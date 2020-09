AL: Matti, 35, ei ollut koskaan seurustellut, kunnes Playstation-ilta mullisti kaiken – täräytti nyt naimisiin Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa avioitunut Matti, 35, paljastaa Aamulehdelle, ettei ollut koskaan ollut vakavassa parisuhteessa ennen osallistumistaan suosittuun rakkausrealityyn.

Tämän viikon Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa nähtiin, kun toisilleen tahdon sanoivat Matti ja Mira. Asiantuntijoiden mielestä he olivat toisilleen täydelliset ja niinpä he päätyivät menemään naimisiin ilman, että olivat tavanneet toisiaan koskaan aikaisemmin. Pariskunnan kumpikin osapuoli vaikutti kuitenkin silmin nähden tyytyväisiltä, kun he kohtasivat toisensa alttarilla ensimmäistä kertaa tiistaina esitetyssä jaksossa.

Tuoreessa Aamulehdelle antamassaan haastattelussa Pirkkalassa asuva Matti, 35, paljastaa, miten hän päätyi mukaan suosittuun rakkausrealityyn. Hän kertoo, että hakemuksen hänen puolestaan täytti itse asiassa hänen naispuolinen ystävänsä Tiia. Hän huikkaili vastauksia lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin pelaten samanaikaisesti playstationia.

– Tiia ehdotti, että tulisin pelaamaan hänen miehensä kanssa pleikkarilla ja hän täyttäisi vieressä hakemuksen, Matti kertoo Aamulehdelle.

Mira asuu Järvenpäässä, kun taas Matti on viihtynyt koko ikänsä Tampereella.­

Matti paljastaa Aamulehdelle antamassaan haastattelussa myös, ettei ollut koskaan seurustellut ennen osallistumistaan ohjelmaan. Hän kuvailee itseään ujoksi, jonka vuoksi naisten lähestyminen on tuntunut hankalalta. Tinder-profiili mieheltä kyllä löytyi, mutta senkin kautta hän sai viidessä vuodessa sovittua itselleen vain viidet treffit.

– Olen pohjimmiltani aika ujo. Tinder-treffeilläkin tuli olo, että olen työhaastattelussa, eikä tutustumisesta tullut jännityksen takia mitään, Matti kuvailee Aamulehden haastattelussa.

– Ajattelin, ettei sopivan ihmisen löytyminen voi sujua heiltä ainakaan huonommin kuin mitä se minulta oli sujunut, Matti selittää viitaten ohjelman asiantuntijoihin.

Miran ja Matin välillä vaikuttaa olevan heti lämmin tunnelma.­

Matin puolisoksi valikoitunut 32-vuotias Mira asuu Järvenpäässä yhdessä koiransa kanssa. Mira tunnusti ohjelman ensimmäisessä jaksossa haaveilevansa lapsista, perheestä ja ihanasta kodista. Matti puolestaan asuu Pirkkalassa ja työskentelee logistiikka-alalla. Hän kertoi jo kauden avausjaksossa viihtyneensä sinkkuna ja olevansa onnellinen yksin, mutta kaipaavansa vierelleen ihmistä, jonka kanssa jakaa arjen pieniä iloja ja suruja.

– Vaimosta mä toivon sitä, että hän on oma itsensä ja pystyy vastaanottamaan myös minut sellaisena kuin minä olen. Isoin toive on, että hän rakastaisi minua jonakin päivänä sellaisena kuin olen, Matti pohti syksyn ensimmäisessä Ensitreffit alttarilla -jaksossa.

– Vuoden päästä näkisin itseni jossakin ihanassa kauniissa kodissa. toivoisin, että siinä samassa kodissa asuisi mies minun kanssani. Mä haaveilen perheestä, turvatusta tulevaisuudesta ja pitkästä parisuhteesta ja lapsista, kertoi Mira puolestaan tuolloin.