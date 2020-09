Kilot eivät enää stressaa Meiju Suvasta: ”Ei kai enää tässä iässä tarvitse olla mikään kukkakeppi”

– Ajattelin, että elämää ja viihdettähän tämä vain on, tuumasi Meiju Suvas, kun lupautui mukaan Suurin pudottaja Suomi -ohjelmaan. Aiemmin hän oli mukana Olet mitä syöt -sarjassa.

Kesän 2020 piti olla Meiju Suvaksella täynnä keikkoja. Kun Suurin pudottaja Suomi -ohjelman tekijätiimiin kuuluva Jupe Tuomola soitti talvella kysyäkseen, haluaako suosikkilaulaja lähteä mukaan kesällä kuvattavaan painonpudotusohjelmaan, Suvas kieltäytyi.

– Olisin joutunut perumaan keikkoja niin paljon, ettei siinä olisi ollut mitään järkeä, Suvas sanoo nyt.

Sitten tuli korona ja kesän keikkakalenteri tyhjeni. Suurin Pudottaja Suomen viime vuoden voittaja Nina Mikkonen kannusti ystäväänsä osallistumaan.

– Hän sanoi, että mene nyt ihmeessä. Hänelle kokemus oli niin mahtava.

Meiju Suvas tuulettaa Suurin pudottaja Suomi -ohjelmassa.­

Mukana Meijun kanssa kiloja karistamassa ovat Antti Railio, Mika Pohjonen, Claudia Evenä tunnettu Pia Polviander, Daniel Lehtonen, Veera Korhonen, Oskari Katajisto sekä Jayden Mars.

Kilpailijat majoittuvat leiriviikkojen ajaksi kartanoon, jossa he oppivat laittamaan terveellistä ruokaa ja treenaavat päivittäin, ilman yhteyttä ulkomaailmaan. Osallistujat kisaavat kahdessa joukkueessa tavoitteenaan painonpudotus sekä kunnon kohotus.

– Kaikin puolin kokemus oli ainutlaatuinen ja mieleenpainuva. Pia Polvianderin kanssa meistä tuli hyvät kaverit. Siellä oli helpompi ja kivempi olla, kun löytyi sellainen sielunsisko, jolle sai purkaa tuntojaan.

Tammikuussa Suvas nähtiin Olet mitä syöt -ohjelmassa. Siinä hän onnistui tiputtamaan 9 kiloa painostaan.

– Kaikki kilot eivät tulleet takaisin ohjelman jälkeen. Koronakiloja alkoi kuitenkin kertyä, kun kuntosali ja uimahalli menivät kiinni.

Meiju Suvas pudotti Olet mitä syöt -ohjelmassa 9 kiloa painostaan.­

Suvas kertoo miettineensä, haluaako lähteä toistamiseen painonpudotusohjelmaan mukaan.

– Onhan se tosi noloa, kun sinne mennään ja punnitaan. Edellisessä ohjelmassa jo punnittiin, joten nyt ajattelin, että ihan sama, paljonko painan. Ei kai enää tässä iässä tarvitse olla mikään kukkakeppi.

– Ajattelin, että elämää ja viihdettähän tämä vain on. Kerranhan täällä vain eletään. Jos siitä saa itselleen jotain kimmokkeita mukaan, eihän se silloin hassumpaa ole. Ja varsinkin, jos katsojat saavat siitä itselleen jotain, se on hyvä juttu.

Artistin epäsäännöllinen elämä tuo haasteita elämäntapamuutoksen ylläpitämiseen.

– Oli se mikä tahansa ohjelma, niin haastavinta on tämän työn epäsäännöllinen elämä. Paino nousee, kun ruoka keikkamatkoilla on mitä sattuu ja välillä tulee nukuttua liian vähän.

Meiju Suvas tietää, että artistin epäsäännöllinen elämä tuo haasteita elämäntapamuutoksen ylläpitämiseen.­

Myös koronalla on edelleen vaikutusta kunnon ylläpitämiseen. Paluu julkisiin urheilupaikkoihin ei ole laulajaa toistaiseksi houkuttanut.

– Kesällä pääsin osittain vesijuoksemaan järvessä, mutta nyt on ollut muutaman viikon niin kylmää, ettei siellä viitsi kauan olla. Olen mietiskellyt, jos tuohon pihalle laittaisimme jonkinlaisen uima-altaan.

Riesana kuntoilussa on myös vasemman jalan kantapääkipu, ”plantaarifaskiitti”.

– Se on vaivannut jalkapohjassa nyt puoli vuotta. Vesijuoksu on siihen hyvää, koska vedessä kipu ei tunnu. Esimerkiksi pidempi kävelylenkki ei ole hyväksi jalalleni.

Meiju Suvas sai molemmista ohjelmista hyviä kimmokkeita omaan elämään. Ohjelman jälkeinen ajatusmaailma on tällä kertaa erilainen.

– Nyt ajattelen, että hyvä, että olen hengissä. Yksi ystävätär nimittäin juuri kuoli. Äitini on ollut huonossa kunnossa, ja hänenkin asioitaan on pitänyt hoitaa. Omat asiat ja hyvinvointi ovat jääneet taka-alalle. Ihan sama, jos on muutama kilo liikaa, kunhan on terve ja voi hyvin.