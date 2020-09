Janne Kataja ja Aku Hirviniemi joutuivat Karhu-ryhmän saartamiksi ja pidätetyiksi – Kataja muistelee nyt tilanteen kaoottisuutta

Janne Katajan luotsaama Kuutamolla nostaa julkisuuden henkilöistä esiin aivan uusia piirteitä – myös juontajasta itsestään. Kataja paljastaa joutuneensa pidätetyksi hänen ja Akun bussikaappaus-tempauksen jälkeen.

Mikä näistä väittämistä ei pidä Janne Katajan kohdalla paikkansa?

– Olen ollut Folke Westin matkassa maailmalla.

– Olen mennyt kesällä kihloihin julkisuudesta tuntemattoman fitnesskaunottaren kanssa.

– Olen järjestänyt bussikaappauksen ja aiheuttanut tästä syystä poliisin Karhu-ryhmän väliintulon.

Näillä vihjeillä Kuutamolla-ohjelman uusi juontaja Janne Kataja avaa ohjelman idean, jos se on ehtinyt joltakin jo unohtua.

Ja miksei olisi – onhan edellisistä Kuutamolla-ohjelman kuvauksista ehtinyt vierähtää peräti 16 vuotta. Tuolloin ohjelmaa juonsi Santeri Kinnunen.

Kuutamolla-ohjelmaa kuvattiin aikoinaan neljän vuoden ajan MTV3-kanavalle. Studio on nykyään kuitenkin täysin uudenlainen.­

Idea on siis se, että Jannen vieraaksi saapuu joka lauantai kolme julkisuudesta tuttua vierasta, ja jokaisella on kolme väittämää omasta elämästään.

Kaksi väitettä pitää paikkansa, yksi on valetta. Muiden vieraiden tehtävänä on arvuutella erilaisten kysymysten avulla, mikä kolmesta väitteestä on keksitty tarina.

Palataan jutun lopussa siihen, mikä Jannen väitteistä ei pidä paikkansa, ja kurkistetaan nyt ohjelman kuvauksiin.

Joonas Nordman on Janne Katajan hyvä ystävä, mutta edes Janne ei tiedä, mikä Joonaksen väittämistä on valetta.­

Tv-lehti vieraili kuvauksissa, kun ohjelman vieraiksi saapuivat ministeri Li Andersson, juontaja Ile Uusivuori ja tv-alan monitoimimies Joonas Nordman.

Heti alkuun käy selväksi, että leppoisa ja hyväntuulinen ohjelma on paitsi erittäin hauska, se myös paljastaa vieraista enemmän kuin he ehkä arvaavatkaan.

– Tässä ohjelmassa tulee paljon yllätyksiä eri ihmisistä. Tunnen hyvin suurimman osan vieraista, ja silti tarinat ovat yllättäneet minutkin, Janne Kataja sanoo.

– Tiedän etukäteen ainoastaan jokaisen väitteet, mutta en sitä, mikä on valetta. Saan siis itsekin arvailla mukana. Tämä on todella kiva ohjelma itsellenikin, sillä saan höpötellä kaikkea hyvin vapaasti, eikä tätä ole juurikaan käsikirjoitettu.

Mikä on siis totta ja mikä valetta?

Esimerkiksi Li Andersson kertoo, että hän on ollut kesätöissä Muumimaailmassa ja vieläpä muumipeikoksi pukeutuneena, hän on saavuttanut Ruotsissa mainetta tulenpuhaltajana ja hän on laulanut Timo Soinin kanssa työväenlauluja.

Vain yksi väitteistä ei siis ole totta, joten tiedämme melko yksityisen ministerin elämästä tämän ohjelman jälkeen paljon enemmän.

