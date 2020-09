Uusi Kummeli-elokuva tulossa valkokankaalle ensi vuonna

Kummeli esittää: Kontio & Parmas -elokuva nähdään teattereissa syksyllä 2021.

Ruudun Kummeli esittää: Kontio & Parmas -alkuperäissarjaan perustuva elokuva nähdään teattereissa syksyllä 2021. Elokuvassa on mukana kaikki sarjan rakastetut hahmot sekä sarjalle tyypillinen ”Kummeli-henki” on vahvasti läsnä.

– Mahtavaa päästä laajentamaan yhteistyötä Kummelien kanssa teattereihin. Luvassa on sarjan katsojat lumonnutta meininkiä ja rakastettuja hahmoja laajakankaalle sopivalla lisäkierteellä. Fanitkin tulevat varmasti olemaan tyytyväisiä, elokuvan tuottaja Samuli Norhomaa Solar Republicilta kertoo Nelosen tiedotteessa.

Kummeli esittää: Kontio & Parmas -elokuvan rooleissa nähdään muun muassa Heikki Silvennoinen, Elsa Saisio, Timo Kahilainen, Heikki Vihinen, Heikki Hela, Mari Perankoski, Ylermi Rajamaa, Linda Wiklund, Ilkka Heiskanen, Kaisa Hela, Arja Koriseva ja Ernest Lawson.

Elokuvan juonesta paljastetaan sen verran, että kaikki alkaa, kun legendaarinen vanhempi konstaapeli Otso Kontio (Heikki Silvennoinen) on viimein ripustanut virkamerkkinsä naulaan ja viettää lepposia eläkepäivä mökillään. Rauha rikkoutuu kuitenkin äkisti, kun vanha taistelupari Auni Parmas (Elsa Saisio) tuo järkyttäviä uutisia Valkeakoskea uhkaavasta suuresta tuhosta.

Elokuvan ohjaa Aleksi Mäkelä ja tuottaa Solar Republic. Elokuvan on käsikirjoittanut Heikki Vihinen ja Heikki Silvennoinen.

– Viimeisimmästä Kummeli-leffasta on vierähtänyt tovi, ja on mahtavaa saada Suomen hauskin ryhmä isolle kankaalle. Leffaan voivat löytää niin Kummeli-fanit kuin Kontio & Parmas -sarjan katsojat, ja leffa toimii myös heille, jotka eivät ole sarjaa seuranneet. Kun ohjaajaksi saatiin vielä Aleksi Mäkelä, on hitin ainekset kasassa, Nelonen Median kotimaisen elokuvan päällikkö Antti Luusuaniemi kommentoi.

