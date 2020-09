Missifinalistit esittelevät kasvomaskeja Miss Suomi 2020 -finaalissa – kenestä kruunataan Suomen kaunein?

Tänä vuonna nähdään hieman erilainen missifinaali koronan vuoksi.

Pitkän odotuksen jälkeen yksi finalisteista saa painaa kruunun kutreilleen lauantaina, kun Suomen kaunein valitaan.

Koronan takia suora lähetys on tällä kertaa hieman erilainen.

– Koronapandemian vuoksi finaali on erilainen: lähetys tulee studiosta, ja yleisöä on paikalla vähemmän. Turvallisuus ja muoti näyttäytyvät yhdessä ensimmäisellä kierroksella, jolloin missit pukevat ylleen Emiisa Knuutisen suunnittelemia kasvomaskeja, missikeisarinna Sunneva Sjögrén kertoo.

Miss Suomi -kisat piti alun perin käydä keväällä. Korona sotki suunnitelmat, ja tänä vuonna missikilpailua on kestänyt poikkeuksellisesti 9 kuukautta.

– Meistä on tullut tosi läheinen ja tiivis porukka. Olemme nauraneetkin finalistien kanssa, että välillä ei enää muista ollenkaan, että tämä on kilpailu. Epävarmuus on ollut kuitenkin raastavaa, joten onneksi finaali nyt vihdoin tulee. Finalistit ovat treenanneet pitkään, joten lähetyksessä nähdään heidän huikea kehityksensä esimerkiksi puhumisessa ja itsevarmuudessa. Uskon, että tänä vuonna on luvassa tiukka kilpailu.

Sunneva Sjögrén odottaa innolla missifinaalia.­

Monet kansainväliset missikisat on jouduttu perumaan. Tämänhetkisten tietojen valossa Miss Universum -kisat päästäisiin kuitenkin järjestämään.

– Organisaatiolta tuli viesti, että kisat pidetään näillä näkymin tammi-maaliskuun aikana. Jos kilpailuja siirretään vuodella, luultavasti tämän vuoden voittaja lähtee sitten seuraavaan kilpailuun.

Poikkeusoloista huolimatta Sunnevan henkilökohtaisessa elämässä on tapahtunut onnellisia asioita. Elokuussa juhlittiin hänen ja Harri Sjögrénin häitä.

– Häät olivat meidän näköisemme unelmien rakkaushäät. Billnäsin ruukki oli laitettu tosi kauniiksi. Rajoitteiden vuoksi paikalla oli vähemmän vieraita, noin 70. Saimme onneksi paikan päälle meidän vanhempamme, lapsemme ja läheiset ystävämme. Kaiken tämän keskellä päivästä tuli täydellinen. Kelikin oli oikein aurinkoinen.

– Kun tässä iässä vielä löytää suuren rakkauden ja sielunkumppanuuden, niin onhan tämä ihanaa. Häät sinetöivät rakkautemme.

Miss Suomi 2020 Finaali, lauantaina 19.9. AlfaTV klo 20.00