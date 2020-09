Veera Kinnunen on Suomessa tuntematon nimi, mutta Italiassa häntä seuraa viikoittain yli 4 miljoonaa ihmistä

Italian Tanssii tähtien kanssa -ohjelma on tehnyt Veera Kinnusesta supertähden.

Veera Kinnunen on luonut uransa Italiassa.­

Suomalainen Veera Kinnunen, 34, nähdään Italian Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa myös tänä vuonna.

Parinaan hänellä nähdään italialaisnäyttelijä Paolo Conticini. 51-vuotias Conticini on tunnettu kotimaassaan lukuisista elokuvista ja tv-sarjoista.

Kinnunen on julkaissut useita ohjelman promokuvia, joissa hehkuttaa kilpailun alkavan pian.

Vaaleaverikkö on toiminut ohjelmassa tähtiopettajana vuodesta 2013 asti.

Roomassa asuva Kinnunen on alunperin kotoisin Ruotsista, Gävlestä, mutta hänen vanhempansa ovat suomalaisia. Tanssijan äiti on Lahdesta ja isä Äänekoskelta ja hän vieraileekin noin kerran vuodessa Suomessa sukulaistensa luona. Kinnunen on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen.

Kinnunen on tanssinut lapsesta saakka. Uransa alussa hän esiintyi ruotsinlaivoilla, joista hänet bongattiin mukaan australialaiseen Burn the Floor -tanssiteatteriin. Hän tanssi ympäri maailmaa ja päätyi vuonna 2013 mukaan Italian Tanssii tähtien kanssa -kisaan.

– Suomalaisuus ilmenee minussa tarpeena olla välillä aivan hiljaa. Suuressa seurueessakin olen välillä kuin omissa maailmoissani ja tarkkailen muita. Italialaiset eivät ymmärrä sitä ollenkaan, hän kertoi IS:lle vuonna 2017.

Kinnunen tanssi viime vuonna ohjelmassa Stefano Oradein tähtiopettajana.­

TTK on yksi Suomen katsotuimpia viihdeohjelmia. Italiassa ohjelma on kuitenkin vielä suuremman luokan spektaakkeli, jonka toteutuksessa maan valtiollinen televisioyhtiö RAI ei säästele rahaa eikä resursseja.

Jokainen jakso kestää reilut kolme tuntia, sillä kilpaparien lisäksi ohjelmaan osallistuu vierailevia tähtiä ja kovan tason tähtitanssijoita. Ohjelmaa seuraa viikoittain nelisen miljoonaa italialaista.

Kisaan kuuluu, että mukana on myös ulkomaisia tähtiä. Tanssimassa on nähty esimerkiksi Kauniit ja rohkeat -sarjan tähtiä sekä muita kansainvälisiä kuuluisuuksia.