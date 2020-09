Kiti Kokkonen hyppää Tanhupalloksi ja Jussi Vatanen Mr. Mallorcaksi – paluu Putous-hahmoksi jännittää

Putouksessa ei nähdä tänä syksynä perinteistä sketsihahmokisaa, vaan Putous Allstarsissa on mukana rakastettuja hahmoja vuosien varrelta.

Lauantai-iltojen viihdeohjelma Putous on vaihtunut tänä syksynä Putous Allstarsiksi, jossa aiempien kausien suosikkinäyttelijät kokoontuvat yhteen.

Mukana on useita Putouksesta tuttuja osioita, mutta paljon myös eroavaisuuksia. Jaksoja on vain neljä, ja kussakin jaksossa nähdään oma, uniikki esiintyjäkokoonpanonsa. Putouksen kaksi ensimmäistä jaksoa juontaa Putous-konkari Joonas Nordman. Vielä ei ole selvinnyt, onko Roope Salminen lainkaan mukana kaudella.

Sketsihahmokisaa ei ole, vaan joka jaksossa nähdään eri hahmot.

– Eri kausien näyttelijät ja hahmot kohtaavat hauskasti toisensa, ja luvassa on yllättäviä kombinaatioita, kertoo ohjelman vastaava tuottaja Hanna Kortti MTV:ltä.

Se, mitkä kaikki hahmot ovat mukana, tulee yllätyksenä suorissa lähetyksissä.

– Tuttuja, rakastettuja hahmoja on luvassa. Kuulemme, mitä heille kuuluu nyt. Putouksessa on ollut vuosien aikana kaiken kaikkiaan yli 40 hahmoa, ja olemme nyt hakeneet sopivia yhdistelmiä eri hahmoille.

Allstars-kaudella on mukana näyttelijöitä kaikilta kahdeltatoista tuotantokaudelta.

Lauantai-iltoja vauhdittavat Putous-ohjelman alkuvuosina suureen suosioon nousseet Jussi Vatanen, Riku Nieminen, Iina Kuustonen, Joonas Nordman, Jenni Kokander ja Mari Perankoski, sekä myöhemmin ohjelmassa ihastuttaneet Kiti Kokkonen, Christoffer Strandberg, Minka Kuustonen, Mikko Penttilä, Ernest Lawson, Timo Lavikainen, Pilvi Hämäläinen sekä Mikko Töyssy.

Ruudussa saattaa siis vilahtaa vaikkapa Munamies, Ansa Kynttilä, Salme Pasi ja Aina Inkeri Ankeinen.

Riku Nieminen ohjaa kauden, jonka pääkäsikirjoittajana toimii viimeisimmällä Putous-kaudella käsikirjoittajana työskennellyt Pietari Vihula.

Allstars-kaudelle mukaan lähteneet ystävykset Kiti Kokkonen ja Jussi Vatanen ovat innoissaan siitä, että nyt he pääsevät esiintymään yhdessä Putouksesta tutuissa sinipaidoissa.

– Jussi on aivan ihana, ja vaikka ihmisiä ei saisi laittaa minkäänlaiseen paremmuusjärjestykseen, niin olin erityisen ilahtunut, kun kuulin, että Jussi on mukana, Kiti sanoo.

– Jussi on todella sydämellinen tyyppi, jonka ammattitaitoa arvostan erittäin paljon – hän on täysin vakuuttava niin draama- kuin komedianäyttelijänä. Heillä on pitkä yhteinen työhistoria teatterilavoilta.

– Tunnen Kitin jo yli 15 vuoden takaa, kun Ere (Kokkonen) ohjasi revyitä Komediateatteri Arenassa, ja olimme niissä molemmat mukana, Jussi kertoo.

– Viimein koko Suomi on tajunnut, että Kiti on aivan nerokas näyttelijä, ja sen lisäksi vielä huipputyyppi.

Kiti on otettu siitä, että hän pääsi mukaan Allstars-joukkoon.

– Tämä tuntuu tosi spesiaalilta, että pääsin tällaiseen joukkoon – olen kuitenkin ollut mukana vain yhden kauden. On todella ihanaa tehdä tuttujen ja uusien ihmisten kanssa töitä. Tykkään siitä, että yhdistetään erilaisia tyyppejä, Kiti sanoo.

Tanhupallo on Kiti Kokkoselle ja suomalaisille rakas hahmo.­

Kitin osallistuminen ohjelmaan tarkoittaa tietysti myös sitä, että kansan rakastama Tanhupallo astuu jälleen parrasvaloihin.

– Tanhupallon roolia on niin helppo tehdä, koska se on tavallaan oma sivupersoonani ja osa identiteettiäni. Minussa on aina ollut sellainen sisäinen pikkulapsi, Kiti kertoo.

– Käytän Tanhupallon roolia välillä jopa kotona. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi parisuhteen hankalissa tilanteissa.

Jussilla taas on ollut useampi rakastettu Putous-hahmo, mutta varmaa on, että ainakin Mr. Mallorca tulee tervehtimään katsojia.

– Puvustuksesta tuli viesti, että voinko kaivaa vanhat Havaiji-paidat vaatekaapista, Jussi kertoo.

Mr. Mallorca esiintyi Putouksen toisella tuotantokaudella vuonna 2011.

Lisäksi Jussi on ihastuttanut katsojia rakastetuilla hahmoillaan Karim Z. Yskowicz ja Antsku, jotka myös voittivat kyseisen kauden sketsihahmokilpailun.

– En voi paljastaa liikaa, mutta useampiakin hahmoja saattaa olla luvassa.

Jussi ei ole esiintynyt Putous-hahmoina vuosikausiin, joten se on vaatinut pientä treenausta.

– En muista, että olisin koskaan aiemmin joutunut palaamaan johonkin rooliin näin pitkän ajan jälkeen, Jussi myöntää.

– En ole varmaan viihteen vuoteen tehnyt yhtään hahmokeikkaa, ja edellisistä Putous-kuvauksista on jo 6,5 vuotta. Jää nähtäväksi, miten hyvässä muistissa hahmot ovat. Voi olla, että epäonnistun ihan mahdottomasti.

Putous Allstasissa kerätään myös varoja Pelastakaa Lapset -järjestölle tukemaan kotimaan lapsiperheitä, joiden ahdinkoa koronakriisi on lisännyt. Lahjoituksilla jaetaan vähävaraisille lapsiperheille ruoka-apua sekä oppimateriaali- ja harrastustukea.

Putous Allstars lauantaisin 19.9. alkaen MTV3 klo 19.30

