Putouksen sketsihahmokilpailun vuonna 2018.

Kokkonen iloitsee siitä, että pääsi jälleen Tanhupallona Putouksen lavalle. Erityisesti hän nautti saadessaan työskennellä yhdessä muiden Putous-näyttelijöiden ja heidän hahmojensa kanssa.

Kokkonen sanoo, ettei hän ole juuri pohtinut syitä siihen, miksi Tanhupallo on niin pidetty hahmo.

– Luulen, että ihmisiin vetoavat kaikki eläimiin ja lapsiin liittyvät jutut. Tanhupallo ei ole ilkeämielinen, voi olla, että ihmiset pitävät hahmosta myös siksi, Kokkonen pohtii.

Tanhupallo nähtiin Putous Allstarsin avausjaksossa samassa sketsissä Iina Kuustosen esittämän Jani-Petterin kanssa.­

Kokkonen on tehnyt runsaasti lapsihahmoja muun muassa Suomen Komediateatterin esityksissä, lisäksi hän on dubannut piirrettyjä.

– Tykkään kauheasti tarkkailla maailmaa ja ihmisiä ja heidän ominaispiirteitään, Tanhupallon piirteet ovat imeytyneet sitä kautta. Mielestäni pienet lapset ovat hirveän hellyttäviä ja suloisia. Heillä on aivan omanlainen tapansa olla ja puhua. Siinä on mielestäni jotain sellaista, mikä tekee hyvää. Olisi hyvä, jos me aikuiset tavoittaisimme sen edes hetkittäin.

Kiti Kokkonen oli yksi Putous Allstars -avausjakson näyttelijöistä. Hänen lisäkseen jaksossa nähtiin Ernest Lawson, Iina Kuustonen, Minka Kuustonen, Mikko Penttilä, Riku Nieminen ja jakson juontanut Joonas Nordman.­

Korona-ajan Kokkonen kuvailee olleen erikoista aikaa. Häntä on huolettanut etenkin riskiryhmään kuuluvien terveys sekä miten kriisi vaikuttaa työllisyystilanteeseen.

– Keväthän oli hirveä shokki monelle ja tietenkin myös tapahtuma-alalle. Tämä on vaikuttanut katastrofaalisella tavalla.

Kokkonen kertoo itse käyneensä flunssaoireiden vuoksi koronatestissä kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla testitulos oli negatiivinen.

– Eihän se testin ottaminen kauhean miellyttävää ollut, mutta yritän suhtautua asiaan siten, että olen kiitollinen siitä, että on olemassa tahoja, jotka työkseen tutkivat ja testaavat, Kokkonen naurahtaa ja jatkaa:

– Molemmat koronatestini olivat sellaisia, etten itse hakeutunut niihin, vaan töistäni vaadittiin, että tarvitsee mennä testeihin, jos on vähänkään oireita. Se on tietenkin hyvä asia, jotta voi turvallisesti palata töihin ja ei tartuta muita.