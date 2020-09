Big Brotherin -asukkaat pohtivat illan häätöäänestystä – karu totuus valkeni suntio Minnalle: ”Oliks tää nyt ihan kannattava keissi?”

Minna tai Sami joutuu jättämään sunnuntaina Big Brother -talon. Minna kauhistui ymmärtäessään, ettei hänellä ole ulkomaailmassa enää työpaikkaa, johon palata.

Sunnuntai-illan häätöäänestys on herättänyt keskustelua Big Brotherin mökkiläisissä. Häätöuhan alla ovat Minna ja Sami. Kyseessä on jo toinen kerta, kun suntio Minna on häätöäänestyksessä.

Mökkiläisille paljastettiin lauantai-iltana kaksi eniten nimeämispisteitä saaneiden asukkaiden nimet. Minna otti tiedon vastaan mietteliäänä, Sami puolestaan lähti sanaakaan sanomatta omiin oloihinsa.

– Peliähän tämä vaan on, hän totesi pienen miettimistauon jälkeen.

Sunnuntaina Samin mieliala oli kohentunut, eikä hän murehtinut mahdollista kotiinlähtöä.

– Mä en jaksa nyt ressaa sitä. Tulee mitä tulee, hän totesi muille asukkaille.

Mies kertoi, että hän on jo ehtinyt kiintyä muihin asukkaisiin ja toivoi näkevänsä heitä siviilissä.

Paula muistutti, että Sami on tehnyt erityisen lupauksen muille asukkaille, mikäli joutuisi häätöäänestykseen.

– Laitatko sää ne meikit? Paula kyseli.

– Niin muuten lupasit, glitteriä! Olli-Pekka innostui.

– Joo, laitetaan vähän, Sami lupasi naureskellen.

Toista kertaa häätöäänestykseen joutunutta Minnaa tuleva kohtalo mietitytti. Suntiona työskennellyt nainen kertoi palaavansa kotiin tyhjän päälle.

– Ei mulla oo mitään suunnitelmaa. Ei mulla oo töitä, ei mitään semmoisia, Minna kauhisteli.

Suntiona pitkään työskennelleelle Minnalle, 39, ovat tärkeitä kristilliset arvot, kiltteys ja rehellisyys.­

Hän pohti, mikäli Big Brother Suomeen lähteminen oli sittenkään oikea päätös.

– Jäinks mä nyt työttömäks, oliks tää nyt ihan kannattava keissi? hän suri.

Muut lohduttivat, että kyllä Minna varmasti saisi uuden työpaikan ulkomaailmassa.

– Kyllä sä aina duunii saat hommattua, pitää vaan olla aktiivinen, Niko rohkaisi.