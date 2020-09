Karate Kid oli aikansa jättihitti, mutta sen tähdille kävi toisin – tältä he näyttävät nykyään

Karate Kidin uudelleen pinnalle nostaneesta Cobra Kaista tuli välitön sensaatio, kun sarja debytoi Netflixissä.

Nostalgia on harvoin paras resepti uudelle elokuvalle tai tv-sarjalle. Viime vuosina vuoroin kasari- ja ysärihitit ovat päätyneet uusin voimin katsojien ruuduille, mutta harvoin onnistuneesti.

Harva muistelee esimerkiksi uutta 90210:ta, Ritari Ässää, Fuller Housea tai Dallasia erityisen lämpimästi.

Joskus kuitenkin osuu. Karate Kidiä yritettiin lämmitellä uudelleen ensin elokuvalla vuonna 2010. Se yritys epäonnistui.

Sen sijaan jo kahden tuotantokauden ikään ehtinyt Cobra Kai on ollut jymymenestys. YouTuben alun perin tuottama sarja debytoi syksyllä Netflixissä ja nousi välittömästi suureksi hitiksi.

Sarja asettaa jälleen vanhat viholliset, Daniel LaRusson (Raplh Macchio) ja Johnny Lawrence (William Zabka) vastakkain. Elämä on heitellyt molempia värikkäästi, mutta kasaripahis Lawrence saa nyt enemmän huomiota sarjan puolisympaattisena antisankarina.

Ralph Macchio ja Pat Morita elokuvassa Karate Kid.­

Zabka sopi 1980-luvulla lukioelokuvien pahikseksi kuin nakutettu. Se myös rajoitti myöhemmin roolivalikoimaa. Zabka opiskeli myöhemmällä iällä elokuvantekijäksi.­

Zabka pistää vanhan pahis-dojon eli Cobra Kain taas pystyyn ja alkaa treenata lukion syrjäytyneistä kovaksi keitettyjä turpaanvetäjiä. Kicks get chicks, potkuilla saa pesää.

Eläköön, 80-luku.

Jossain määrin Cobra Kai peilaa nimikkotähtiensä näyttelijänuria osuvasti. Sen koommin Macchio kuin Zabkakaan eivät päässeet kasarileimastaan koskaan kunnolla irti. Macchiosta odotettiin 90-luvun sydäntenmurskaajaa, mutta yleisöt eivät osanneet ottaa Karate Kidiä muuna kuin juuri sinä.

Siitä huolimatta Macchio, joka oli jo esiintynyt suositussa Outsiders – kolmen jengi -leffassa, oli supersuosittu.

– Suosio silloin oli aika musertavaa. Asuin yhä Long Islandilla New Yorkissa. Sain siellä paljon huomiota, koska alueella ei asunut muita julkkiksia. Siellä oli minä ja pari lätkäpelaajaa. Ostarille ei ollut asiaa lauantaisin, Macchio kertoi taannoin Rolling Stonelle.

Nykyään 58-vutoiaan Macchion uraan mahtuu pitkiä taukoja menestyselokuva Serkkuni Vinnyn (1992) jälkeen. Cameo HBO:n Entouragessa vuonna 2005 tutustutti Macchion uudelle sukupolvelle, menestyksekkäästi. Tämän jälkeen Macchio löysi tiensä mm. suosittuun Ugly Betty -sarjaan.

Alkuperäisen Karate Kid -elokuvan tähdet Ralph Macchio (vas.) ja William Zabka ovat myös uuden Cobra Kai -sarjan vetonauloja.­

Zabka ja Macchio poseerasivat yhdessä viime vuonna.­

Zabkalle jäi vuosiksi 80-luvun teinielokuvien pahiksen leima niskaansa paitsi Karate Kidien niin myös muun muassa Just One Of The Guys -elokuvan vuoksi. Kun roolitarjonta oli vaatimatonta etenkin 90-luvulla, Zabka opiskeli elokuvantekijäksi ja ohjasi 2000-luvulla useita musiikkivideoita sekä mainoksia.

Lisäksi Zabka käsikirjoitti lyhytelokuvan Most vuonna 2003 yhdessä Bobby Garabedianin kanssa. Elokuva sai Oscar-ehdokkuuden.

Zabka sai uuden hetkensä näyttelijänä viime vuosikymmenellä hittisarjassa Ensisilmäyksellä, jossa myös Macchio vieraili.

