Illalla tv:ssä arvostelumenestys Lady Bird, joka kuvaa teinitytön kasvukipuja

Näyttelijänäkin uraa luonut ohjaaja-käsikirjoittaja Greta Gerwig (s.1983) nousi heti esikoisohjauksellaan Lady Birdillä nykypäivän maineikkaimpien naisohjaajien joukkoon. Lämminhenkinen draamakomedia huomioitiin Oscareissa parhaan elokuvan, ohjauksen, käsikirjoituksen, naispääosan ja naissivuosan ehdokkuuksilla.

Gerwigin toinen ja toistaiseksi viimeisin ohjaustyö on niin ikään palkintogaaloissa huomioitu Pikku naisia (2019), joka on uudelleenfilmatisointi rakastetusta klassikkotarinasta. Kummassakin elokuvassa nähdään Gerwigin lahjakkaat luottonäyttelijät Saoirse Ronan ja Timothée Chalamet.

Kevyesti soljuva Lady Bird on vuoteen 2002 sijoittuva nuoren tytön kasvutarina. Kalifornian Sacramentossa asuva, elämänkokemuksia janoava 17-vuotias Christine kulkee nimellä Lady Bird (Ronan), jonka on itse antanut itselleen. Kipeästi maisemanvaihdosta kaipaava, katolista koulua käyvä Lady Bird haaveilee määrätietoisesti yliopistopaikasta New Yorkissa, samalla kun yrittää luovia romanssien, ystävyyssuhteiden ja perheensä taloudellisten haasteiden kanssa.

Laurie Metcalf tekee väkevän roolin Lady Birdin äitinä.­

Osuvista aineksista koostuvan, teinin arkea ja nuoruuden kipuilua raikkaasti kuvaavan tarinan ytimestä löytyy tyttären ja äidin (Laurie Metcalf) rakastava mutta rosoinen suhde, jossa yhteenotoilta ei vältytä. Gerwigin kirjoittamat hahmot tuntuvat aidoilta ja näyttelijät loistavat rooleissaan. Kokonaisuutena Lady Bird onnistuu paitsi hauskuuttamaan myös koskettamaan. (86)

Lady Bird (2017) sunnuntaina TV5 klo 21.00★★★★