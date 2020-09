Ensitreffit alttarilla -parin välille puhkeaa vääntö asuinpaikasta heti hääpäivänä – morsiamelta kipakka vastaus tuoreen aviomiehen ehdotukseen

Kolmannessa Ensitreffit alttarilla -jaksossa avioituneiden Miran ja Matin välille puhkeaa heti hääpäivänä keskustelu siitä, tulevatko he kenties asumaan tulevaisuudessa Tampereella vai Järvenpäässä.

Tulevassa Ensitreffit alttarilla -jaksossa toisilleen tahdon sanovat Mira ja Matti. Tuoreen avioparin välillä vallitsee välittömästi lämmin tunnelma ja he tuntuvat nauttivan hääpäivästään täysin rinnoin sukulaisten ja läheisten läsnä ollessa. Mira kehuukin kameroille Matin suvun ottaneen hänet vastaan avosylin.

Jos et halua lukea juonipaljastuksia, älä lue artikkelia tämän pidemmälle.

Pirkkalasta kotoisin oleva Matti tunnustautuu heti kättelyssä intohimoiseksi jääkiekon ystäväksi. Asia käy ilmi myös bestmanin sulhaselle pitämässä puheessa, jossa hän kertoo Matin kannattavan erityisesti Ilvestä, joka on tamperelainen SM-liigajoukkue.

– Sekin on vaimon ehkä hyvä tietää, että jos Ilves jonakin päivänä voittaa jääkiekon suomenmestaruuden, niin Mattia ei välttämättä hetkeen kotona näy, bestman nauraa puheessaan.

Mira asuu Järvenpäässä, kun taas Matti on viihtynyt koko ikänsä Tampereella.­

Bestmanin puhe on omiaan aloittamaan Matin ja Miran välillä keskustelun heidän kotikaupungeistaan. Järvenpäässä asuva Mira tiedustelee Matilta, onko tämä kenties asunut koko ikänsä Tampereella.

– Se on niin kiva paikka, että mihin sieltä nyt lähtisi, Matti toteaa.

– Yritätkö sä myydä mulle sitä? Ai että, meille tulee kyllä ehkä vähän keskustelua, Mira puolestaan vastaa.

– Eli sähän oot tulossa jo sinne koko ajan? Matti tiedustelee tuoreelta puolisoltaan.

– En ole, Mira vastaa kipakasti.

Myöhemmin Matti kertoo myös ystävilleen Miran kanssa käymästään keskustelusta. Hän vitsailee pohtineensa pariskunnan tulevaa asuinpaikkaa myös jääkiekon kannalta.

– Hyvin konkreettisia asioita sitä miettii, kun mietin sitä Järvenpäätä, että Hämeenlinnaan on vieraspeliin lyhyt matka, Helsinkiin vieraspeliin on lyhyt matka, Lahteen on ihan siedettävä matka…, Matti listaa.

– Eli se on jo muutto, sulhasen ystävä täräyttää nauraen.

Miran ja Matin välillä vaikuttaa olevan heti lämmin tunnelma.­

32-vuotias Mira asuu Järvenpäässä yhdessä koiransa kanssa. Mira tunnusti haaveilevansa lapsista, perheestä ja ihanasta kodista. Matti, 35, puolestaan asuu Pirkkalassa ja työskentelee logistiikka-alalla. Hän kertoi kauden avausjaksossa viihtyneensä sinkkuna ja olevansa onnellinen yksin, mutta kaipaavansa vierelleen ihmistä, jonka kanssa jakaa arjen pieniä iloja ja suruja.

– Vaimosta mä toivon sitä, että hän on oma itsensä ja pystyy vastaanottamaan myös minut sellaisena kuin minä olen. Isoin toive on, että hän rakastaisi minua jonakin päivänä sellaisena kuin olen, Matti pohti syksyn ensimmäisessä Ensitreffit alttarilla -jaksossa.

– Vuoden päästä näkisin itseni jossakin ihanassa kauniissa kodissa. toivoisin, että siinä samassa kodissa asuisi mies minun kanssani. Mä haaveilen perheestä, turvatusta tulevaisuudesta ja pitkästä parisuhteesta ja lapsista, kertoi Mira puolestaan tuolloin.

Ensitreffit alttarilla MTV3-kanavalla tiistaisin kello 21.