Yllätyskäänne Big Brotherissa: yksi mökin asukas joutuu muuttamaan taloon

Sunnuntaina Big Brother -talosta häädetty Tiia sai valita, kuka asukas joutuu siirtymään talon asukkaaksi.

Ensimmäisenä Big Brotherista häädetty Tiia sai toteuttaa maanantai-illan suorassa BB-lähetyksessä ”häädetyn herjan”, eli siirtää yhden asukkaan mökistä taloon.

Mökin asukkaat lukivat uutisen suorassa lähetyksessä. Tiia perusteli valintaansa sillä, että kyseinen asukas on jekuttanut muita mökissä ja hän haluaa nyt puolestaan jekuttaa Markoa.

Mökin asukkaat saivat Isoveljeltä kirjeen, jonka sisältö piti lukea ääneen.

– Tiia on saanut antaa häädetyn herjan asukkaalle. Asukkaalla on 15 minuuttia aikaa pakata ja siirtyä asukkaaksi taloon. Asukas on... Marko, Niko luki Big Brotherin terveiset.

– Oh my god! mökin asukkaat huudahtivat.

Marko riensi pakkaamaan ilmoituksen jälkeen tavaroitaan muuttoa varten.

Mökin asukkaat kokoontuivat pöydän ääreen harmittelemaan Markon lähtöä. Sami herkistyi, kun hän ymmärsi, että hänelle mökillä läheiseksi tullut Marko siirtyisi taloon.

– Olisin mielelläni astellut taloon Markon kanssa, Sami suri.

– Hän tulee aina olemaan mökkiläinen. Olin just jekuttamassa häntä takaisin, ja nyt hän sit jättää minut tänne! Niko huudahti.