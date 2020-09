Riitta Väisänen laittoi elämäntapansa uusiksi Olet mitä syöt -ohjelmassa – loppupunnitus sai naisen pettymään

Riitta Väisäsen elämäntaparemontti tuotti merkittäviä tuloksia. Vyötäröltä karisi lähes kymmenen senttimetriä.

Olet mitä syöt -ohjelmassa päästiin torstai-illan jaksossa seuraamaan televisiopersoona Riitta Väisäsen elämäntapamuutosta. Hänen lähtöpainonsa oli 93,2 kiloa, ja vyötärönympärys näytti 110 senttimetriä.

Lääkäri Pippa Laukan avustuksella Väisänen laittoi rutiininsa täysin uusiksi. Kahdeksan viikon elämäntaparemontin jälkeen Laukan eteen asteli aivan uutta energiaa tihkuva nainen – ja ilman kävelykeppejä.

Väisänen pudotti kaksi kiloa, ja vyötäröltä lähti lähes 10 senttimetriä. Hän sai myös kaksi kiloa lisää lihasmassaa. Vaa’an lukemaan Väisänen ei kuitenkaan ollut tyytyväinen.

– Olen vähän pettynyt itseeni. Ajattelin, että olisin pudottanut muutaman kilon enemmän, Väisänen totesi lääkärille.

Pippa Laukka piristi naista ja muistutti, että hän on tehnyt valtavan työn.

– Ajattele isossa kuvassa, että painosi on tippunut ja siitä huolimatta lihasmassasi on kasvanut. Myös rasvaprosenttisi on laskenut. Suunta on oikea, mikä on todella iso juttu, Laukka kannusti.

Merkittäviä tuloksia

Ennen elämäntapamuutosta Väisäsen ruokavalioon kuului runsaasti napostelua. Väisänen halusi neuvotella itselleen päivittäisen lipsumisvartin, jonka aikana hän saisi herkutella. Laukka antoi naiselle pienen myönnytyksen.

– Luotan sinuun niin paljon, että jos sinulle tulee aivan mahdoton tilanne, sinulla on mahdollisuus ottaa sinä päivänä yksi herkku, Laukka ohjeisti.

Väisäselle liikkuminen oli vaikeaa, koska on kärsinyt muun muassa polvivaivoista. Hän sai kuntopyörän ja kortin Alter G -treeneihin, joissa treenataan kuntoilulaitteessa kehon painoa keventämällä.

Riitta Väisänen sai liikuntaa arkeensa ja nukkuu nyt paremmin.­

Väisänen kuvaili tuntevansa itsensä kahdeksan viikon jälkeen hyvinvoivaksi. Hän sai liikuntaa arkeensa, ja unenlaatu parani merkittävästi.

– Ajan joka päivä kuntopyörällä, ja liikun kaikin puolin paremmin, Väisänen hymyili.

Laukka huomautti, että Väisäsen valmiudet tekonivelleikkaukseen ovat nyt paremmat. Väisäsen haave hevosen selkään palaamisesta on lähempänä toteutua.

Väisänen kertoi elämäntaparemontistaan IS:lle ohjelman lehdistötilaisuudessa elokuussa. Väisänen kertoi sisäistäneensä elämäntapamuutokseen liittyviä asioita nyt uudella tavalla. Lääkäri Pippa Laukan ohjeistukset auttoivat ymmärtämään, että aivan ehdoton ei tarvitse olla.

– Sain Pipalta semmoisen lipsumisvartin, jolloin saan syödä pari piparia tai palan korvapuustia. Jotenkin elimistöni tarvitsee vähän makeaa, Väisänen sanoi.

Riitta Väisäsen tavoitteena oli voida paremmin ja omaksua terveelliset elämäntavat.­

Väisänen kertoi liikkuvansa päivittäin.

– Liike on lääke, Väisänen hymyili.

Olet mitä syöt MTV3-kanavalla torstaisin klo 20.