Kaisa Liski lataa tv:ssä täyslaidallisen ex-kollegoidensa niskaan – kutsuu muita kiinteistönvälittäjiä ”elämässä epäonnistuneiksi tyypeiksi”

Tällä viikolla Hjallis Harkimon ja Jethro Rostedtin luotsaamassa Lisää löylyä Hjallis ja Jethro! -ohjelmassa nähdään vieraana Kaisa Liski. Kiinteistönvälittäjänä julkisuuteen aikanaan noussut Liski vaihtoi hiljattain suuntaa urallaan. Ohjelmassa nähdäänkin, kuinka Liskin kanssa mustikoita poimiva Rostedt kysyy naiselta siitä, mikä sai hänet jättämään kiinteistöbisneksen.

Liskin mukaan suurin syy kiinteistöalan jättämiseen oli työn aiheuttama stressi. Liski kertoo ohjelmassa Rostedtille, että kiinteistövälittäjä on harvoin vapaalla, sillä alaan liittyviä palveluksia tulee tehtyä myös työajan ulkopuolella omille läheisille ja muille avun pyytäjille. Liskin mukaan kaikki eivät myöskään tunnu arvostavan kiinteistönvälittäjän työtä.

– Sitten ne keksii, et jos et sä tee ilmaiseksi sitä tai anna alennusta, niin ne kirjoittaa Facebookiin, et sä olet ihan paska, Liski avautuu Rostedtille hankalista asiakkaista.

Lopullisen sysäyksen alalta vetäytymiseen aiheutti kuitenkin Liskin fyysisen kunnon romahtaminen. Liski kuvailee Rostedtille ohjelmassa vakavia oireitaan, jotka sisälsivät muun muassa sydämen lisälyöntejä ja aivoverenkierron häiriön.

– Mut pelasti siis se, et mä sairastuin, hän toteaa ohjelmassa.

– Kun suomalaiset on niin saakelin kateellisia, niin ne oli jotenkin tyytyväisiä siitä, että nyt se Liski epäonnistui, et se on luuseri. Jos mä olisin kertonut, että mä olen ollut saakelin sairas, että mä epäonnistuin itse asiassa sen takia, että mä en enää pystynyt tekemään töitä. Mä oon ollu vuoden sairaslomalla. Silloin mä olisin ollut heikko luuseri. Mä oon ihan oikeasti mielummin luuseri kuin heikko luuseri, Liski vuodattaa Rostedtille.

Liski avautuu Jethro Rostedtille kiinteistöbisneksestä ja omasta urastaan.­

Liskillä on sananen sanottavanaan myös itse kiinteistöalasta viidentoista alalla viettämänsä vuoden jälkeen. Myös alalla työskentelevät kollegat saavat ex-kiinteistökuningattarelta täyslaidallisen.

– Käteen jäi hirveästi kokemuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat oikeasti, koska siinä jos jossain pääsee tutustumaan ihmiseen ja sen syvään mustaan sisimpään, hän maalaa synkkää kuvaa.

– Pahin on se, et sinne tulee kaikki paskanpuhujat duuniin. Se on se hirvein! Siellä on kaikki sellaiset muuten elämässä epäonnistuneet tyypit. Ne tulee keksimään, et nyt ne rupeaa kiinteistövälittäjiksi ja tienaa sen kympin kuussa näppiin. Täysin tietämättä, että mitä siellä pitää tehdä. Tiedätkö sen pohjapalkkatyypin, joka haluaa sen takuu- tai pohjapalkan, niin sehän tarkoittaa, että ei se osaa mitään myydä, Liski tilittää.

Kaisa Liski edusti Helsingissä 10. syyskuuta 2020.­

Kiinteistökuningattarena julkisuudessa paremmin tunnettu Liski on ollut viime kuukausina otsikoissa muun muassa velkaongelmiensa takia. Hänen henkilökohtaisten ja yritystensä yhteenlaskettu ulosotossa olevan velkamäärä uutisoitiin elokuussa olevan yli 1,2 miljoonaa euroa.

Liskin velkaantuminen on kasvanut miljoonamittaan lyhyessä ajassa. Suurimpia velkojia ovat olleet hänen entinen työnantajansa, pankit, verottaja, perintää hoitavat yritykset ja työeläkevakuuttaja Varma. Elokuisissa ulosottoraporteissa suurin yksittäinen velkasumma oli 810 377 euron velkakirjasaatava, jonka hakijana oli Uudenmaan Viva Oy.

Velkasummassa oli kyse Liskin ja hänen entisen työnantajansa välisestä sopimuskiistasta, jonka Liski hävisi Hyvinkään käräjäoikeudessa ja ratkaisun mukaan hän joutuisi maksamaan 660 000 euron korvaukset. Käräjäoikeuden ratkaisu ei kuitenkaan ollut lainvoimainen, koska Liski valitti ratkaisusta hovioikeuteen.

Riita ex-työnantajan kanssa kävi kuitenkin Liskille lopulta kalliiksi. Hovioikeuden elokuun lopussa antaman päätöksen mukaan Liski joutuu maksamaan Uudenmaan Viva Oy:lle yli 550 000 euron korvaukset. Tästä velkojen ja niiden korkojen osuus on noin 200 000 euroa, loppusumma muodostuu työsopimuksen rikkomisesta aiheutuneista korvauksista ja oikeudenkäyntikuluista.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että Liski rikkoi ex-työnantajansa kanssa työsopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa, kilpailukieltoa sekä salassapitovelvoitetta. Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, ettei Liski rikkonut rekrytointikieltoa, ja tältä osin hovioikeus vapautti Liskin yli 120 000 euron korvauksista.

Riita entisen työnantajan kanssa kävi Kaisa Liskille kalliiksi.­

Hovioikeus lievensi myös hieman Liskin käräjäoikeudessa maksettavaksi määrättyjä oikeudenkäyntikuluja sekä määräsi ex-työnantajan maksamaan Liskille erinäisiä palkkakuluja vajaat 14 000 euroa. Liski joutuu maksamaan myös Vivan hovioikeudessa muodostuneet oikeudenkäyntikulut.

Liski kertoi Ilta-Sanomille muutama kuukausi sitten tehneensä kaikkensa selviytyäkseen vaikeasta taloudellisesta tilanteestaan.

– Olen käyttänyt lapseni säästötiliä, jonne olen rahat itse kerännyt. Olen myynyt kaiken mahdollisen, mitä olen voinut myydä, että olen saanut palkat maksettua viimeisen kuuden kuukauden aikana. Siitä se kierre on alkanut. Olen ottanut velkaa, että olen saanut maksettua palkkoja, Liski selitti velkatilannettaan IS:lle elokuussa.

– Monet sanoivat, että lopeta velan ottaminen palkanmaksun takia ja anna yrityksen vaan mennä konkurssiin, mutta en halunnut tehdä sitä. Olisi pitänyt, hän totesi.

