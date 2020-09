Tässä on uusi Puoli seitsemän -juontaja! Ella Kanninen korvaa Susanna Laineen

Yle paljasti tänään, kuka korvaa Susanna Laineen Puoli seitsemän -ohjelman juontajana.

Puoli seitsemän -ohjelmaa kuuden vuoden ajan yhdessä Mikko Kekäläisen kanssa luotsannut Susanna Laine kertoi syksyn ensimmäisessä suorassa lähetyksessä siirtyvänsä syrjään suosikkiohjelmasta. Laine kertoi tuolloin poistuvansa Puoli seitsemän -ohjelmasta marraskuussa. Tänään Yle paljasti lehdistötilaisuudessa, että Laineen tilalle Kekäläisen juontajapariksi tulee Ella Kanninen.

– Kuvitelkaa parasta, mitä te suinkin pystytte kuvittelemaan ja kertokaa se sadalla, Kekäläinen hehkutti uutta juontajapariaan katsojille.

Ella Kanninen on juontanut Puoli seitsemän -ohjelmaa aikaisemminkin.­

Kanninen on nähty ohjelman juontajana aikaisemminkin vuosina 2013 ja 2014. Vuosien varrella Kanninen on tullut tutuksi myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelman juontajana. Kanninen aloittaa Puoli seitsemän -ohjelmassa 2. marraskuuta. Kanninen vieraili tiistaina Yle Areenan suorassa lähetyksessä kertomassa tunnelmiaan.

– Sydän täällä pamppailee siihen malliin, että. Tämä ohjelma on ollut mulle rakas ensimmäisestä päivästä lähtien, kun tänne tulin 2013 ja se on ollut mulle rakas siitä lähtien. Ihminen voi lähteä puoliseiskasta, mutta Puoli seitsemän ei lähde ihmisestä. Tässä on hienoa olla ja mä olen tosi iloinen, että mua pyydettiin tähän mukaan, Kanninen hehkutti.

– Tavallaan tulen jatkamaan jotain, mikä jäi kesken. Jäi kutkuttamaan, jäi ikävä. Mä tein lopettamisen jälkeen aika pitkään sellaista eroa tästä ohjelmasta ja tästä porukasta. Mä en tule samaan ohjelmaan takaisin, mistä aikanaan lähdin. Tämä ohjelma on mennyt eteenpäin ja Susanna on aivan mieletön. Tulen tähän kuuden vuoden jälkeen paitsi jatkamaan jotain myös aloittamaan uutta, hän jatkoi.

Mikko Kekäläinen ja Susanna Laine luotsasivat Puoli seitsemän -ohjelmaa yhdessä kuuden vuoden ajan.­

Aikanaan Miss Suomi -kilpailusta julkisuuteen ponnahtanut Susanna Laine ehti juontaa Puoli seitsemän -ohjelmaa yli kuuden vuoden ajan. Kertoessaan lopettamispäätöksestään Laine hehkutti ohjelmaa ja työpariaan ja kertoi, ettei ohjelmasta lähteminen suinkaan ole hänelle helppoa. Laine ei kuitenkaan sen kummemmin eritellyt syitä lopettamispäätökselleen.

– Me ollaan nyt kuutisen vuotta tehty Susannan kanssa tätä hommaa yhdessä ja tämä on ollut hienointa ja parasta ja hauskinta ja mukavinta mitä olisin voinut ikinä kuvitella. Päivääkään me ei olla tehty töitä yhdessä, mutta aika monta päivää ollaan pidetty hauskaa yhdessä, Kekäläinen totesi suorassa Puoli seitsemän -lähetyksessä elokuussa.

– En olisi ikinä voinut kuvitella, että on näin vaikea lähteä televisio-ohjelmasta ja työpaikasta. Mutta kuten sanoit, tämä on enemmän kuin vain työpaikka tai tv-ohjelma. Nämä on ollut hienoimmat kuusi vuotta sun kanssa täällä, eniten tulee sua ikävä, Laine totesi kollegalleen.

Kekäläinen ja Laine myös totesivat tuolloin, että vaikka yhteinen matka Puoli seitsemän -ohjelmassa päättyy, niin kaksikon välinen ystävyys varmasti säilyy. Laine ei myöskään katoa televisiosta täysin, sillä hän jatkaa Tuttu Juttu Show’n juontajana Timo Koivusalon rinnalla.

– Mutta elämä jatkuu ja ystävyys jatkuu. Puoli seitsemän varsinkin jatkuu, Kekäläinen painotti.