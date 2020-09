Wonder Womanin viivästynyt jatko-osa teattereihin vasta jouluna – täydellinen amatsoni seikkailee silti illalla tv:ssä

Supersankari Wonder Womanin toisen seikkailun ensi-ilta on viivästynyt jo kolmesti. Vuoden 2017 ensimmäinen Wonder Woman -elokuva saa Suomen tv-ensi-iltansa lauantaina.

Supersankaritkaan eivät voi mitään sille, että koronapandemia on saanut yleisön varomaan Yhdysvalloissa elokuvateattereissa käymistä – ja elokuvastudiot jarruttelemaan isoimpien elokuviensa julkaisua.

Yksi kärsijöistä on sarjakuvakustantamo DC:n tunnetuimpiin supersankareihin kuuluva Wonder Woman, jonka uutta toimintaseikkailua Wonder Woman 1984 on lykätty eteenpäin jo kolmesti.

Viikko sitten elokuvastudio Warner Bros. ilmoitti, että Gal Gadot’n näyttelemän amatsonisankarin toinen oma elokuva saa näillä näkymin ensi-iltansa vasta joulupäivänä eli perjantaina 25. joulukuuta, myös Suomessa.

Se on yli puoli vuotta alkuperäisiä suunnitelmia myöhemmin, sillä Patty Jenkinsin ohjaaman seikkailun alkuperäinen ensi-iltapäivä oli 5. kesäkuuta. Sen jälkeen ensi-illan piti ensin olla 14. elokuuta, sitten päiväksi väläyteltiin lokakuun alkua, 2.10.

Gal Gadot’n näyttelemän Wonder Womanin toinen oma seikkailu sijoittuu 1980-luvulle.­

Viivästyksen syynä ovat todennäköisesti Warnerin julkaiseman Tenet-seikkailun odotettua heikommat katsojaluvut Yhdysvaltain elokuvateattereissa.

John David Washington elokuvassa Tenet.­

Vaikka Tenet on Suomessa ollut kohtuullinen hitti keräämällä kolmessa viikossa yli 100 000 elokuvakävijää, Yhdysvalloissa tilanne on toinen. Siellä koronapandemian jyllääminen on pitänyt muun muassa New Yorkin, Los Angelesin ja San Franciscon isojen alueiden elokuvateatterit suljettuina.

Tenetin lailla myös Wonder Woman 1984 on kallis tuotanto, jonka teatterikierroksen toivotaan tienaavan ison osan kustannuksista takaisin – kunhan elokuvateatteritoiminta joskus taas vakiintuu.

Ihmenaisen matkaan pääsee kuitenkin lauantaina 19.9. television puolella. Sub esittää vuonna 2017 valmistuneen ensimmäisen Wonder Woman -elokuvan klo 21.00.

Arvio: Gal Gadot on roolissaan täydellinen

Ihmenainen Diana (Gal Gadot) matkaa ensimmäisessä elokuvassaan Eurooppaan, jossa hän joutuu keskelle maailmansodan taisteluita.­

Wonder Woman (2017), toimintaseikkailu ★★

Wonder Womanin ensimmäisestä seikkailusta aistii, että ohjaaja Jenkins teki hartiavoimin töitä luodakseen uskottavan ja viihdyttävän vaihtoehdon DC-sarjakuvakustantamon miessankareiden elokuvaseikkailuille. Batmanin ja Supermanin vetämänä ne ovat viime vuosina pursunneet perin synkkiä ja äärimaskuliinisia visioita.

Erityisesti Jenkins painottaa juuri tasa-arvoa. Vaikka kyse on paratiisisaarella kasvatetun Wonder Womanin taustatarinasta, eikä hänellä tarinan alkaessa ole vielä kaikesta kokemusta, Dianaa ei kuvata missään vaihessa tyhmänä, hölmöimmistäkään uskomuksistaan huolimatta.

Gal Gadot on roolissaan täydellinen. Hän pääsee irrottelemaan sekä Dianan hämmennyksellä keskellä ensimmäisen maailmansodan Eurooppaa että myöhemmin soturikokemuksen karttumisen tuomalla nautinnolla.

Oppaakseen Diana (Gal Gadot) saa Euroopassa lentäjä Steve Trevorin (Chris Pine).­

Pois saarelta hänet johdattaa saarelle sattumalta haaksirikkoutuva itsevarma lentäjämies. Chris Pinen esittämä suoraselkäinen lentäjä-vakooja on muotoiltu perinteisen sankarimiehen muottiin: hän on kuin revitty Hollywoodin vanhoista b-seikkailuista.

Tässä hänen hahmonsa toimii oppaana, joka myöhemmin luotsaa voimiinsa totuttelevaa Dianaa maailmansotaa käyvän Euroopan vallihaudoissa. Asetelma on peräisin suoraan William Moulton Marstonin vuonna 1941 luoman Wonder Womanin syntyhistoriasta.

Elena Anaya.­

Kiehtovan sankarihahmon takia harmittaa kuitenkin vietävästi, ettei itse seikkailu pysy kasassa. Wonder Womanin ja saksalaissotilaiden yhteenotot ovat rikollisen lepsusti laadittuja, eivätkä koomisen jumalallisiin mittoihin yltyvät käänteet tai roistoina nähtävien Danny Hustonin ja Elena Anayan ylinäytteleminen varsinaisesti auta asiaa. (136)