Kumpikaan ei uransa aikana vierastanut palata Karate Kid -hahmoihinsa humoristisella otteella. Oli selvää, että myös Cobra Kaihin osallistuminen heitä kiinnosti.

– Tämä on ollut upea jälleennäkeminen vanhan roolihahmon kanssa. Johnny on omalla hyvityksen ja toipumisen polullaan. On näyttelijänä hienoa esittää hahmoa, joka ei ole puhdas hyvis tai pahis, nykyisin 54-vuotias Zabka kuvaili Johnny Lawrencen kasvua New York Postille.

Karate Kid teki Ralph Macchiosta tähden.­

Daniel-sanin sensei, rakastettu herra Miyagi (Pat Morita), menehtyi vuonna 2005 73-vuotiaana. Hän näytteli aktiivisesti vanhoille päivilleen saakka ja esiintyi muun muassa Baywatchissa sekä Mulan-animaatioelokuvassa.

Macchio kertoi kokeneensa tunnekuohun, kun uutta sarjaa kuvattiin samassa paikassa, Miyagin takapihalla, kuin alkuperäistä elokuvaa.

– Pat Morita ei ole enää joukossamme, eikä ohjaaja John Avildsen tai tuottaja Jerry Weintraub. Ensimmäisenä kuvauspäivänä se jotenkin iski, että täällä kaikki taika tapahtui. Se oli todella tunteikasta, koska moni alkuperäisestä ryhmästä on poissa. Minulle oli tärkeää, että Miyagin perintö eli uudessa sarjassa yhä vahvana, Macchio kertoi Rolling Stonelle.

Elokuvasta suurimpaan maineeseen nousi Lawrencen tyttöystävää ja sittemmin LaRusson mielitiettyä esittänyt Elisabeth Shue. Hänet nähtiin kahdessa Paluu tulevaisuuteen -elokuvassa, mutta kenties parhaiten hänet muistetaan Leaving Las Vegasista (1995).

Sittemmin 56-vuotias Shue on nähty mm. pitkäaikaisena vakiojäsenenä CSI:ssa. Parhaillaan hän esiintyy Amazon Primen hittisarjassa The Boys.

Elisabeth Shue vuonna 1984.­

Elisabeth Shue vuonna 2019. Hän esiintyy uudessa The Boys -sarjassa Amazon Primella.­

Shuea ei olla vielä nähty Cobra Kaissa, mutta näyttelijä kertoi taannoin ET Canadalle, että hän on pitänyt uudesta sarjasta ja harkitsee mukaantuloa ainakin jossain mittakaavassa.

Muutoin Karate Kid ei ollut varsinaisesti laukaisualusta suurmenestykselle. Martin Kove esitti Cobra Kai -dojon viheliäistä sensei Kreeseä, ja hänen cv:nsä on varmasti paksuin koko joukosta.

Kovesta tuli b-leffojen vakiokasvo pian Karate Kidin jälkeen, ja Kovella, 74, on edelleen huima määrä rautoja tulessa. Tänä vuonna on ilmestynyt jo viisi elokuvaa, joissa hän on mukana – joukossa epäilemättä takuuvarma hitti Elvis From Outer Space. Lisäksi kuusi eri projektia, joissa Kove on mukana, on tuotannossa.

Kaikkiaan Kovella on näyttelijänä huimat 228 krediittiä eri sarjoista ja elokuvista. Hän on myös mukana Cobra Kai -sarjassa.

Lawrencen kaveriporukkaan elokuvassa kuului myös mm. Dutch, jota esitti Chad McQueen. Legendaarisen Steve McQueenin poika jätti valkokankaat pian Karate Kidien jälkeen ja on keskittynyt uraan autojen kustomoinnin ja autourheilun maailmassa 2000-luvulla. Hän perusti vuonna 2010 McQueen Racing -yhtiön.

Karate Kid -perhe jätti haikeat jäähyväiset Rob Garrisonille viime vuonna. Hän menehtyi 59-vuotiaana vaikeiden sairauksien jälkeen.

Garrison on mukana Cobra Kai -sarjassa, ja myös hänen roolihahmonsa Tommy kärsii vakavista terveysvaikeuksista.

– Jäämme kaipaamaan sinua, nuori kobra, ystävänä, sekä dojossa että sen ulkopuolella. Cobra Kait eivät koskaan kuole, Kove kirjoitti Garrisonin kuoleman jälkeen.

Josh Heald, Hayden Schlossberg, Martin Kove, Ralph Macchio, William Zabka ja sarjan luoja Jon Hurwitz.­