Raskaana oleva Li Andersson kertoi itsestään kolme erikoista väitettä.­

Joonas Nordman ei hänkään omasta elämästään kovin paljoa huutele, joten on kiinnostavaa kuulla, että hänellä on ollut erittäin vakava ja mystinen sairaus, että legendaarinen näyttelijä Roger Moore on yrittänyt pokailla häntä ja että hän on herännyt aamulla kellumassa keskellä paskavettä.

Joku näistäkin väitteistä on valetta, mutta on erittäin kutkuttavaa tietää tarinat tositarinoiden taustalta.

Janne Katajan kanssa yhdessä myös Masked Singer Suomi -ohjelmaa tekevä Ile Uusivuori saapui Jannen vieraaksi Kuutamolla-kuvauksiin.­

Jokainen vieras on valinnut tarinoihinsa yhden tai useamman julkisuuden henkilön nimen.

Ile Uusivuori kertoo tehneensä tämän ratkaisun puhtaasti katsojien vuoksi.

– Valitsin tarinoihini tuttuja ihmisiä, jotta ihmisillä on joku samaistumispinta näihin juttuihin.

Ilen tarinoihin liittyvät niinkin tunnetut nimet kuin Elton John, Rihanna ja Spede Pasanen.

Spedeltä Ile kertoo pöllineensä golfpallon, Rihannalle Ile taas kertoo antaneensa pakit ja Elton Johnin kanssa Ile kertoo auttaneensa erästä autoilijaa Lontoossa.

Tarinoiden pitää kuitenkin olla sellaisia, että muut kilpailijat eivät voi tietää niitä ennalta.

Miten vaikeaa oli keksiä kysymyksiä ja tarinoita, joita ei ole koskaan julkisuudessa kertonut?

– Totuus on se, että meillä kaikilla riittää tarinoita, mutta eri asia on se, mitä kehtaa kertoa tv:ssä niin, että omat vanhemmat voivat lähteä vielä seuraavana päivänä kauppaan, Joonas Nordman toteaa.

Myös yleisö saa arvata, mikä väitteistä ei pidä paikkansa.­

Entä mitä tulee Janne Katajan väittämiin?

Väärä vastaus tulee tässä.

– En ole mennyt kesällä kihloihin julkisuudesta tuntemattoman fitnesskaunottaren kanssa. Olisin tietysti toivonut, että olisin mennyt, Janne nauraa.

Sen sijaan tarinat Karhu-ryhmästä ja Folke Westistä pitävät paikkansa.

– Järjestimme aikoinaan Aku Hirviniemen kanssa yhteisen tuotantoyhtiömme puitteissa turisteille sellaisia elämysmatkoja, leikkimielisiä bussikaappauksia. Olimme kerran unohtaneet ilmoittaa poliisille, että teemme jälleen sellaisen. Joku sivullinen oli nähnyt bussin, jossa Akulla oli ase kädessä, ja oli hälyttänyt Karhu-ryhmän paikalle, Janne kertoo.

Janne ehti ihmetellä, miksi heidän bussinsa perässä on hirveä liuta poliisiautoja.

– Yhtäkkiä Karhu-ryhmä ajoi bussin ympärille paikallisen Citymarketin pihalla. Bussi oli täynnä japanilaisia, ja he luulivat, että tämä kaikki kuuluu suunnitelmiin.

Lopputulos oli se, että Janne oli joutua tapauksesta syytteeseen.

– Minut laitettiin maahan ja pidätettiin, ja minulle olisi luettu seuraavana syytteet. Mutta sitten tämä eräs virkamies oli arvostellut meitä lehdessä, että ”olisi pitänyt arvata, että kyseessä olivat nämä kaksi kylähullua”, Janne kertoo.

– Lakimieheni sanoi, että virkamies ei saa koskaan haukkua ketään julkisesti, joten teimme tälle virkamiehelle vastahaasteen. Lopulta päädyimme repimään kummankin haasteen ja asia oli loppuunkäsitelty.

Kuutamolla-ohjelman yleisön ohella myös kuvausryhmän jäsenet ovat suojautuneet kasvomaskein.­